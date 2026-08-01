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Бен Аффлек выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Чемпион телеигры Jeopardy! Джейми Динг и актер Бен Аффлек выиграли миллион долларов на благотворительность в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ABC, которое ведет Джимми Киммел.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Вопрос на миллион звучал так: «В ежегодной традиции Дня благодарения президенты США миловали индеек — все перечисленные пары кличек животных встречались среди них, кроме одной. Какой?» Варианты: «Арахисовое масло и Джем», «Тейтер и Тот», «Мак и Чиз» или «Спагетти и Митбол». Игроки сперва хотели позвонить другу, но вспомнили о еще не использованной подсказке «Спросить ведущего» — Киммел неуверенно предположил: «Спагетти и Митбол». Не будучи полностью уверены, дуэт все же использовал и звонок другу, но время на линии истекло, и партнеры сделали ставку на подсказку Киммела, которая оказалась верной.

Выигранный миллион пойдет в фонд Аффлека Eastern Congo Initiative, который актер основал в 2010 году для поддержки конголезских общин: на шоу он рассказал, что сейчас в регионе бушует вспышка Эболы, и выигрыш во многом призван помочь сдержать ее распространение.

Победа игроков пришлась ровно на годовщину аналогичного триумфа лучшего друга Аффлека — Мэтта Деймона, который выиграл главный приз год назад вместе с другим чемпионом Jeopardy! Кеном Дженнингсом.

Фотогалерея

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«Люди почему-то решили, что я был кем-то вроде тех, кто избивал их в школе» &lt;br> Бенджамин Геза Аффлек-Болдт родился 15 августа 1972 года в калифорнийском городе Беркли в семье учителя и разнорабочего, в прошлом не совсем удачного актера. После развода родителей из-за алкоголизма отца проживал с матерью и братом в Массачусетсе &lt;br> На фото: Бен Аффлек в сериале ABC «Специально после школы»&lt;/br>

«Люди почему-то решили, что я был кем-то вроде тех, кто избивал их в школе»
Бенджамин Геза Аффлек-Болдт родился 15 августа 1972 года в калифорнийском городе Беркли в семье учителя и разнорабочего, в прошлом не совсем удачного актера. После развода родителей из-за алкоголизма отца проживал с матерью и братом в Массачусетсе
На фото: Бен Аффлек в сериале ABC «Специально после школы»

Фото: Martin Tahse Productions

«Я жил со страхом неудач, потому что мой отец пробовал себя в режиссуре и актерстве, но провалился» &lt;br> Будущий актер с детства проявлял интерес к кино, снимаясь в детских ТВ-шоу («Путешествие Мими»), независимых фильмах («Темная сторона улицы»), а также выступая в школьном театре

«Я жил со страхом неудач, потому что мой отец пробовал себя в режиссуре и актерстве, но провалился»
Будущий актер с детства проявлял интерес к кино, снимаясь в детских ТВ-шоу («Путешествие Мими»), независимых фильмах («Темная сторона улицы»), а также выступая в школьном театре

Фото: BOSTON HERALD / REX / Shutterstock / Fotodom

«Есть что-то романтичное в том, чтобы быть бедным и спать на кушетках» &lt;br> После непродолжительного обучения в университете переехал в Нью-Йорк в поисках ролей. В этот период он снимался в таких фильмах, как «Баффи — истребительница вампиров» (1992), «Школьные узы» (1992), «Под кайфом и в смятении» (1993), «Блеск славы» (1995) и других

«Есть что-то романтичное в том, чтобы быть бедным и спать на кушетках»
После непродолжительного обучения в университете переехал в Нью-Йорк в поисках ролей. В этот период он снимался в таких фильмах, как «Баффи — истребительница вампиров» (1992), «Школьные узы» (1992), «Под кайфом и в смятении» (1993), «Блеск славы» (1995) и других

Фото: View Askew Productions

«Если однажды я проснусь в номере с мертвой проституткой, Мэтт станет первым человеком, которому я позвоню»&lt;br> В 8-летнем возрасте познакомился со своим лучшим другом Мэттом Деймоном (на фото справа), который также стал известным голливудским актером. В соавторстве с другом детства написал сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» (1997), главные роли в котором исполнили Робин Уильямс и Мэтт Деймон

