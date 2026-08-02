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Каскадером Мэтта Деймона в «Одиссее» оказалась актриса ростом 137 сантиметров

На съемках «Одиссеи» Кристофера Нолана Мэтта Деймона в трюковых сценах дублировала актриса и каскадерша Девин Далтон — при росте 137 сантиметров против почти 178 сантиметров у самого исполнителя роли Одиссея. Сцену масштабной битвы с людоедами-лестригонами сняли с помощью техники «принудительной перспективы», которая позволила визуально уменьшить армию Одиссея на фоне гигантов. Именно поэтому Далтон и заменила актера в кадре.

Фото: Fountain O

Фото: Fountain O

Деймон случайно раскрыл эту деталь в одном из интервью, когда журналист по ошибке принял руки Далтон за его собственные: актер поправил ведущего, назвав ее бицепсы «лучшими руками, которые он когда-либо видел». Комплимент моментально разлетелся по сети: в интервью The New York Times Далтон рассказала, что узнала о нем в четыре утра во время съемок в Новой Зеландии — телефон буквально разрывался от сообщений друзей.

34-летняя актриса из Канады начала карьеру как танцовщица, а каскадершей стала в 2011 году после того, как попала в трилогию «Планета обезьян». Среди ее недавних проектов — фильм «Электрический штат» и участие в съемках сериала «Одни из нас». Она призналась, что «Одиссея» стала первым случаем, когда она дублировала главного голливудского актера-мужчину. Сообщается, что это редкость для индустрии: по данным профсоюза SAG-AFTRA, женщины составляют чуть больше 20% всех каскадеров.

Далтон рассказала, что, готовясь к роли дублера, тщательно изучает мелкие привычки актера — с какой ноги тот начинает шаг, куда наклоняется,— чтобы точно воспроизвести их в кадре и остаться при этом полностью незаметной для зрителя: «Часть нашей работы — оставаться скрытыми».

Фотогалерея

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Мэтт Деймон родился 8 октября 1970 года в Кембридже (штат Массачусетс, США) в семье налогового инспектора и преподавательницы. Соседом будущего актера был Бен Аффлек, с которым Мэтт сдружился, а впоследствии плодотворно сотрудничал. Окончив частную школу, Деймон поступил в Гарвард, однако так его и не закончил, начав пробоваться в качестве актера

Мэтт Деймон родился 8 октября 1970 года в Кембридже (штат Массачусетс, США) в семье налогового инспектора и преподавательницы. Соседом будущего актера был Бен Аффлек, с которым Мэтт сдружился, а впоследствии плодотворно сотрудничал. Окончив частную школу, Деймон поступил в Гарвард, однако так его и не закончил, начав пробоваться в качестве актера

Фото: Cambridge Rindge and Latin H.S. / Zuma Press / Kommersant Photo

Сниматься Мэтт Деймон начал еще будучи студентом. Свою первую небольшую роль он получил в 1988 году, сыграв в эпизоде фильма «Мистическая пицца». На следующий год он появился в картине «Школьные связи» и еще нескольких фильмах, однако молодого актера так и не заметили

Сниматься Мэтт Деймон начал еще будучи студентом. Свою первую небольшую роль он получил в 1988 году, сыграв в эпизоде фильма «Мистическая пицца». На следующий год он появился в картине «Школьные связи» и еще нескольких фильмах, однако молодого актера так и не заметили

Фото: Cambridge Rindge and Latin H.S. / Zuma Press / Kommersant Photo

Вскоре Деймон и Аффлек задумались о собственном проекте: они принялись дорабатывать сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» (на фото — кадр из фильма), который был начат еще в Гарварде. Достаточно длительное время сценарий никто не покупал, так как актеры сами хотели сыграть в фильме. В конечном счете сценарий приобрела кинокомпания Miramax Films

Вскоре Деймон и Аффлек задумались о собственном проекте: они принялись дорабатывать сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» (на фото — кадр из фильма), который был начат еще в Гарварде. Достаточно длительное время сценарий никто не покупал, так как актеры сами хотели сыграть в фильме. В конечном счете сценарий приобрела кинокомпания Miramax Films

