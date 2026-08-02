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«Гарри Поттер и Проклятое дитя» стал самым долгоиграющим спектаклем в истории современного Вест-Энда

30 июля постановка «Гарри Поттер и Проклятое дитя» отметила десятилетие на сцене лондонского Palace Theatre, закрепив за собой статус самого долгоиграющего двухчастного спектакля в истории современного Вест-Энда. С момента премьеры в 2016 году спектакль в постановке Сони Фридман, Колина Каллендера и Harry Potter Theatrical Productions посмотрели более 2,5 млн зрителей только в театре «Палас». По всему миру спектакль охватил уже более 14 млн зрителей: сейчас параллельно идет пять постановок: в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Нидерландах и в рамках североамериканского тура, а прежде спектакль также играли в Гамбурге, Мельбурне, Сан-Франциско и Торонто.

Фото: Neil Hall / Reuters

Фото: Neil Hall / Reuters

За это время постановка собрала рекордные 60 наград, включая девять премий Лоуренса Оливье и шесть премий «Тони». Сообщается, что на сцене «Паласа» за десять лет выступили 276 актеров, 45 из которых дебютировали в профессиональном театре именно в этой постановке. Здесь спектакль будет идти до 20 сентября, после чего 9 октября ее сменит переосмысленная одночастная постановка.

Фотогалерея

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Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года на юго-западе Англии в семье инженера и домохозяйки. Девочка хотела стать писателем с детства: в шестилетнем возрасте она начала сочинять сказки, которые рассказывала своей младшей сестре и друзьям. Будучи подростком, Роулинг очень много читала, а среди ее любимых авторов были Джон Толкин и Джейн Остин

Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года на юго-западе Англии в семье инженера и домохозяйки. Девочка хотела стать писателем с детства: в шестилетнем возрасте она начала сочинять сказки, которые рассказывала своей младшей сестре и друзьям. Будучи подростком, Роулинг очень много читала, а среди ее любимых авторов были Джон Толкин и Джейн Остин

Фото: Suzanne Mapes / AP

После окончания филологического факультета в Эксетерском университете Роулинг поселилась в Лондоне. Там, сменив несколько мест работ, она устроилась секретарем в лондонский офис организации Amnesty International. Как признается Роулинг, секретарша из нее получилась неважная — на работе она обдумывала сюжеты для будущих книг

После окончания филологического факультета в Эксетерском университете Роулинг поселилась в Лондоне. Там, сменив несколько мест работ, она устроилась секретарем в лондонский офис организации Amnesty International. Как признается Роулинг, секретарша из нее получилась неважная — на работе она обдумывала сюжеты для будущих книг

Фото: Reuters

В 1990 году, ожидая задержавшийся поезд из Манчестера в Лондон, Джоан Роулинг придумала идею романа о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По ее словам, сидя в переполненном вагоне она старалась не забыть все детали, которые придумала. Добравшись до дома, Роулинг сразу же начала писать. «Я до сих пор гадаю, что же я все-таки успела забыть»,— вспоминает писательница

В 1990 году, ожидая задержавшийся поезд из Манчестера в Лондон, Джоан Роулинг придумала идею романа о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По ее словам, сидя в переполненном вагоне она старалась не забыть все детали, которые придумала. Добравшись до дома, Роулинг сразу же начала писать. «Я до сих пор гадаю, что же я все-таки успела забыть»,— вспоминает писательница

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

В начале 90-х Джоан Роулинг переехала в Португалию, где работала учителем английского языка и встретила своего будущего мужа Хорхе Арантеса. У пары родилась дочь Джессика, однако брак не оказался удачным и вскоре Роулинг с ребенком вернулась в Великобританию. Она подала на развод и была вынуждена жить с дочерью лишь на пособие

В начале 90-х Джоан Роулинг переехала в Португалию, где работала учителем английского языка и встретила своего будущего мужа Хорхе Арантеса. У пары родилась дочь Джессика, однако брак не оказался удачным и вскоре Роулинг с ребенком вернулась в Великобританию. Она подала на развод и была вынуждена жить с дочерью лишь на пособие

