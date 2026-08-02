Зоозащитники предложили открыть «Музей куриной эмпатии» в бывшем KFC

Зоозащитная организация PETA разыскивает владельца пустующего здания бывшего ресторана KFC в британском Флитвуде (графство Ланкашир), чтобы превратить его в первый в мире образовательный центр, посвященный курицам. Активисты обратились в аукционную компанию Landwood Property Auctions с просьбой одолжить или подарить помещение, однако там ответили, что продали объект прошлым летом, и посоветовали проверить земельный реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По задумке, в «Музее куриной эмпатии» разместят интерактивные стенды об интеллекте, способностях решать задачи и семейных связях птиц. Посетителям также покажут оборудование для убоя и предложат веганское меню, а встречать гостей будет талисман PETA — курица.

«Большинство знает кур лишь как наггетсы или крылышки, но эти птицы узнают десятки сородичей, общаются сложной системой звуков и даже выполняют элементарные арифметические операции»,— заявила вице-президент PETA Дон Карр.

Член городского совета Мэри Белшоу назвала идею оригинальной и способной привлечь туристов. Двухэтажное здание бывшего ресторана на Лорд-стрит площадью около 200 кв. м ранее вмещало до 62 посетителей.