Фото: Miramax Films

Фильм «Умница Уилл Хантинг» вышел в 1997 году и принес Мэтту Деймону и Бену Аффлеку «Оскар» за лучший сценарий. В мировом прокате картина собрала $225 млн при бюджете $10 млн &lt;br>На фото: Мэтт Деймон, Робин Уильямс и Бен Аффлек на 70-й церемонии вручения премии «Оскар»

Фильм «Умница Уилл Хантинг» вышел в 1997 году и принес Мэтту Деймону и Бену Аффлеку «Оскар» за лучший сценарий. В мировом прокате картина собрала $225 млн при бюджете $10 млн
На фото: Мэтт Деймон, Робин Уильямс и Бен Аффлек на 70-й церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Reuters / Sam Mircovich

Мэтт Деймон увлекается игрой в покер. Он принимал участие в турнире мировой серии, где главный приз достигал ?700 тыс. Тяга к покеру возникла у Деймона после фильма «Шулера». Для того чтобы актер мог достоверно сыграть свою роль, покеру его обучал профессионал Фил Хельмут

Мэтт Деймон увлекается игрой в покер. Он принимал участие в турнире мировой серии, где главный приз достигал ?700 тыс. Тяга к покеру возникла у Деймона после фильма «Шулера». Для того чтобы актер мог достоверно сыграть свою роль, покеру его обучал профессионал Фил Хельмут

Фото: AP / Lennox McLendon

В 1998 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (на фото — кадр из фильма), где Мэтт Деймон сыграл вместе с Томом Хэнксом, Томом Сайзмором и Вином Дизелем. Картина завоевала пять премий «Оскар», собрала более $480 млн в прокате и была названа самой кассовой в 1998 году

В 1998 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (на фото — кадр из фильма), где Мэтт Деймон сыграл вместе с Томом Хэнксом, Томом Сайзмором и Вином Дизелем. Картина завоевала пять премий «Оскар», собрала более $480 млн в прокате и была названа самой кассовой в 1998 году

Фото: Paramount Pictures; DreamWorks SKG

«Я отказался от многих фильмов, которые потом получали &quot;Оскары&quot;, но я не жалею об этом. Есть также огромное количество автомобильных дорог, по которым я не поехал, предпочтя другой путь»

«Я отказался от многих фильмов, которые потом получали "Оскары", но я не жалею об этом. Есть также огромное количество автомобильных дорог, по которым я не поехал, предпочтя другой путь»

Фото: AP / Gail Oskin

Следующей удачной работой актера стала роль Тома Рипли в фильме «Талантливый мистер Рипли» (на фото — кадр из фильма). Чтобы ее сыграть, актеру пришлось сесть на жесткую диету, сбросив почти 15 кг, а также научиться играть на пианино. Мэтт Деймон был номинирован на «Золотой глобус» за исполнение лучшей мужской роли, однако награду не получил. Затем последовала комедия о двух падших ангелах «Догма» Кевина Смита, где актер вновь сыграл вместе с Беном Аффлеком

Следующей удачной работой актера стала роль Тома Рипли в фильме «Талантливый мистер Рипли» (на фото — кадр из фильма). Чтобы ее сыграть, актеру пришлось сесть на жесткую диету, сбросив почти 15 кг, а также научиться играть на пианино. Мэтт Деймон был номинирован на «Золотой глобус» за исполнение лучшей мужской роли, однако награду не получил. Затем последовала комедия о двух падших ангелах «Догма» Кевина Смита, где актер вновь сыграл вместе с Беном Аффлеком

Фото: Paramount Pictures; Miramax Films

Мэтт Деймон не раз влюблялся в своих партнерш по съемочной площадке. Среди них — Гвинет Пэлтроу, Минни Драйвер, Франка Потене и Клэр Дэйнс. В 1997 году он начал встречаться с актрисой Вайноной Райдер (на фото). Через три года пара рассталась, а Деймон поклялся больше не заводить романов с актрисами

