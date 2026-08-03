Спектакль с ИИ-сценографией вызвал скандал на Байрейтском фестивале Вагнера

На Байрейтском музыкальном фестивале в Германии впервые в его истории для оформления спектакля использовали искусственный интеллект. Такое художественное решение не понравилось публике: после показа оперы «Гибель богов» по Рихарду Вагнеру зрители освистали создателей постановки.

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Фото: Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele Фрагмент оформления

Фото: Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele

Во время спектакля на сцену проецировали изображения, сгенерированные ИИ на основе заранее подобранных материалов. Зрителей смутили неожиданные визуальные отсылки: кадры с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, башнями Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября и почтовой маркой, посвященной объединению Германии.

Дирижером постановки выступил Кристиан Тилеманн, а сценографом-оформителем — Вольф Гутъяр. На фестивале запланированы еще два показа 9 и 16 августа.