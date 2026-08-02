Алтарь работы Фра Беато Анджелико восстановили под Флоренцией

В Италии завершили восстановление первого крупного алтаря работы Беато Анджелико — живописца и доминиканского монаха, причисленного к лику блаженных католической церкви. По словам экспертов, использованная методика может изменить подход к реставрации поврежденных панелей эпохи Возрождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gsimonov / Wikipedia Фото: Gsimonov / Wikipedia

Работа считается первым масштабным произведением художника: в начале 1420-х годов молодой Анджелико (или же Гвидо ди Пьетро) поступил в монастырь Сан-Доменико во Фьезоле под Флоренцией, где ему поручили написать алтарь для только что построенной обители. Там он создал триптих с большим количеством золота, в центре которого — изображение Мадонны с младенцем в окружении ангелов и четырех святых с нимбами.

В 1501 году, спустя полвека после смерти художника, живописцу Лоренцо ди Креди поручили осовременить работу: он убрал перегородки, уменьшил трон Мадонны и заменил золотой фон на пейзаж. В последующие века алтарь был разобран, а часть его элементов разошлась по антикварному рынку – например, нижняя часть сегодня хранится в лондонской Национальной галерее. Центральная же панель осталась в монастыре, но пострадала от неудачных реставраций и насекомых.

В 2024 году панель сняли и отправили на реставрацию, которую профинансировала некоммерческая организация Friends of Florence. Реставраторы демонтировали прежние вставки и балки, которые из-за сезонных перепадов температуры сами провоцировали растрескивание дерева, заменили их каштановой рамой на пружинах, позволяющей древесине естественно расширяться и сжиматься, сняли окислившийся лак, заполнили поврежденные слои краской и клеем на основе желатина, а выцветшие участки восстановили акварелью.