Мэтт Деймон не раз влюблялся в своих партнерш по съемочной площадке. Среди них — Гвинет Пэлтроу, Минни Драйвер, Франка Потене и Клэр Дэйнс. В 1997 году он начал встречаться с актрисой Вайноной Райдер (на фото). Через три года пара рассталась, а Деймон поклялся больше не заводить романов с актрисами

Фото: Reuters

Франшиза про друзей Оушена относится к числу наиболее удачных проектов актера. Мэтт Деймон работал на съемочной площадке с Джорджем Клуни (на фото справа), Брэдом Питтом, Кэтрин Зетой-Джонс, Джулией Робертс, Алем Пачино

Франшиза про друзей Оушена относится к числу наиболее удачных проектов актера. Мэтт Деймон работал на съемочной площадке с Джорджем Клуни (на фото справа), Брэдом Питтом, Кэтрин Зетой-Джонс, Джулией Робертс, Алем Пачино

Фото: Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сегодня ты можешь стать знаменитым за десять минут. Новые звезды появляются каждый день — так быстро, что я даже не успеваю их запомнить. Но я всегда считал, что настоящий успех — это тот, к которому нужно идти очень долго»

«Сегодня ты можешь стать знаменитым за десять минут. Новые звезды появляются каждый день — так быстро, что я даже не успеваю их запомнить. Но я всегда считал, что настоящий успех — это тот, к которому нужно идти очень долго»

Фото: AP / Rob Griffith

Одна из самых известных ролей Мэтта Деймона — роль потерявшего память агента ЦРУ Джейсона Борна. В 2002 году вышла первая часть франшизы — «Идентификация Борна», воскресившая интерес к жанру шпионского триллера. На экране актер показал отличную физическую форму, выполнив все трюки без каскадеров. Самой кассовой частью франшизы стал Борн под номером три, «Ультиматум». Сборы картины составили почти $500 млн при бюджете $110 млн. Всего вышло четыре фильма франшизы. Последняя часть под названием «Джейсон Борн» вышла на экраны в 2016 году

Одна из самых известных ролей Мэтта Деймона — роль потерявшего память агента ЦРУ Джейсона Борна. В 2002 году вышла первая часть франшизы — «Идентификация Борна», воскресившая интерес к жанру шпионского триллера. На экране актер показал отличную физическую форму, выполнив все трюки без каскадеров. Самой кассовой частью франшизы стал Борн под номером три, «Ультиматум». Сборы картины составили почти $500 млн при бюджете $110 млн. Всего вышло четыре фильма франшизы. Последняя часть под названием «Джейсон Борн» вышла на экраны в 2016 году

Фото: Universal Pictures

«Если мы хотим давать “Оскары” по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями» &lt;br>На фото: Мэтт Деймон и его старший брат Кайл во время велогонки в Кейптауне (ЮАР)

«Если мы хотим давать “Оскары” по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями»
На фото: Мэтт Деймон и его старший брат Кайл во время велогонки в Кейптауне (ЮАР)

Фото: Reuters / Mark Wessels

В 2014 году Мэтт Деймон сыграл в оскароносном «Интерстелларе» режиссера Кристофера Нолана. В 2015 году на экранах появился еще один научно-фантастический фильм с Деймоном под названием «Марсианин» (на фото — кадр из фильма), снятом по одноименному роману-бестселлеру Энди Уира

В 2014 году Мэтт Деймон сыграл в оскароносном «Интерстелларе» режиссера Кристофера Нолана. В 2015 году на экранах появился еще один научно-фантастический фильм с Деймоном под названием «Марсианин» (на фото — кадр из фильма), снятом по одноименному роману-бестселлеру Энди Уира

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Мэтт Деймон женат на Лючиане Баррозо. Пара поженилась в декабре 2005 года в Нью-Йорке. Сначала они воспитывали лишь дочь Лючианы от первого брака, Алексию, но в 2006-м у пары родилась дочь Изабелла. В 2008 и 2010 годах в семье появились еще две девочки — Джиа Завала и Стелла

