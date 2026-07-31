Что в Старице
Путеводитель от «Карандаш-феста» и Weekend
Небольшой город на берегу Волги в Тверской области — с большой, на семь с лишним веков, историей, обилием церковной и разнообразием купеческой архитектуры, с былью и небылицами про Ивана Грозного и Александра Пушкина. А теперь — с главным праздником клоунады в России.
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
Посмотреть
1. Свято-Успенский монастырь
Ул. Пушкина, 1А
О монахах в этих местах известно с XII века, есть даже кровавая легенда про Волгу, которая покраснела от их крови, когда татары во время нашествия разорили местный храм. Монастырь же ведет историю с XVI века. Самый древний в нем Успенский собор — 1530 года постройки. Рядом белоснежная Введенская церковь, возведенная по заказу Ивана Грозного — он неоднократно бывал в Старице и называл ее «Любим-город». В подвале церкви — костница с останками, которые были обнаружены при раскопках в монастыре. В новейшей истории во время Великой Отечественной войны в этом подвале немцы заморозили насмерть 73 красноармейца, взятых в плен. В советское время в монастыре располагался краеведческий музей.
2. Церковь Параскевы Пятницы
Напротив дома №1 по ул. Ленина
Строилась на месте деревянного храма с первой половины XVIII века на протяжении более чем века, в сооружении участвовал архитектор Матвей Чернятин. В церкви три придела в разных стилях: византийский придел Богородицы, придел Нила Столобенского в стилистике позднего классицизма и барочный придел Параскевы Пятницы. Церковь сейчас восстанавливают волонтеры — в советское время тут были склады.
3. Собор Бориса и Глеба
Над церковью Параскевы Пятницы, на новом городище
Когда-то здесь стоял пятишатровый собор XVI века постройки, облицованный изразцами. Но в Смутное время литовцы сожгли его дотла. Палладианский гигант возведен по проекту итальянца Луиджи Руски и старицкого архитектора Матвея Чернятина — не без участия Николая Львова.
4. Церковь Николая Чудотворца (Преображенская)
Ул. Адмирала Октябрьского
Храму в этом году 220 лет, постройку завершили в 1806-м, спустя 60 лет после закладки первого камня. Колокольня рядом выросла еще через три с лишним десятка лет — все постройки были возведены на средства прихожан. Сегодня продолжается реставрация на деньги жертвователей.
5. Старицкие каменоломни — Сельцовская пещера
Северная окраина Старицы
Рукотворные полости в высоком берегу Волги на глубине 15–25 метров на 40-километровом участке вдоль русла реки к северу и югу от Старицы. Здесь с XII века добывался известняк, который именовали старицким мрамором и использовали для строительства светских и церковных зданий, а также оборонительных укреплений в Твери, Москве, Петербурге, Смоленске и других городах. Систематическая добыча прекратилась около ста лет назад. В Великую Отечественную пещеры были укрытием и местом боев.
Сегодня туристы с гидами посещают некоторые части системы, именуемые пещерами,— Барсучью, Ледяную, Сельцовскую. Самая посещаемая — пещера Сельцо в черте города. С ходами пещеры были связаны катакомбы Свято-Успенского монастыря.
Дальше по Волге на север есть Ледяная пещера с обилием летучих мышей и ледяными сталагмитами зимой.
Если нет желания уходить под землю, можно просто прогуляться вдоль Волги, любуясь выходами белой известняковой породы и собирая окаменелости, которых тут по берегам находят множество.
Старицкие пещеры
Фото: проект @staritsa.caves — Сергей Никифоров
6. Барсучья пещера
К югу от центра Старицы, на берегу Волги
Самая большая пещера системы с ходами протяженностью около 14,5 километра на разных уровнях.
Старицкие пещеры
Фото: yandex.ru / maps
7. Старицкое городище
Недалеко от кафе «Былина» на ул. Ленина, 10
От Старицкого кремля сохранились только земляные валы, очертания древних рвов и фундаменты построек. А когда-то в нем бывал Иван Грозный. Разрушению кремль подвергся в Смутное время и после не восстанавливался. Сегодня это археологический памятник, где еще не окончены раскопки, и место, с которого открывается вид на Волгу, мост через нее и Свято-Успенский монастырь на другом берегу.
8. Белокаменные кузницы
Недалеко от кафе «Былина» на ул. Ленина, 10, над церковью Параскевы Пятницы
Кузницы XVIII века с арочными фасадами из старицкого мрамора неслучайно вросли в холм над Волгой. Кузницы укрепили склоны городища, выступая в роли подпорной стенки высокого волжского берега. Автор проекта — старицкий архитектор Матвей Чернятин. В лучшие времена тут было более 30 горнов.
Каждая кузня принадлежала семейной династии и имела свою специализацию — кто-то выпускал серпы, а кто-то — оконные решетки. Но на самом деле заказать тут можно было буквально все, от наконечника стрелы до дверной петли. В середине XX века кузни прекратили работу. Сейчас их пространство ждет реставрации и нового применения.
Белокаменные кузницы
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
9. Старицкий мост
Автодорога 28К-0576 Тверь—Ржев
Железобетонный арочный мост высотой 85 м и длиной 550 м построен по проекту «Гипрокоммундортранса». Арочная конструкция появилась над Волгой в начале 1960-х, серьезно изменив не только визуальную составляющую, но и всю логистику, а еще взаимоотношения горожан. Мост связал петербургскую и московскую стороны города, которые до этого жили во многом обособленно. Конечно, через реку переправлялись на лодках, летом с помощью понтонной переправы, зимой перемещались по льду. Но все же в Старице до моста функционировали два разных города: говорят, что в советское время «питерская» и «московская» молодежь даже отчаянно конфликтовала.
