Кинофестиваль в Локарно объявил список почетных наград

Режиссер Джеймс Грей получит «Леопарда за карьеру» (Pardo alla Carriera) — награду вручат 9 августа на площади Пьяцца-Гранде, после чего он представит свой новый фильм «Бумажный тигр». Даррен Аронофски получит «Почетного леопарда» (Pardo d'Onore), а бельгийская актриса Виржини Эфира — награду Leopard Club Award. Зои Салдана удостоится специального приза и 10 августа примет участие в публичной беседе на фестивале. Среди прежних лауреатов награды за карьеру: Франческо Рози, Бруно Ганц, Клаудия Кардинале, Джонни То и Харри Белафонте. «Леопард» остается визитной карточкой смотра еще с 1968 года, когда его главный приз официально переименовали в «Золотого леопарда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Грей на 79-м Каннском кинофестивале

Фото: Andreea Alexandru / AP Джеймс Грей на 79-м Каннском кинофестивале

Фото: Andreea Alexandru / AP

Также на фестивале почтят легендарного создателя спецэффектов, семикратного обладателя «Оскара» Рика Бейкера, продюсера Сигурьона «Йони» Сигватссона, работавшего над «Твин Пикс» и «Дикими сердцем», а также актрис Азию Ардженто и Изабеллу Росселлини. Итальянский музыкант Клаудио Симонетти, клавишник группы Goblin, известный саундтреками к культовым хоррорам «Суспирия» и «Рассвет мертвецов», получит награду за вклад в киномузыку 6 августа.

Среди других гостей фестиваля ожидаются Оливия Уайлд с фильмом «Приглашение», Моника Беллуччи с Kettice, Изабель Юппер с Ni vue, ni connue (еще известным под названием All About Corinne), а также Калеб Лэндри Джонс, Кингсли Бен-Адир и Роб Морган.

Фестиваль пройдет в Швейцарии с 5 по 15 августа.