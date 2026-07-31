Завод счастливых образов

Проект «Наследие. Театр. Великие» открылся в последние дни июля и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Девизом выставки создатели выбрали «Союз счастливых людей». Weekend оценил величину счастья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия проекта

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Церемония открытия проекта

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Пока вы дойдете до самой выставки через часть постоянной экспозиции центра «Россия», вы уже поймете, что тут не мелочатся. И пространства позволяют, и задача обязывает. Высоченные манекены, преувеличенных размеров кокошники и космонавты. Все лучшее разом — и все объединенное идеей грандиозности российских достижений в разных сферах искусства и науки.

Вот и выставка о театре сразу не оставляет сомнений — на сцене и за кулисами все несомненно велики, а потому счастливы. Впрочем, если отбросить обертку, не придираться к словам и размерам, а всмотреться в экспозицию, кое-что интересное обнаружится. Театр тут начинается не с вешалки, как для зрителей, а с цехов, как для его служителей — и ими продолжается и заканчивается.

Цеховую тему раскрывают 10 из 17 разделов, рассказывая про реквизиторский, бутафорский, гримерный, костюмерный и пошивочный, осветительский, радио-звуковой, кукольный цеха, а еще цеха жесткой и мягкой декорации, машинерии. Театральный конвейер не сработает без каждого из них. Спектакль не появится, зрителю будет не над чем смеяться и плакать. Магии энергообмена между залом и актерами не случится, и никакого союза счастливых людей не выйдет.

Но цеха работают, конвейер идет. 117 театральных объединений со всей России, принимавших участие в создании экспозиции, — тому действенные примеры и подтверждения.

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Экспонаты каждого цеха можно разглядывать бесконечно. Какие-то вполне реальные — парики, наряды, обувь, накладные усы и бакенбарды. А какие-то гипертрофированно огромные: пальто, которое налезет на взаправдашнего коня — и его фигура в натуральную величину рядом, элементы скелета, в которые можно зайти, ноги манекена, которые выше самых высоких посетителей, череп, явно не бедного Йорика, но Гулливера, каким его видели лилипуты.

Гигантский реквизит словно возвращает в детство, когда и деревья, и сцена были большими. И позволяет посмотреть на театральный мир глазами ребенка, у которого путь к счастью гораздо ближе, чем у взрослого.

Впрочем, и о счастье взросления, и о необходимости исследования и сохранения прошлого экспозиция говорит вполне определенно. Тут в витринах масса старинных книг и документов об истории театра, на стенах старые афиши и фотографии. На экранах улыбаются и плачут звезды прошлого — совсем еще юные. Кто-то из них еще жив, кто-то смотрит на нас из вечности. Есть и стенд про Великую Отечественную и опыт театральных бригад, которые поддерживали бойцов на фронте. То есть есть тут та самая, очень разная по эмоциям жизнь. Но есть и магия, ради которой мы снова и снова идем в театр.

Выставка продлится до 25 сентября