«Если однажды я проснусь в номере с мертвой проституткой, Мэтт станет первым человеком, которому я позвоню»
В 8-летнем возрасте познакомился со своим лучшим другом Мэттом Деймоном (на фото справа), который также стал известным голливудским актером. В соавторстве с другом детства написал сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» (1997), главные роли в котором исполнили Робин Уильямс и Мэтт Деймон

Фото: BEI / BEI / Shutterstock / Fotodom

Фильм был тепло встречен критиками и принес несколько номинаций на «Оскар». Получение награды за лучший сценарий сделало Аффлека самым молодым сценаристом, удостоенным «Оскара» (на момент церемонии актеру было 25 лет)

Фильм был тепло встречен критиками и принес несколько номинаций на «Оскар». Получение награды за лучший сценарий сделало Аффлека самым молодым сценаристом, удостоенным «Оскара» (на момент церемонии актеру было 25 лет)

Фото: Reuters

«Я чувствовал, как слава опустошает меня» &lt;br> После выхода кинокартины «Умница Уилл Хантинг» на актера обрушился шквал предложений. В 1998–1999 годах вышли сразу шесть фильмов с участием актера, в том числе «Влюбленный Шекспир», «Армагеддон», «Догма», «200 сигарет» &lt;br> На фото: на премьере фильма «Догма» (1999) с режиссером Кевином Смитом

«Я чувствовал, как слава опустошает меня»
После выхода кинокартины «Умница Уилл Хантинг» на актера обрушился шквал предложений. В 1998–1999 годах вышли сразу шесть фильмов с участием актера, в том числе «Влюбленный Шекспир», «Армагеддон», «Догма», «200 сигарет»
На фото: на премьере фильма «Догма» (1999) с режиссером Кевином Смитом

Фото: BEI / BEI / Shutterstoc / Fotodom

«Когда я вижу себя на экране, я начинаю смеяться» &lt;br> Актерская игра Бена Аффлека нередко вызывала сомнение. Например, в «Армагеддон» он мог и вовсе не попасть — на кинопробах режиссер фильма Майкл Бэй отверг его кандидатуру, охарактеризовав его «унылым». В течение карьеры актер 11 раз становился номинантом на премию «Золотая малина», став ее лауреатом четыре раза

«Когда я вижу себя на экране, я начинаю смеяться»
Актерская игра Бена Аффлека нередко вызывала сомнение. Например, в «Армагеддон» он мог и вовсе не попасть — на кинопробах режиссер фильма Майкл Бэй отверг его кандидатуру, охарактеризовав его «унылым». В течение карьеры актер 11 раз становился номинантом на премию «Золотая малина», став ее лауреатом четыре раза

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я бы очень хотел снять фильм о Конго. К сожалению, парни из Голливуда считают, что никто не захочет смотреть ленту о проблемах Африки» &lt;br> Бен Аффлек несколько раз посещал Конго с гуманитарными миссиями и не единожды предлагал снять о стране фильм, в том числе о военном конфликте в восточной части Конго или геноциде во времена короля Бельгии Леопольда II

«Я бы очень хотел снять фильм о Конго. К сожалению, парни из Голливуда считают, что никто не захочет смотреть ленту о проблемах Африки»
Бен Аффлек несколько раз посещал Конго с гуманитарными миссиями и не единожды предлагал снять о стране фильм, в том числе о военном конфликте в восточной части Конго или геноциде во времена короля Бельгии Леопольда II

Фото: Karel Prinsloo / AP

Несмотря на репутацию мрачного парня, Бен Аффлек несколько раз играл в комедиях, например, в фильме Майка Митчела «Пережить Рождество»

Несмотря на репутацию мрачного парня, Бен Аффлек несколько раз играл в комедиях, например, в фильме Майка Митчела «Пережить Рождество»

Фото: DreamWorks SKG

«Не стоит так плохо думать о миллениалах — они могут оценить не только те фильмы, где есть много гаджетов. Новому поколению интересно любое по-настоящему сильное кино» &lt;br> На фото: промо фильма «Город воров»

