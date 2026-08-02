На Netflix подали в суд за украденный фильм с Николасом Кейджем

Продюсеры военного триллера «Мужество» (Fortitude) с Николасом Кейджем в главной роли подали в суд на Netflix, требуя как минимум $105 млн: компанию обвиняют в том, что она потеряла флешку с незашифрованной мастер-копией еще не вышедшего фильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OP-FORTITUDE Фото: OP-FORTITUDE

По данным The Hollywood Reporter, Netflix заинтересовался покупкой прав на фильм еще в декабре 2025 года, а в июне запросил у продюсеров рабочую версию для внутреннего просмотра. 15 июня один из продюсеров фильма лично доставил накопитель в офис студии Sunset Bronson Studios в Лос-Анджелесе, устно попросив сотрудника удалить файлы после показа. Однако получить диск обратно продюсерам не удалось: спустя больше недели Netflix сообщил по электронной почте, что накопитель был украден вместе с несколькими другими с офисного стола. В этом же письме сообщается, что для Netflix это первый подобный случай.

По словам истцов, на создание фильма ушло семь лет и $45 млн, а потеря защищенной копии подрывает его коммерческие перспективы: любому потенциальному дистрибьютору теперь придется сообщать, что незащищенная копия ленты успела уйти на сторону до премьеры. Продюсеры также обвиняют Netflix в нежелании раскрывать детали расследования и сообщать, обращалась ли компания в полицию.

Netflix заявил, что не владеет правами на «Мужество», но серьезно относится к безопасности контента и уже предпринимает дополнительные меры поддержки создателей фильма, включая тщательное расследование инцидента и отслеживание пиратских площадок на предмет несанкционированного распространения ленты. По данным источников, признаков утечки самого фильма в сеть пока не появилось.