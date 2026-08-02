Ученые завели OnlyFans для сурков

Профессор калифорнийского университета Дэниел Блюмштейн запустил аккаунт на платформе OnlyFans с видео о сурках, пытаясь компенсировать нехватку федерального финансирования. Проект получил название OnlyMarms и предлагает бесплатный контент с грызунами в дикой природе, рассчитывая на добровольные чаевые от зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Идея возникла у биолога во время полевых работ в Колорадо, когда он ожидал появления неуловимого зверька. Вернувшись в лабораторию, Блюмштейн поделился замыслом с коллегами, и один из аспирантов сразу предложил обыграть название платформы. «Мы пробуем это от отчаяния»,— признался исследователь, уточнив, что все материалы остаются в рамках рейтинга 0+: сурки роют норы, таскают растения и греются на солнце.

С момента запуска страницу посетили около 3 тыс. раз, набралось 112 подписчиков, а сумма пожертвований составила порядка $650. По словам Блюмштейна, этого едва хватит на расходные материалы, и заменить многотысячные гранты такая инициатива не способна.

Ученые из Биологической лаборатории Скалистых гор отслеживают популяцию желтобрюхих сурков уже 65 лет — это второе старейшее непрерывное исследование млекопитающих в мире. Собранные данные позволяют анализировать социальное поведение и реакции животных на изменение климата. Массовые сокращения бюджета при администрации Трампа поставили проект под угрозу, вынудив команду искать нетривиальные источники дохода.