«Не стоит так плохо думать о миллениалах — они могут оценить не только те фильмы, где есть много гаджетов. Новому поколению интересно любое по-настоящему сильное кино»
На фото: промо фильма «Город воров»

Фото: Carlo Allegri / AP

В мае 2013 года актер получил почетную докторскую степень в области изобразительных искусств Брауновского университета. Этому не помешал даже тот факт, что когда-то он бросил обучение ради кинокарьеры

В мае 2013 года актер получил почетную докторскую степень в области изобразительных искусств Брауновского университета. Этому не помешал даже тот факт, что когда-то он бросил обучение ради кинокарьеры

Фото: Michael Dwyer / AP

«Меня намного больше интересует то, о чем действительно важном может поведать актер, а не то, с кем он встречается или во что одет» &lt;br> Личная жизнь актера нередко становилась объектом пристального внимания прессы. В 2000-х годах встречался с популярной певицей Дженнифер Лопес, их пару даже прозвали «Беннифер». Однако незадолго до свадьбы пара рассталась. Позднее певица призналась, что их расставание «разбило ей сердце» &lt;br> На фото: кадр из фильма «Армагеддон» (1998)

«Меня намного больше интересует то, о чем действительно важном может поведать актер, а не то, с кем он встречается или во что одет»
Личная жизнь актера нередко становилась объектом пристального внимания прессы. В 2000-х годах встречался с популярной певицей Дженнифер Лопес, их пару даже прозвали «Беннифер». Однако незадолго до свадьбы пара рассталась. Позднее певица призналась, что их расставание «разбило ей сердце»
На фото: кадр из фильма «Армагеддон» (1998)

Фото: Warner Bros. Pictures

В 2005 году актер женился на своей партнерше по фильму «Сорвиголова» (2003) актрисе Дженнифер Гарнер (на фото), пара воспитывает троих детей. Весной 2015 года супруги сообщили о разводе

В 2005 году актер женился на своей партнерше по фильму «Сорвиголова» (2003) актрисе Дженнифер Гарнер (на фото), пара воспитывает троих детей. Весной 2015 года супруги сообщили о разводе

Фото: Broadimage / REX / Shutterstock / Fotodom

«Все, что я делаю, так это иду на работу и стараюсь быть профессионалом»&lt;br> Интерес к режиссуре Бен Аффлек начал проявлять, обучаясь в Западном колледже Лос-Анджелеса,— он снимал короткометражные фильмы

«Все, что я делаю, так это иду на работу и стараюсь быть профессионалом»
Интерес к режиссуре Бен Аффлек начал проявлять, обучаясь в Западном колледже Лос-Анджелеса,— он снимал короткометражные фильмы

Фото: Warner Bros. Pictures / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

Режиссерский дебют на большом экране состоялся с выходом фильма «Прощай, детка, прощай» (2007) с участием брата Кейси Аффлека и актера Моргана Фримена. В 2010 году Аффлек снял «Город воров», в 2012 году — «Операция &#39;&#39;Арго&#39;&#39;». Все три фильма были удостоены похвалы критиков&lt;br> На фото: кадр из фильма «Операция “Арго”» (2012)

Режиссерский дебют на большом экране состоялся с выходом фильма «Прощай, детка, прощай» (2007) с участием брата Кейси Аффлека и актера Моргана Фримена. В 2010 году Аффлек снял «Город воров», в 2012 году — «Операция ''Арго''». Все три фильма были удостоены похвалы критиков
На фото: кадр из фильма «Операция “Арго”» (2012)

Фото: Warner Bros. Pictures

«Нарциссизм — это часть моей личности, которой я горжусь меньше всего» &lt;br> В «Операции &#39;&#39;Арго&#39;&#39;» Бен Аффлек не только выступил в качестве режиссера и продюсера, но и исполнил главную роль. Картина выиграла три «Оскара» в семи номинациях, в том числе «Фильм года» &lt;br> На фото: Аффлек получает статуэтку за лучший фильм года на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году

«Нарциссизм — это часть моей личности, которой я горжусь меньше всего»
В «Операции ''Арго''» Бен Аффлек не только выступил в качестве режиссера и продюсера, но и исполнил главную роль. Картина выиграла три «Оскара» в семи номинациях, в том числе «Фильм года»
На фото: Аффлек получает статуэтку за лучший фильм года на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году