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1995 году работа над романом о Гарри Поттере была завершена, однако рукопись писательницы было отвергнута дюжиной издательств. Лишь через несколько лет лондонское издательство Bloomsbury за $4 тыс. купило право на публикацию трудов Роулинг и посоветовало ей печататься под псевдоним J.K., чтобы сделать труды анонимными. По мнению издателя, книга о волшебнике, написанная женщиной, не могла бы восприниматься всерьез

В 1995 году работа над романом о Гарри Поттере была завершена, однако рукопись писательницы было отвергнута дюжиной издательств. Лишь через несколько лет лондонское издательство Bloomsbury за $4 тыс. купило право на публикацию трудов Роулинг и посоветовало ей печататься под псевдоним J.K., чтобы сделать труды анонимными. По мнению издателя, книга о волшебнике, написанная женщиной, не могла бы восприниматься всерьез

Фото: Rony Zakaria / Zuma Press / Kommersant Photo

В июне 1997 году «Гарри Поттер и философский камень» был опубликован тиражом всего 1 тыс. экземпляров и неожиданно стал детской книгой года в Великобритании. Год спустя роман был переиздан в США и других англоговорящих странах, а сама Роулинг уже вовсю работала над продолжением. Всего с 1997 по 2007 было издано семь томов «Поттерианы», которые стали самой продаваемой серией книг в истории книгоиздания

В июне 1997 году «Гарри Поттер и философский камень» был опубликован тиражом всего 1 тыс. экземпляров и неожиданно стал детской книгой года в Великобритании. Год спустя роман был переиздан в США и других англоговорящих странах, а сама Роулинг уже вовсю работала над продолжением. Всего с 1997 по 2007 было издано семь томов «Поттерианы», которые стали самой продаваемой серией книг в истории книгоиздания

Фото: David Cheskin / AP

В 2001 году история о юном волшебнике попала и на экраны. Роулинг контролировала процесс съемок и участвовала в создании сценария к картине. Молодые актеры, сыгравшие в фильме, вскоре стали не менее популярны, чем сама писательница. По кассовым сборам, серия фильмов о Гарри Поттере стала одной из самых успешных франшиз в истории кино &lt;br>Слева направо: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Джоан Роулинг Эмма Уотсон

В 2001 году история о юном волшебнике попала и на экраны. Роулинг контролировала процесс съемок и участвовала в создании сценария к картине. Молодые актеры, сыгравшие в фильме, вскоре стали не менее популярны, чем сама писательница. По кассовым сборам, серия фильмов о Гарри Поттере стала одной из самых успешных франшиз в истории кино
Слева направо: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Джоан Роулинг Эмма Уотсон

Фото: John D McHugh / AP

«Я думала, что я самая большая неудачница на свете, — признавалась Роулинг, — и лишь позже поняла, что жизнь тогда просто позволила мне избавиться от всего лишнего. Если бы я хоть в чем-нибудь преуспела, я бы не сосредоточилась на том, к чему у меня истинное призвание. Дно стало тем фундаментом, на котором я заново выстроила свою жизнь»

«Я думала, что я самая большая неудачница на свете, — признавалась Роулинг, — и лишь позже поняла, что жизнь тогда просто позволила мне избавиться от всего лишнего. Если бы я хоть в чем-нибудь преуспела, я бы не сосредоточилась на том, к чему у меня истинное призвание. Дно стало тем фундаментом, на котором я заново выстроила свою жизнь»

Фото: Bill Haber / AP

Произведения Джоан Роулинг переведены на 80 языков. Всего в мире было продано свыше 500 млн экземпляров ее книг. Сама писательница является обладательницей множества наград, среди которых Премия Хьюго (2001), Премия принца Астурийского (Испания, 2003), Премия Эдинбурга (2008), Премия Ганса Христиана Андерсена (2010) и многих других

Произведения Джоан Роулинг переведены на 80 языков. Всего в мире было продано свыше 500 млн экземпляров ее книг. Сама писательница является обладательницей множества наград, среди которых Премия Хьюго (2001), Премия принца Астурийского (Испания, 2003), Премия Эдинбурга (2008), Премия Ганса Христиана Андерсена (2010) и многих других