Мэтт Деймон женат на Лючиане Баррозо. Пара поженилась в декабре 2005 года в Нью-Йорке. Сначала они воспитывали лишь дочь Лючианы от первого брака, Алексию, но в 2006-м у пары родилась дочь Изабелла. В 2008 и 2010 годах в семье появились еще две девочки — Джиа Завала и Стелла

Фото: Mark Blinch / Reuters

Актер болеет за бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» &lt;br>На фото: с телеведущим Джимми Киммелом, который регулярно шутит над актером в своем шоу, во время игры между «Бостоном» и «Лос-Анджелес Доджерс»

Актер болеет за бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс»
На фото: с телеведущим Джимми Киммелом, который регулярно шутит над актером в своем шоу, во время игры между «Бостоном» и «Лос-Анджелес Доджерс»

Фото: David J. Phillip / AP

В 2019 году в прокат вышла спортивная драма «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом в главных ролях. Картина получила два «Оскара» в технических номинациях и была номинирована также как лучший фильм

В 2019 году в прокат вышла спортивная драма «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом в главных ролях. Картина получила два «Оскара» в технических номинациях и была номинирована также как лучший фильм

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Мэтт Деймон на съемках исторического блокбастера Ридли Скотта «Последняя дуэль», который вышел на российские экраны в октябре 2021 года. В 2023 году актер снялся в двух крупных фильмах: «Оппенгеймер» и «Air: Большой прыжок»

Мэтт Деймон на съемках исторического блокбастера Ридли Скотта «Последняя дуэль», который вышел на российские экраны в октябре 2021 года. В 2023 году актер снялся в двух крупных фильмах: «Оппенгеймер» и «Air: Большой прыжок»

Фото: Debbie Hickey / Getty Images

Фото: Reuters

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Мэтт Деймон родился 8 октября 1970 года в Кембридже (штат Массачусетс, США) в семье налогового инспектора и преподавательницы. Соседом будущего актера был Бен Аффлек, с которым Мэтт сдружился, а впоследствии плодотворно сотрудничал. Окончив частную школу, Деймон поступил в Гарвард, однако так его и не закончил, начав пробоваться в качестве актера

Фото: Cambridge Rindge and Latin H.S. / Zuma Press / Kommersant Photo

Сниматься Мэтт Деймон начал еще будучи студентом. Свою первую небольшую роль он получил в 1988 году, сыграв в эпизоде фильма «Мистическая пицца». На следующий год он появился в картине «Школьные связи» и еще нескольких фильмах, однако молодого актера так и не заметили

Фото: Cambridge Rindge and Latin H.S. / Zuma Press / Kommersant Photo

Вскоре Деймон и Аффлек задумались о собственном проекте: они принялись дорабатывать сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» (на фото — кадр из фильма), который был начат еще в Гарварде. Достаточно длительное время сценарий никто не покупал, так как актеры сами хотели сыграть в фильме. В конечном счете сценарий приобрела кинокомпания Miramax Films

Фото: Miramax Films

Фильм «Умница Уилл Хантинг» вышел в 1997 году и принес Мэтту Деймону и Бену Аффлеку «Оскар» за лучший сценарий. В мировом прокате картина собрала $225 млн при бюджете $10 млн
На фото: Мэтт Деймон, Робин Уильямс и Бен Аффлек на 70-й церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Reuters / Sam Mircovich

Мэтт Деймон увлекается игрой в покер. Он принимал участие в турнире мировой серии, где главный приз достигал ?700 тыс. Тяга к покеру возникла у Деймона после фильма «Шулера». Для того чтобы актер мог достоверно сыграть свою роль, покеру его обучал профессионал Фил Хельмут

Фото: AP / Lennox McLendon

В 1998 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (на фото — кадр из фильма), где Мэтт Деймон сыграл вместе с Томом Хэнксом, Томом Сайзмором и Вином Дизелем. Картина завоевала пять премий «Оскар», собрала более $480 млн в прокате и была названа самой кассовой в 1998 году

