Про жизнь Джорджо Армани создадут сериал

Итальянская студия Lux Vide готовит масштабный биографический сериал, посвященный жизни и карьере модельера, ушедшего из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 91 года. По данным Variety, дом моды Giorgio Armani согласился поддержать производство и предоставить съемочной группе доступ к архивам, коллекциям и ключевым локациям, связанным с Армани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сериал разработает турецко-итальянский режиссер Ферзан Озпетек, известный по фильмам «Бриллианты», «Феерия непонимания», триллеру «Неаполь под пеленой» и другим. Выбор Озпетека неслучаен: как сообщает издание, режиссер был лично знаком с Армани и много лет с ним поддерживал дружескую связь.

Сценарий пишет сам Озпетек в соавторстве с главным сценаристом Lux Vide Франческо Арланком, автором таких проектов, как «Бланка» и «Великолепные Медичи». Название сериала, актерский состав и дата премьеры пока не раскрываются.