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Джоан Роулинг часто страдала от бессоницы. В одно время у нее даже развиалсь клиническая депрессия, что в итоге привело к созданию Дементоров в серии книг о Гарри Поттере

Джоан Роулинг часто страдала от бессоницы. В одно время у нее даже развиалсь клиническая депрессия, что в итоге привело к созданию Дементоров в серии книг о Гарри Поттере

Фото: Lisa Poole / AP

От первого брака с тележурналистом Жоржи Арантишем у писательницы есть дочь Джессика. В 2001 году Джоан Роулинг второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался анестезиолог Нил Мюррей (на фото). Через два года у пары родился сын Дэвид,а спустя еще два года — дочь Маккензи. Писательница взяла фамилию мужа, однако продолжила издаваться под прежним имеменем, более привычным для читателей

От первого брака с тележурналистом Жоржи Арантишем у писательницы есть дочь Джессика. В 2001 году Джоан Роулинг второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался анестезиолог Нил Мюррей (на фото). Через два года у пары родился сын Дэвид,а спустя еще два года — дочь Маккензи. Писательница взяла фамилию мужа, однако продолжила издаваться под прежним имеменем, более привычным для читателей

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

В 2012 году Джоан Роулинг решила максимально сменить амплуа и написала детективный роман «Случайная Вакансия». Через год под псевдонимом автора-дебютанта Роберта Гэлбрейта она публикует еще два детективных романа «Зов кукушки» и «Шелкопряд». После того, как газета Sunday Times провела расследование и установила, кто скрывается под псевдонимом, спрос на произведения Гэлбрейта резко вырос, а книги стали бестселлерами

В 2012 году Джоан Роулинг решила максимально сменить амплуа и написала детективный роман «Случайная Вакансия». Через год под псевдонимом автора-дебютанта Роберта Гэлбрейта она публикует еще два детективных романа «Зов кукушки» и «Шелкопряд». После того, как газета Sunday Times провела расследование и установила, кто скрывается под псевдонимом, спрос на произведения Гэлбрейта резко вырос, а книги стали бестселлерами

Фото: Dan Hallman / Invision / AP

«Я долгое время сама не могла понять, почему в отличие от прочих маститых и признанных писателей, именно я достигла такого невероятного успеха. Удача? Испытание? Может быть, аванс, который мне придется отрабатывать в следующих жизнях? Я никогда не садилась составлять план будущей книги со справочником «золотых рецептов» или учебником по психологии, чтобы самым тщательным образом рассчитать воздействие каждого предложения, каждой сцены или сюжетного поворота на моих читателей» &lt;br> На фото: памятная доска на одном из кафе Эдинбурга

«Я долгое время сама не могла понять, почему в отличие от прочих маститых и признанных писателей, именно я достигла такого невероятного успеха. Удача? Испытание? Может быть, аванс, который мне придется отрабатывать в следующих жизнях? Я никогда не садилась составлять план будущей книги со справочником «золотых рецептов» или учебником по психологии, чтобы самым тщательным образом рассчитать воздействие каждого предложения, каждой сцены или сюжетного поворота на моих читателей»
На фото: памятная доска на одном из кафе Эдинбурга

Фото: SylviaStanley

Согласно данным журнала Forbes за 2008 год, состояние писательницы оценивалось в $1 млрд, стоимость бренда «Гарри Поттер» — в $15 млрд. Джоан Роулинг неоднократно возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes. Так, в 2019 году она заработала $92 млн &lt;br>На фото: Джоан Роулинг (справа) и актриса Эмма Уотсон

Согласно данным журнала Forbes за 2008 год, состояние писательницы оценивалось в $1 млрд, стоимость бренда «Гарри Поттер» — в $15 млрд. Джоан Роулинг неоднократно возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes. Так, в 2019 году она заработала $92 млн
На фото: Джоан Роулинг (справа) и актриса Эмма Уотсон

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

Согласно опросу, проведенному в Великобритании в июне 2006, Джоан Роулинг была названа «величайшей из живущих ныне британских авторов». Писательница заняла первое место в опросе, набрав в три раза больше голосов, чем Терри Пратчетт