Фото: Paramount Pictures; DreamWorks SKG

«Я отказался от многих фильмов, которые потом получали "Оскары", но я не жалею об этом. Есть также огромное количество автомобильных дорог, по которым я не поехал, предпочтя другой путь»

Фото: AP / Gail Oskin

Следующей удачной работой актера стала роль Тома Рипли в фильме «Талантливый мистер Рипли» (на фото — кадр из фильма). Чтобы ее сыграть, актеру пришлось сесть на жесткую диету, сбросив почти 15 кг, а также научиться играть на пианино. Мэтт Деймон был номинирован на «Золотой глобус» за исполнение лучшей мужской роли, однако награду не получил. Затем последовала комедия о двух падших ангелах «Догма» Кевина Смита, где актер вновь сыграл вместе с Беном Аффлеком

Фото: Paramount Pictures; Miramax Films

Мэтт Деймон не раз влюблялся в своих партнерш по съемочной площадке. Среди них — Гвинет Пэлтроу, Минни Драйвер, Франка Потене и Клэр Дэйнс. В 1997 году он начал встречаться с актрисой Вайноной Райдер (на фото). Через три года пара рассталась, а Деймон поклялся больше не заводить романов с актрисами

Фото: Reuters

Франшиза про друзей Оушена относится к числу наиболее удачных проектов актера. Мэтт Деймон работал на съемочной площадке с Джорджем Клуни (на фото справа), Брэдом Питтом, Кэтрин Зетой-Джонс, Джулией Робертс, Алем Пачино

Фото: Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сегодня ты можешь стать знаменитым за десять минут. Новые звезды появляются каждый день — так быстро, что я даже не успеваю их запомнить. Но я всегда считал, что настоящий успех — это тот, к которому нужно идти очень долго»

Фото: AP / Rob Griffith

Одна из самых известных ролей Мэтта Деймона — роль потерявшего память агента ЦРУ Джейсона Борна. В 2002 году вышла первая часть франшизы — «Идентификация Борна», воскресившая интерес к жанру шпионского триллера. На экране актер показал отличную физическую форму, выполнив все трюки без каскадеров. Самой кассовой частью франшизы стал Борн под номером три, «Ультиматум». Сборы картины составили почти $500 млн при бюджете $110 млн. Всего вышло четыре фильма франшизы. Последняя часть под названием «Джейсон Борн» вышла на экраны в 2016 году

Фото: Universal Pictures

«Если мы хотим давать “Оскары” по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями»
На фото: Мэтт Деймон и его старший брат Кайл во время велогонки в Кейптауне (ЮАР)

Фото: Reuters / Mark Wessels

В 2014 году Мэтт Деймон сыграл в оскароносном «Интерстелларе» режиссера Кристофера Нолана. В 2015 году на экранах появился еще один научно-фантастический фильм с Деймоном под названием «Марсианин» (на фото — кадр из фильма), снятом по одноименному роману-бестселлеру Энди Уира

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Мэтт Деймон женат на Лючиане Баррозо. Пара поженилась в декабре 2005 года в Нью-Йорке. Сначала они воспитывали лишь дочь Лючианы от первого брака, Алексию, но в 2006-м у пары родилась дочь Изабелла. В 2008 и 2010 годах в семье появились еще две девочки — Джиа Завала и Стелла

Фото: Reuters / Mark Blinch

Актер болеет за бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс»
На фото: с телеведущим Джимми Киммелом, который регулярно шутит над актером в своем шоу, во время игры между «Бостоном» и «Лос-Анджелес Доджерс»

Фото: David J. Phillip / AP

В 2019 году в прокат вышла спортивная драма «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом в главных ролях. Картина получила два «Оскара» в технических номинациях и была номинирована также как лучший фильм

Фото: Getty Images / Kevin Winter

Мэтт Деймон на съемках исторического блокбастера Ридли Скотта «Последняя дуэль», который вышел на российские экраны в октябре 2021 года. В 2023 году актер снялся в двух крупных фильмах: «Оппенгеймер» и «Air: Большой прыжок»

Фото: Getty Images / Debbie Hickey

Фото: Reuters

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