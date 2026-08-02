Каскадером Мэтта Деймона в «Одиссее» оказалась актриса ростом 137 сантиметров

На съемках «Одиссеи» Кристофера Нолана Мэтта Деймона в трюковых сценах дублировала актриса и каскадерша Девин Далтон — при росте 137 сантиметров против почти 178 сантиметров у самого исполнителя роли Одиссея. Сцену масштабной битвы с людоедами-лестригонами сняли с помощью техники «принудительной перспективы», которая позволила визуально уменьшить армию Одиссея на фоне гигантов. Именно поэтому Далтон и заменила актера в кадре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fountain O Фото: Fountain O

Деймон случайно раскрыл эту деталь в одном из интервью, когда журналист по ошибке принял руки Далтон за его собственные: актер поправил ведущего, назвав ее бицепсы «лучшими руками, которые он когда-либо видел». Комплимент моментально разлетелся по сети: в интервью The New York Times Далтон рассказала, что узнала о нем в четыре утра во время съемок в Новой Зеландии — телефон буквально разрывался от сообщений друзей.

34-летняя актриса из Канады начала карьеру как танцовщица, а каскадершей стала в 2011 году после того, как попала в трилогию «Планета обезьян». Среди ее недавних проектов — фильм «Электрический штат» и участие в съемках сериала «Одни из нас». Она призналась, что «Одиссея» стала первым случаем, когда она дублировала главного голливудского актера-мужчину. Сообщается, что это редкость для индустрии: по данным профсоюза SAG-AFTRA, женщины составляют чуть больше 20% всех каскадеров.

Далтон рассказала, что, готовясь к роли дублера, тщательно изучает мелкие привычки актера — с какой ноги тот начинает шаг, куда наклоняется,— чтобы точно воспроизвести их в кадре и остаться при этом полностью незаметной для зрителя: «Часть нашей работы — оставаться скрытыми».