Фото: AP

«Неважно, что жизнь порой сбивает вас с ног. Такое происходит. Намного важнее, что вы готовы встать и идти дальше» &lt;br> В интервью Бен Аффлек неоднократно признавался о проблемах с алкоголем. В 2001 году актер впервые прошел курс реабилитации. Аффлек известен и как заядлый игрок в покер — в 2004 году он выиграл чемпионат Калифорнии по покеру и вышел в финал мирового первенства. В 2014 году Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе запретил актеру и режиссеру посещать свое казино из-за частых выигрышей &lt;br> На фото: кадр из фильма «Закон ночи» (2016)

«Неважно, что жизнь порой сбивает вас с ног. Такое происходит. Намного важнее, что вы готовы встать и идти дальше»
В интервью Бен Аффлек неоднократно признавался о проблемах с алкоголем. В 2001 году актер впервые прошел курс реабилитации. Аффлек известен и как заядлый игрок в покер — в 2004 году он выиграл чемпионат Калифорнии по покеру и вышел в финал мирового первенства. В 2014 году Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе запретил актеру и режиссеру посещать свое казино из-за частых выигрышей
На фото: кадр из фильма «Закон ночи» (2016)

Фото: Appian Way

Более 100 раз получал номинации на различные награды, является лауреатом более 45 наград, в том числе двух премий «Оскар», двух BAFTA и трех «Золотых глобусов» &lt;br> На фото: с братом Кейси Аффлеком

Более 100 раз получал номинации на различные награды, является лауреатом более 45 наград, в том числе двух премий «Оскар», двух BAFTA и трех «Золотых глобусов»
На фото: с братом Кейси Аффлеком

Фото: Andrew H. Walker / Variety / REX / Shutterstock / Fotodom

«Понимаю людей, которые говорят, что &quot;Бэтмен против Супермена&quot; слишком мрачный, или что тон картины не подходит истории про Бэтмена. Вполне справедливая критика, как мне кажется» &lt;br> В марте 2016 года на экраны вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он стал одним из самых критикуемых в карьере Бена Аффлека. После невыразительного дебюта Бен получил роль Бэтмена еще в четырех фильмах, в том числе в «Лиге справедливости»

«Понимаю людей, которые говорят, что "Бэтмен против Супермена" слишком мрачный, или что тон картины не подходит истории про Бэтмена. Вполне справедливая критика, как мне кажется»
В марте 2016 года на экраны вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он стал одним из самых критикуемых в карьере Бена Аффлека. После невыразительного дебюта Бен получил роль Бэтмена еще в четырех фильмах, в том числе в «Лиге справедливости»

Фото: Warner Bros.

Бен Аффлек все еще не получил звезду на голливудской «Аллее славы». Поклонники актера даже создали онлайн-петицию с требованием исправить ситуацию &lt;br> На фото: Бен Аффлек (в центре) поздравляет Кевина Смита (справа) и Джейсона Мьюза с открытием звезды на голливудской «Аллее славы»

Бен Аффлек все еще не получил звезду на голливудской «Аллее славы». Поклонники актера даже создали онлайн-петицию с требованием исправить ситуацию
На фото: Бен Аффлек (в центре) поздравляет Кевина Смита (справа) и Джейсона Мьюза с открытием звезды на голливудской «Аллее славы»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Этот бизнес изменился, особенно из-за ковида. Люди не спешат в кинотеатры, они хотят смотреть кино дома. Они могут получить хороший 65-дюймовый экран за 180 долларов в супермаркете» &lt;br> На фото: Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в 2021 году

«Этот бизнес изменился, особенно из-за ковида. Люди не спешат в кинотеатры, они хотят смотреть кино дома. Они могут получить хороший 65-дюймовый экран за 180 долларов в супермаркете»
На фото: Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в 2021 году

Фото: Yara Nardi / Reuters

В июле 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес заключили брак после перерыва в отношениях длиной в 20 лет

В июле 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес заключили брак после перерыва в отношениях длиной в 20 лет

