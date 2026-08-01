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Участник BTS представит свою коллекцию корейского искусства в Сан-Франциско

Музыкант RM, лидер группы BTS, откроет первую музейную выставку своей личной арт-коллекции «RM x SFMOMA: Between You And Me» в Музее современного искусства Сан-Франциско (SFMOMA). Она объединит около 200 экспонатов из коллекции RM и собрания самого музея — произведений корейского модернистского и современного искусства (среди них Юн Хён Гын, Пак Рэ Хён, Квон Ок Ён, Ким Юн Син, То Сан Бон и Чан Ук Чин), а также работ мировых художников — Марка Ротко, Агнес Мартин, Анри Матисса, Джорджии О’Кифф и Пауля Клее.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сам RM объяснил замысел выставки так: «Мы живем в эпоху, определяемую границами — между Востоком и Западом, Кореей и Америкой, модерном и современностью, личным и всеобщим. Эта выставка призвана их отразить. Я не хочу указывать, как следует воспринимать эти работы,— приветствуются все точки зрения, будь то любопытство или исследование. Я лишь надеюсь, что эта выставка станет небольшим, но прочным мостом для многих»,— сказано в аннотации к выставке.

Куратором проекта наряду с самим RM выступили сотрудницы SFMOMA Америка Кастильо и Ким Хё Ын. Выставка откроется 3 октября и будет работать до 7 февраля. Продажа билетов для работников и друзей институции стартует 4 августа, а для всех желающих — с 11 августа.

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Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

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Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

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Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

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Фото: Jihoon Lee / Reuters

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Выступление k-pop группы BTS

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Концерт группы BTS в Сеуле

Концерт группы BTS в Сеуле

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

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Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

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Фото: Lee Jin-man / AP

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дроны передавали изображения участников на экран

Дроны передавали изображения участников на экран

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

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Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Фото: Lee Jin-man / AP

До 19 апреля в Сеуле продлится фестиваль BTS The City

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Концерт группы The Comeback Live: Arirang был бесплатным для желающих, но можно было купить билеты на лучшие места или обычные билеты

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Власти ожидали, что шоу соберет до 260 тыс. зрителей

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Режиссером шоу стал Хэмиш Гамильтон, который известен организацией шоу в перерыве «Супербоула» и церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

15 тыс. полицейских и пожарных охраняли порядок, меры безопасности были усилены

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Участники группы BTS прошли срочную службу. Последний из них вернулся из армии летом 2025 года, после чего началась подготовка к туру

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Фанаты группы на площади Кванхвамун в центре Сеула

Фото: Ahn Young-joon / AP

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга покажут запись концерта BTS

Фото: Jihoon Lee / Reuters

Участники k-pop группы BTS перед концертом

Фото: BIGHIT MUSIC / Netflix / Handout / Reuters

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль ожидает, что шоу принесет стране «триллионы вон»

Фото: Minwoo Park / Reuters

Выступление k-pop группы BTS

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Концерт группы BTS в Сеуле

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Новый, пятый альбом группы уже успел установить рекорды по продажам, скачиваниям и прослушиваниям

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Фанатка группы из Мексики показывает фото, которые она принесла для обмена с другими фанатами

Фото: Lee Jin-man / AP

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дроны передавали изображения участников на экран

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Фото: Lee Jin-man / AP

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Фото: Lee Jin-man / AP

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