Согласно опросу, проведенному в Великобритании в июне 2006, Джоан Роулинг была названа «величайшей из живущих ныне британских авторов». Писательница заняла первое место в опросе, набрав в три раза больше голосов, чем Терри Пратчетт

Фото: jkrowling.com

В 2016 году на экраны вышел спинн-офф серии фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают». Сценаристом кинокартины, повествующей о событиях, которые происходят за 65 лет до начала основной саги, выступила сама Джоан Роулинг. В 2018 году было снято продолжение — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» &lt;br>На фото: Джоан Роулинг и актер Эдди Редмэйн

В 2016 году на экраны вышел спинн-офф серии фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают». Сценаристом кинокартины, повествующей о событиях, которые происходят за 65 лет до начала основной саги, выступила сама Джоан Роулинг. В 2018 году было снято продолжение — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
На фото: Джоан Роулинг и актер Эдди Редмэйн

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В последние годы Джоан Роулинг неоднократно обвиняли в расизме, а также трансфобии. Так, в декабре 2019 года она поддержала активистку Майю Форстейтер, которую уволили за высказывания, что трансгендерные женщины — это не женщины. А в июне 2020 года писательница посмеялась над выражением «люди, которые менструируют», написав в своем Twitter: «Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне»

В последние годы Джоан Роулинг неоднократно обвиняли в расизме, а также трансфобии. Так, в декабре 2019 года она поддержала активистку Майю Форстейтер, которую уволили за высказывания, что трансгендерные женщины — это не женщины. А в июне 2020 года писательница посмеялась над выражением «люди, которые менструируют», написав в своем Twitter: «Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне»

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

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Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года на юго-западе Англии в семье инженера и домохозяйки. Девочка хотела стать писателем с детства: в шестилетнем возрасте она начала сочинять сказки, которые рассказывала своей младшей сестре и друзьям. Будучи подростком, Роулинг очень много читала, а среди ее любимых авторов были Джон Толкин и Джейн Остин

Фото: AP / Suzanne Mapes

После окончания филологического факультета в Эксетерском университете Роулинг поселилась в Лондоне. Там, сменив несколько мест работ, она устроилась секретарем в лондонский офис организации Amnesty International. Как признается Роулинг, секретарша из нее получилась неважная — на работе она обдумывала сюжеты для будущих книг

Фото: Reuters

В 1990 году, ожидая задержавшийся поезд из Манчестера в Лондон, Джоан Роулинг придумала идею романа о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По ее словам, сидя в переполненном вагоне она старалась не забыть все детали, которые придумала. Добравшись до дома, Роулинг сразу же начала писать. «Я до сих пор гадаю, что же я все-таки успела забыть»,— вспоминает писательница

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

В начале 90-х Джоан Роулинг переехала в Португалию, где работала учителем английского языка и встретила своего будущего мужа Хорхе Арантеса. У пары родилась дочь Джессика, однако брак не оказался удачным и вскоре Роулинг с ребенком вернулась в Великобританию. Она подала на развод и была вынуждена жить с дочерью лишь на пособие

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1995 году работа над романом о Гарри Поттере была завершена, однако рукопись писательницы было отвергнута дюжиной издательств. Лишь через несколько лет лондонское издательство Bloomsbury за $4 тыс. купило право на публикацию трудов Роулинг и посоветовало ей печататься под псевдоним J.K., чтобы сделать труды анонимными. По мнению издателя, книга о волшебнике, написанная женщиной, не могла бы восприниматься всерьез

Фото: Rony Zakaria / Zuma Press / Kommersant Photo

В июне 1997 году «Гарри Поттер и философский камень» был опубликован тиражом всего 1 тыс. экземпляров и неожиданно стал детской книгой года в Великобритании. Год спустя роман был переиздан в США и других англоговорящих странах, а сама Роулинг уже вовсю работала над продолжением. Всего с 1997 по 2007 было издано семь томов «Поттерианы», которые стали самой продаваемой серией книг в истории книгоиздания