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Во время медового месяца Бен Аффлек стал героем мемов. Повод — фотография актера, заснувшего прямо на яхте &lt;br> На фото: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес прибывают на Венецианский кинофестиваль

Во время медового месяца Бен Аффлек стал героем мемов. Повод — фотография актера, заснувшего прямо на яхте
На фото: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес прибывают на Венецианский кинофестиваль

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

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«Люди почему-то решили, что я был кем-то вроде тех, кто избивал их в школе»
Бенджамин Геза Аффлек-Болдт родился 15 августа 1972 года в калифорнийском городе Беркли в семье учителя и разнорабочего, в прошлом не совсем удачного актера. После развода родителей из-за алкоголизма отца проживал с матерью и братом в Массачусетсе
На фото: Бен Аффлек в сериале ABC «Специально после школы»

Фото: Martin Tahse Productions

«Я жил со страхом неудач, потому что мой отец пробовал себя в режиссуре и актерстве, но провалился»
Будущий актер с детства проявлял интерес к кино, снимаясь в детских ТВ-шоу («Путешествие Мими»), независимых фильмах («Темная сторона улицы»), а также выступая в школьном театре

Фото: BOSTON HERALD / REX / Shutterstock / Fotodom

«Есть что-то романтичное в том, чтобы быть бедным и спать на кушетках»
После непродолжительного обучения в университете переехал в Нью-Йорк в поисках ролей. В этот период он снимался в таких фильмах, как «Баффи — истребительница вампиров» (1992), «Школьные узы» (1992), «Под кайфом и в смятении» (1993), «Блеск славы» (1995) и других

Фото: View Askew Productions

«Если однажды я проснусь в номере с мертвой проституткой, Мэтт станет первым человеком, которому я позвоню»
В 8-летнем возрасте познакомился со своим лучшим другом Мэттом Деймоном (на фото справа), который также стал известным голливудским актером. В соавторстве с другом детства написал сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» (1997), главные роли в котором исполнили Робин Уильямс и Мэтт Деймон

Фото: BEI / BEI / Shutterstock / Fotodom

Фильм был тепло встречен критиками и принес несколько номинаций на «Оскар». Получение награды за лучший сценарий сделало Аффлека самым молодым сценаристом, удостоенным «Оскара» (на момент церемонии актеру было 25 лет)

Фото: Reuters

«Я чувствовал, как слава опустошает меня»
После выхода кинокартины «Умница Уилл Хантинг» на актера обрушился шквал предложений. В 1998–1999 годах вышли сразу шесть фильмов с участием актера, в том числе «Влюбленный Шекспир», «Армагеддон», «Догма», «200 сигарет»
На фото: на премьере фильма «Догма» (1999) с режиссером Кевином Смитом

Фото: BEI / BEI / Shutterstoc / Fotodom

«Когда я вижу себя на экране, я начинаю смеяться»
Актерская игра Бена Аффлека нередко вызывала сомнение. Например, в «Армагеддон» он мог и вовсе не попасть — на кинопробах режиссер фильма Майкл Бэй отверг его кандидатуру, охарактеризовав его «унылым». В течение карьеры актер 11 раз становился номинантом на премию «Золотая малина», став ее лауреатом четыре раза

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я бы очень хотел снять фильм о Конго. К сожалению, парни из Голливуда считают, что никто не захочет смотреть ленту о проблемах Африки»
Бен Аффлек несколько раз посещал Конго с гуманитарными миссиями и не единожды предлагал снять о стране фильм, в том числе о военном конфликте в восточной части Конго или геноциде во времена короля Бельгии Леопольда II

Фото: AP / Karel Prinsloo

Несмотря на репутацию мрачного парня, Бен Аффлек несколько раз играл в комедиях, например, в фильме Майка Митчела «Пережить Рождество»

Фото: DreamWorks SKG

«Не стоит так плохо думать о миллениалах — они могут оценить не только те фильмы, где есть много гаджетов. Новому поколению интересно любое по-настоящему сильное кино»
На фото: промо фильма «Город воров»

Фото: AP / Carlo Allegri

В мае 2013 года актер получил почетную докторскую степень в области изобразительных искусств Брауновского университета. Этому не помешал даже тот факт, что когда-то он бросил обучение ради кинокарьеры

