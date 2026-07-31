Что в Старице

Небольшой город на берегу Волги в Тверской области — с большой, на семь с лишним веков, историей, обилием церковной и разнообразием купеческой архитектуры, с былью и небылицами про Ивана Грозного и Александра Пушкина. А теперь — с главным праздником клоунады в России.

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1. Свято-Успенский монастырь

Ул. Пушкина, 1А

О монахах в этих местах известно с XII века, есть даже кровавая легенда про Волгу, которая покраснела от их крови, когда татары во время нашествия разорили местный храм. Монастырь же ведет историю с XVI века. Самый древний в нем Успенский собор — 1530 года постройки. Рядом белоснежная Введенская церковь, возведенная по заказу Ивана Грозного — он неоднократно бывал в Старице и называл ее «Любим-город». В подвале церкви — костница с останками, которые были обнаружены при раскопках в монастыре. В новейшей истории во время Великой Отечественной войны в этом подвале немцы заморозили насмерть 73 красноармейца, взятых в плен. В советское время в монастыре располагался краеведческий музей.

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2. Церковь Параскевы Пятницы

Напротив дома №1 по ул. Ленина

Строилась на месте деревянного храма с первой половины XVIII века на протяжении более чем века, в сооружении участвовал архитектор Матвей Чернятин. В церкви три придела в разных стилях: византийский придел Богородицы, придел Нила Столобенского в стилистике позднего классицизма и барочный придел Параскевы Пятницы. Церковь сейчас восстанавливают волонтеры — в советское время тут были склады.

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3. Собор Бориса и Глеба

Над церковью Параскевы Пятницы, на новом городище

Когда-то здесь стоял пятишатровый собор XVI века постройки, облицованный изразцами. Но в Смутное время литовцы сожгли его дотла. Палладианский гигант возведен по проекту итальянца Луиджи Руски и старицкого архитектора Матвея Чернятина — не без участия Николая Львова.

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4. Церковь Николая Чудотворца (Преображенская)

Ул. Адмирала Октябрьского

Храму в этом году 220 лет, постройку завершили в 1806-м, спустя 60 лет после закладки первого камня. Колокольня рядом выросла еще через три с лишним десятка лет — все постройки были возведены на средства прихожан. Сегодня продолжается реставрация на деньги жертвователей.

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5. Старицкие каменоломни — Сельцовская пещера

Северная окраина Старицы

Рукотворные полости в высоком берегу Волги на глубине 15–25 метров на 40-километровом участке вдоль русла реки к северу и югу от Старицы. Здесь с XII века добывался известняк, который именовали старицким мрамором и использовали для строительства светских и церковных зданий, а также оборонительных укреплений в Твери, Москве, Петербурге, Смоленске и других городах. Систематическая добыча прекратилась около ста лет назад. В Великую Отечественную пещеры были укрытием и местом боев.

Сегодня туристы с гидами посещают некоторые части системы, именуемые пещерами,— Барсучью, Ледяную, Сельцовскую. Самая посещаемая — пещера Сельцо в черте города. С ходами пещеры были связаны катакомбы Свято-Успенского монастыря.

Дальше по Волге на север есть Ледяная пещера с обилием летучих мышей и ледяными сталагмитами зимой.

Если нет желания уходить под землю, можно просто прогуляться вдоль Волги, любуясь выходами белой известняковой породы и собирая окаменелости, которых тут по берегам находят множество.

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Фото: проект @staritsa.caves — Сергей Никифоров Старицкие пещеры

Фото: проект @staritsa.caves — Сергей Никифоров

6. Барсучья пещера

К югу от центра Старицы, на берегу Волги

Самая большая пещера системы с ходами протяженностью около 14,5 километра на разных уровнях.

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Фото: yandex.ru / maps Старицкие пещеры

Фото: yandex.ru / maps

7. Старицкое городище

Недалеко от кафе «Былина» на ул. Ленина, 10

От Старицкого кремля сохранились только земляные валы, очертания древних рвов и фундаменты построек. А когда-то в нем бывал Иван Грозный. Разрушению кремль подвергся в Смутное время и после не восстанавливался. Сегодня это археологический памятник, где еще не окончены раскопки, и место, с которого открывается вид на Волгу, мост через нее и Свято-Успенский монастырь на другом берегу.

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8. Белокаменные кузницы

Недалеко от кафе «Былина» на ул. Ленина, 10, над церковью Параскевы Пятницы

Кузницы XVIII века с арочными фасадами из старицкого мрамора неслучайно вросли в холм над Волгой. Кузницы укрепили склоны городища, выступая в роли подпорной стенки высокого волжского берега. Автор проекта — старицкий архитектор Матвей Чернятин. В лучшие времена тут было более 30 горнов.

Каждая кузня принадлежала семейной династии и имела свою специализацию — кто-то выпускал серпы, а кто-то — оконные решетки. Но на самом деле заказать тут можно было буквально все, от наконечника стрелы до дверной петли. В середине XX века кузни прекратили работу. Сейчас их пространство ждет реставрации и нового применения.