Фото: AP / David Cheskin

В 2001 году история о юном волшебнике попала и на экраны. Роулинг контролировала процесс съемок и участвовала в создании сценария к картине. Молодые актеры, сыгравшие в фильме, вскоре стали не менее популярны, чем сама писательница. По кассовым сборам, серия фильмов о Гарри Поттере стала одной из самых успешных франшиз в истории кино
Слева направо: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Джоан Роулинг Эмма Уотсон

Фото: AP / John D McHugh

«Я думала, что я самая большая неудачница на свете, — признавалась Роулинг, — и лишь позже поняла, что жизнь тогда просто позволила мне избавиться от всего лишнего. Если бы я хоть в чем-нибудь преуспела, я бы не сосредоточилась на том, к чему у меня истинное призвание. Дно стало тем фундаментом, на котором я заново выстроила свою жизнь»

Фото: AP / Bill Haber

Произведения Джоан Роулинг переведены на 80 языков. Всего в мире было продано свыше 500 млн экземпляров ее книг. Сама писательница является обладательницей множества наград, среди которых Премия Хьюго (2001), Премия принца Астурийского (Испания, 2003), Премия Эдинбурга (2008), Премия Ганса Христиана Андерсена (2010) и многих других

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

Джоан Роулинг часто страдала от бессоницы. В одно время у нее даже развиалсь клиническая депрессия, что в итоге привело к созданию Дементоров в серии книг о Гарри Поттере

Фото: AP / Lisa Poole

От первого брака с тележурналистом Жоржи Арантишем у писательницы есть дочь Джессика. В 2001 году Джоан Роулинг второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался анестезиолог Нил Мюррей (на фото). Через два года у пары родился сын Дэвид,а спустя еще два года — дочь Маккензи. Писательница взяла фамилию мужа, однако продолжила издаваться под прежним имеменем, более привычным для читателей

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

В 2012 году Джоан Роулинг решила максимально сменить амплуа и написала детективный роман «Случайная Вакансия». Через год под псевдонимом автора-дебютанта Роберта Гэлбрейта она публикует еще два детективных романа «Зов кукушки» и «Шелкопряд». После того, как газета Sunday Times провела расследование и установила, кто скрывается под псевдонимом, спрос на произведения Гэлбрейта резко вырос, а книги стали бестселлерами

Фото: AP / Dan Hallman / Invision

«Я долгое время сама не могла понять, почему в отличие от прочих маститых и признанных писателей, именно я достигла такого невероятного успеха. Удача? Испытание? Может быть, аванс, который мне придется отрабатывать в следующих жизнях? Я никогда не садилась составлять план будущей книги со справочником «золотых рецептов» или учебником по психологии, чтобы самым тщательным образом рассчитать воздействие каждого предложения, каждой сцены или сюжетного поворота на моих читателей»
На фото: памятная доска на одном из кафе Эдинбурга

Фото: SylviaStanley

Согласно данным журнала Forbes за 2008 год, состояние писательницы оценивалось в $1 млрд, стоимость бренда «Гарри Поттер» — в $15 млрд. Джоан Роулинг неоднократно возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes. Так, в 2019 году она заработала $92 млн
На фото: Джоан Роулинг (справа) и актриса Эмма Уотсон

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

Согласно опросу, проведенному в Великобритании в июне 2006, Джоан Роулинг была названа «величайшей из живущих ныне британских авторов». Писательница заняла первое место в опросе, набрав в три раза больше голосов, чем Терри Пратчетт

Фото: jkrowling.com

В 2016 году на экраны вышел спинн-офф серии фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают». Сценаристом кинокартины, повествующей о событиях, которые происходят за 65 лет до начала основной саги, выступила сама Джоан Роулинг. В 2018 году было снято продолжение — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
На фото: Джоан Роулинг и актер Эдди Редмэйн

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

В последние годы Джоан Роулинг неоднократно обвиняли в расизме, а также трансфобии. Так, в декабре 2019 года она поддержала активистку Майю Форстейтер, которую уволили за высказывания, что трансгендерные женщины — это не женщины. А в июне 2020 года писательница посмеялась над выражением «люди, которые менструируют», написав в своем Twitter: «Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне»

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

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