Фото: AP / Michael Dwyer

«Меня намного больше интересует то, о чем действительно важном может поведать актер, а не то, с кем он встречается или во что одет»
Личная жизнь актера нередко становилась объектом пристального внимания прессы. В 2000-х годах встречался с популярной певицей Дженнифер Лопес, их пару даже прозвали «Беннифер». Однако незадолго до свадьбы пара рассталась. Позднее певица призналась, что их расставание «разбило ей сердце»
На фото: кадр из фильма «Армагеддон» (1998)

Фото: Warner Bros. Pictures

В 2005 году актер женился на своей партнерше по фильму «Сорвиголова» (2003) актрисе Дженнифер Гарнер (на фото), пара воспитывает троих детей. Весной 2015 года супруги сообщили о разводе

Фото: Broadimage / REX / Shutterstock / Fotodom

«Все, что я делаю, так это иду на работу и стараюсь быть профессионалом»
Интерес к режиссуре Бен Аффлек начал проявлять, обучаясь в Западном колледже Лос-Анджелеса,— он снимал короткометражные фильмы

Фото: Warner Bros. Pictures / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

Режиссерский дебют на большом экране состоялся с выходом фильма «Прощай, детка, прощай» (2007) с участием брата Кейси Аффлека и актера Моргана Фримена. В 2010 году Аффлек снял «Город воров», в 2012 году — «Операция ''Арго''». Все три фильма были удостоены похвалы критиков
На фото: кадр из фильма «Операция “Арго”» (2012)

Фото: Warner Bros. Pictures

«Нарциссизм — это часть моей личности, которой я горжусь меньше всего»
В «Операции ''Арго''» Бен Аффлек не только выступил в качестве режиссера и продюсера, но и исполнил главную роль. Картина выиграла три «Оскара» в семи номинациях, в том числе «Фильм года»
На фото: Аффлек получает статуэтку за лучший фильм года на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году

Фото: AP

«Неважно, что жизнь порой сбивает вас с ног. Такое происходит. Намного важнее, что вы готовы встать и идти дальше»
В интервью Бен Аффлек неоднократно признавался о проблемах с алкоголем. В 2001 году актер впервые прошел курс реабилитации. Аффлек известен и как заядлый игрок в покер — в 2004 году он выиграл чемпионат Калифорнии по покеру и вышел в финал мирового первенства. В 2014 году Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе запретил актеру и режиссеру посещать свое казино из-за частых выигрышей
На фото: кадр из фильма «Закон ночи» (2016)

Фото: Appian Way

Более 100 раз получал номинации на различные награды, является лауреатом более 45 наград, в том числе двух премий «Оскар», двух BAFTA и трех «Золотых глобусов»
На фото: с братом Кейси Аффлеком

Фото: Andrew H. Walker / Variety / REX / Shutterstock / Fotodom

«Понимаю людей, которые говорят, что "Бэтмен против Супермена" слишком мрачный, или что тон картины не подходит истории про Бэтмена. Вполне справедливая критика, как мне кажется»
В марте 2016 года на экраны вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он стал одним из самых критикуемых в карьере Бена Аффлека. После невыразительного дебюта Бен получил роль Бэтмена еще в четырех фильмах, в том числе в «Лиге справедливости»

Фото: Warner Bros.

Бен Аффлек все еще не получил звезду на голливудской «Аллее славы». Поклонники актера даже создали онлайн-петицию с требованием исправить ситуацию
На фото: Бен Аффлек (в центре) поздравляет Кевина Смита (справа) и Джейсона Мьюза с открытием звезды на голливудской «Аллее славы»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Этот бизнес изменился, особенно из-за ковида. Люди не спешат в кинотеатры, они хотят смотреть кино дома. Они могут получить хороший 65-дюймовый экран за 180 долларов в супермаркете»
На фото: Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в 2021 году

Фото: Yara Nardi / Reuters

В июле 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес заключили брак после перерыва в отношениях длиной в 20 лет

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Во время медового месяца Бен Аффлек стал героем мемов. Повод — фотография актера, заснувшего прямо на яхте
На фото: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес прибывают на Венецианский кинофестиваль

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

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