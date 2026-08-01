Участник BTS представит свою коллекцию корейского искусства в Сан-Франциско

Музыкант RM, лидер группы BTS, откроет первую музейную выставку своей личной арт-коллекции «RM x SFMOMA: Between You And Me» в Музее современного искусства Сан-Франциско (SFMOMA). Она объединит около 200 экспонатов из коллекции RM и собрания самого музея — произведений корейского модернистского и современного искусства (среди них Юн Хён Гын, Пак Рэ Хён, Квон Ок Ён, Ким Юн Син, То Сан Бон и Чан Ук Чин), а также работ мировых художников — Марка Ротко, Агнес Мартин, Анри Матисса, Джорджии О’Кифф и Пауля Клее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сам RM объяснил замысел выставки так: «Мы живем в эпоху, определяемую границами — между Востоком и Западом, Кореей и Америкой, модерном и современностью, личным и всеобщим. Эта выставка призвана их отразить. Я не хочу указывать, как следует воспринимать эти работы,— приветствуются все точки зрения, будь то любопытство или исследование. Я лишь надеюсь, что эта выставка станет небольшим, но прочным мостом для многих»,— сказано в аннотации к выставке.

Куратором проекта наряду с самим RM выступили сотрудницы SFMOMA Америка Кастильо и Ким Хё Ын. Выставка откроется 3 октября и будет работать до 7 февраля. Продажа билетов для работников и друзей институции стартует 4 августа, а для всех желающих — с 11 августа.