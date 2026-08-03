Калифорнийский стартап представил робота-кентавра для опасных миссий

Двухметровая машина Threehalves объединяет человекоподобный торс и четвероногую базу, чтобы оператор мог на расстоянии управлять ей в зоне пожаров, оползней или обрушений зданий. Каждая конечность собрана из трех взаимозаменяемых частей, а на запястье крепятся сменные инструменты — бензопилы, дрели, отвертки — с подачей питания 12, 18 либо 48 вольт и сжатого воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Satyress Фото: Satyress

Управление ведется джойстиком. Для экстренной остановки предусмотрено два рубежа: сначала оператор прерывает движение жестом поднятой ладони. Если команда не проходит, срабатывает пневматическая блокировка — специальный пистолет пробивает баллоны на груди и спине, и фрикционные тормоза жестко фиксируют машину на месте.

В сложенном виде две секции Threehalves умещаются рядом в кузове пикапа длиной от 1,7 метра. Стартап Satyress пока не раскрывает цену и дату выпуска, а также не подтверждает соответствие стандартам OSHA для экстренных служб США. «Мы не заменяем квалифицированных работников, а наделяем их сверхспособностями — там, где работа сейчас смертельно опасна»,— поясняют в Satyress.