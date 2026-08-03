IKEA выпустила коллекцию переносной мебели для тех, кто часто переезжает

Компания представила новую коллекцию мебели и аксессуаров Kompishang, вдохновленную съемным жильем, частыми переездами и студенческой жизнью. Дизайнеры изучали быт молодых людей в центре Лондона и обнаружили общие проблемы: нехватку места для хранения и картонные коробки от переезда, заменяющие полноценную мебель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IKEA Фото: IKEA

Всего в коллекции 12 предметов: складной и письменный стол в одном, штабелируемые табуреты, превращающиеся в полки или витрину, книжный шкаф с функцией книгодержателя, подвесной органайзер для одежды, который можно носить как сумку, настенное хранение для двери и даже складное кашпо из джута. Изделия сделаны из массива сосны, стали с порошковым покрытием и брезента — с расчетом на прочность и функциональность.

Отдельная деталь коллекции — сумка на колесиках, которая одновременно может служить и для покупок, и для переезда, и в качестве корзины для пикника. Как объяснила дизайнер IKEA Вибке Браш, идея была в том, чтобы создать мебель, которую можно перевезти буквально на себе, без машины.