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Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест» Белокаменные кузницы

Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»

9. Старицкий мост

Автодорога 28К-0576 Тверь—Ржев

Железобетонный арочный мост высотой 85 м и длиной 550 м построен по проекту «Гипрокоммундортранса». Арочная конструкция появилась над Волгой в начале 1960-х, серьезно изменив не только визуальную составляющую, но и всю логистику, а еще взаимоотношения горожан. Мост связал петербургскую и московскую стороны города, которые до этого жили во многом обособленно. Конечно, через реку переправлялись на лодках, летом с помощью понтонной переправы, зимой перемещались по льду. Но все же в Старице до моста функционировали два разных города: говорят, что в советское время «питерская» и «московская» молодежь даже отчаянно конфликтовала.

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Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест» Старицкий мост

Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»

10. Парк «Старицкое Зарядье»

Парк расположился недалеко от церкви Параскевы Пятницы, по другую сторону от моста через Волгу,— старицкие старожилы помнят это место как Комсомольский сквер. А до него тут находились городские торговые ряды, шла торговля, устраивались ярмарки. Рядом работали административные учреждения — городская управа, суд присяжных, жандармское управление.

За современное благоустройство пространства взялось архитектурное бюро «Верста», его концепция победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест» Парк «Старицкое Зарядье»

Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»

11. Памятник Пушкину

Ул. Пушкина, 1А

Поэт был еще и путешественником — любил перемещаться между Москвой и Петербургом. А в окрестностях Старицы гостил в имениях своих друзей, чаще всего бывал у Вульфов в Бернове — там сейчас музей. Тут он работал над «Евгением Онегиным», «Полтавой», «Анчаром», создал более 20 лирических произведений. В город, рассказывают, заглядывал на балы, а еще в местной кузнице заказывал трость. Памятник создан к 225-летию со дня рождения поэта по проекту скульптора Екатерины Пильниковой.

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Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест» Памятник Пушкину

Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»

12. Обелиск Победы

Ул. Адмирала Корнилова, 3

Памятник жителям Старицы, отдавшим жизни на фронтах Великой Отечественной, установили 9 мая 1975 года — к 30-летию Победы. Авторами выступили скульптор Владимир Кураев и архитектор Леонид Баталов, создатель Останкинской башни.

Старица была оккупирована немцами с октября 1941-го по 1 января 1942-го.

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Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест» Обелиск Победы

Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»

13. Старицкий краеведческий музей

Ул. Адмирала Корнилова, 38

Классический провинциальный краеведческий музей, которому уже больше 100 лет. Долгое время занимал национализированные церковные постройки, но в 2008-м получил наконец свое здание. После создания в 1919-м усилиями местного краеведа Ивана Крылова и на базе его коллекции, фонды пополнялись из разных источников — сюда свозились национализированные вещи из дворянских усадеб Глинкино, Чукавино, Красное, Нестерово, церковная утварь, рукописи, книги, иконы из закрытых храмов. Но все самые ценные экспонаты были утрачены во время Великой Отечественной войны. Все представленное сегодня собиралось повторно уже после 1950-х. Сейчас тут есть и археологический раздел, и местная фауна в чучелах, и рассказ о промыслах, и диорама «Старицкий кремль XIV века». Представлена реконструкция мастерской фотографа столетней давности и интерьера жилища состоятельного старичанина XIX века.

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Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест» Старицкий краеведческий музей

Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»

14. Музей пекарского дела

Ул. Ленина, 41

Один из частных музеев, открытых в Старице предпринимателями и коллекционерами Валерием Фетискиным и Алексеем Киселевым. Экспозиция посвящена культуре пекарского дела — от хлеба до вафель и печатных пряников. В ней представлен весь инструментарий пекарей: всевозможные жестяные формы, фигурные ножи для теста, деревянные формы с тонкой резьбой и узорами под пряники. Предметы не только из Старицы — география широкая: от прибалтийской веялки 1880-х до чугунной плиты Франца Сан-Галли.

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15. Старицкая вольная аптека

Аптекарский пер., 8

В 1810 году старичанин Алексей Тутолмин, отставной генерал-майор, открыл в Старице бесплатную частную больницу. При ней появилась и аптека провизора Георга Иверсена. В 1900-м большой аптечный магазин запустил другой старичанин, Иван Щукин. Об этих людях и двух веках аптечного дела в Старице рассказывают в частном музее предпринимателей Валерия Фетискина и Алексея Киселева.

На витринах тут, за стеклом, склянки и диковинные инструменты — их собирали по округе и не только, на стенах — связки лечебных трав, на столе — рецепты. В одном углу протез ноги, в другом — бормашина на педальной тяге.

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Фото: staritsamuzei.com / porcelain Старицкая вольная аптека

Фото: staritsamuzei.com / porcelain

16. Музей фарфора, стекла и керамики

Ул. Карла Маркса, 48

Два этажа хрупких экспонатов, собранных все теми же Валерием Фетискиным и Алексеем Киселевым. Это не местный фарфор, тем более что и производства в Старице не было. Но местная аристократия такие красоты из Европы, конечно, привозила. Еще в витринах — изразцы и елочные игрушки.

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17. Арт-клуб «Под мостом»

Ул. Ленина, 1

Новое для Старицы пространство, где размещаются временные выставки. К «Карандаш-фесту» собрана экспозиция о клоуне Карандаше, который в Старице провел молодые годы в качестве рисовальщика афиш в местном театре. Кстати, по некоторым данным, театр располагался именно в этом здании.