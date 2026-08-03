Таяние мерзлоты обнажило кости древних китов и оленей на Земле Франца-Иосифа

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет — 2026» впервые зафиксировали на архипелаге 39 точек с вытаявшими из вечной мерзлоты костными останками. Среди находок — кости китов, ластоногих (предположительно тюленей) и рога северного оленя. Часть материала лежала на значительном удалении от современной береговой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Тимин / РИА Новости Фото: Илья Тимин / РИА Новости

«Было выявлено 39 скоплений, 12 образцов отобраны для радиоизотопного датирования и выделения древней ДНК»,— рассказала заместитель руководителя экспедиции по научной работе Анна Трофимова. Северных оленей на Земле Франца-Иосифа нет уже несколько тысяч лет, их ближайшие популяции сохранились на Шпицбергене и Новой Земле.

Арктика теплеет быстрее других регионов планеты, из-за чего ускоренно сокращаются ледники и деградирует многолетняя мерзлота. Этот процесс высвобождает законсервированную органику и усиливает выбросы парниковых газов. В сентябре 2024 года полностью ушел под воду остров Месяцева, входивший в состав архипелага Земля Франца-Иосифа.