Бен Аффлек выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Чемпион телеигры Jeopardy! Джейми Динг и актер Бен Аффлек выиграли миллион долларов на благотворительность в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ABC, которое ведет Джимми Киммел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Вопрос на миллион звучал так: «В ежегодной традиции Дня благодарения президенты США миловали индеек — все перечисленные пары кличек животных встречались среди них, кроме одной. Какой?» Варианты: «Арахисовое масло и Джем», «Тейтер и Тот», «Мак и Чиз» или «Спагетти и Митбол». Игроки сперва хотели позвонить другу, но вспомнили о еще не использованной подсказке «Спросить ведущего» — Киммел неуверенно предположил: «Спагетти и Митбол». Не будучи полностью уверены, дуэт все же использовал и звонок другу, но время на линии истекло, и партнеры сделали ставку на подсказку Киммела, которая оказалась верной.

Выигранный миллион пойдет в фонд Аффлека Eastern Congo Initiative, который актер основал в 2010 году для поддержки конголезских общин: на шоу он рассказал, что сейчас в регионе бушует вспышка Эболы, и выигрыш во многом призван помочь сдержать ее распространение.

Победа игроков пришлась ровно на годовщину аналогичного триумфа лучшего друга Аффлека — Мэтта Деймона, который выиграл главный приз год назад вместе с другим чемпионом Jeopardy! Кеном Дженнингсом.