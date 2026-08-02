«Гарри Поттер и Проклятое дитя» стал самым долгоиграющим спектаклем в истории современного Вест-Энда

30 июля постановка «Гарри Поттер и Проклятое дитя» отметила десятилетие на сцене лондонского Palace Theatre, закрепив за собой статус самого долгоиграющего двухчастного спектакля в истории современного Вест-Энда. С момента премьеры в 2016 году спектакль в постановке Сони Фридман, Колина Каллендера и Harry Potter Theatrical Productions посмотрели более 2,5 млн зрителей только в театре «Палас». По всему миру спектакль охватил уже более 14 млн зрителей: сейчас параллельно идет пять постановок: в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Нидерландах и в рамках североамериканского тура, а прежде спектакль также играли в Гамбурге, Мельбурне, Сан-Франциско и Торонто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Neil Hall / Reuters Фото: Neil Hall / Reuters

За это время постановка собрала рекордные 60 наград, включая девять премий Лоуренса Оливье и шесть премий «Тони». Сообщается, что на сцене «Паласа» за десять лет выступили 276 актеров, 45 из которых дебютировали в профессиональном театре именно в этой постановке. Здесь спектакль будет идти до 20 сентября, после чего 9 октября ее сменит переосмысленная одночастная постановка.