Старицкий мост
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
10. Парк «Старицкое Зарядье»
Парк расположился недалеко от церкви Параскевы Пятницы, по другую сторону от моста через Волгу,— старицкие старожилы помнят это место как Комсомольский сквер. А до него тут находились городские торговые ряды, шла торговля, устраивались ярмарки. Рядом работали административные учреждения — городская управа, суд присяжных, жандармское управление.
За современное благоустройство пространства взялось архитектурное бюро «Верста», его концепция победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Парк «Старицкое Зарядье»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
11. Памятник Пушкину
Ул. Пушкина, 1А
Поэт был еще и путешественником — любил перемещаться между Москвой и Петербургом. А в окрестностях Старицы гостил в имениях своих друзей, чаще всего бывал у Вульфов в Бернове — там сейчас музей. Тут он работал над «Евгением Онегиным», «Полтавой», «Анчаром», создал более 20 лирических произведений. В город, рассказывают, заглядывал на балы, а еще в местной кузнице заказывал трость. Памятник создан к 225-летию со дня рождения поэта по проекту скульптора Екатерины Пильниковой.
Памятник Пушкину
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
12. Обелиск Победы
Ул. Адмирала Корнилова, 3
Памятник жителям Старицы, отдавшим жизни на фронтах Великой Отечественной, установили 9 мая 1975 года — к 30-летию Победы. Авторами выступили скульптор Владимир Кураев и архитектор Леонид Баталов, создатель Останкинской башни.
Старица была оккупирована немцами с октября 1941-го по 1 января 1942-го.
Обелиск Победы
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
13. Старицкий краеведческий музей
Ул. Адмирала Корнилова, 38
Классический провинциальный краеведческий музей, которому уже больше 100 лет. Долгое время занимал национализированные церковные постройки, но в 2008-м получил наконец свое здание. После создания в 1919-м усилиями местного краеведа Ивана Крылова и на базе его коллекции, фонды пополнялись из разных источников — сюда свозились национализированные вещи из дворянских усадеб Глинкино, Чукавино, Красное, Нестерово, церковная утварь, рукописи, книги, иконы из закрытых храмов. Но все самые ценные экспонаты были утрачены во время Великой Отечественной войны. Все представленное сегодня собиралось повторно уже после 1950-х. Сейчас тут есть и археологический раздел, и местная фауна в чучелах, и рассказ о промыслах, и диорама «Старицкий кремль XIV века». Представлена реконструкция мастерской фотографа столетней давности и интерьера жилища состоятельного старичанина XIX века.
Старицкий краеведческий музей
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
14. Музей пекарского дела
Ул. Ленина, 41
Один из частных музеев, открытых в Старице предпринимателями и коллекционерами Валерием Фетискиным и Алексеем Киселевым. Экспозиция посвящена культуре пекарского дела — от хлеба до вафель и печатных пряников. В ней представлен весь инструментарий пекарей: всевозможные жестяные формы, фигурные ножи для теста, деревянные формы с тонкой резьбой и узорами под пряники. Предметы не только из Старицы — география широкая: от прибалтийской веялки 1880-х до чугунной плиты Франца Сан-Галли.
15. Старицкая вольная аптека
Аптекарский пер., 8
В 1810 году старичанин Алексей Тутолмин, отставной генерал-майор, открыл в Старице бесплатную частную больницу. При ней появилась и аптека провизора Георга Иверсена. В 1900-м большой аптечный магазин запустил другой старичанин, Иван Щукин. Об этих людях и двух веках аптечного дела в Старице рассказывают в частном музее предпринимателей Валерия Фетискина и Алексея Киселева.
На витринах тут, за стеклом, склянки и диковинные инструменты — их собирали по округе и не только, на стенах — связки лечебных трав, на столе — рецепты. В одном углу протез ноги, в другом — бормашина на педальной тяге.
Старицкая вольная аптека
Фото: staritsamuzei.com / porcelain
16. Музей фарфора, стекла и керамики
Ул. Карла Маркса, 48
Два этажа хрупких экспонатов, собранных все теми же Валерием Фетискиным и Алексеем Киселевым. Это не местный фарфор, тем более что и производства в Старице не было. Но местная аристократия такие красоты из Европы, конечно, привозила. Еще в витринах — изразцы и елочные игрушки.
17. Арт-клуб «Под мостом»
Ул. Ленина, 1
Новое для Старицы пространство, где размещаются временные выставки. К «Карандаш-фесту» собрана экспозиция о клоуне Карандаше, который в Старице провел молодые годы в качестве рисовальщика афиш в местном театре. Кстати, по некоторым данным, театр располагался именно в этом здании.
Арт-клуб «Под мостом»
Фото: «Старицкий посад»
Поесть
1. Кафе «Былина»
Ул. Ленина, 10
Занимает полуротонду XVIII века, которая, говорят, помнит Пушкина — здесь уже тогда была торговля и склады. Интерьер кафе украшен изображениями русских богатырей и героями сказок. Меню формата «столовая» — многим по вкусу.
2. Пиццерия «Тиамо»
Ул. Карла Маркса, 53
Одно из первых кулинарных заведений старицких предпринимателей Валерия Фетискина и Алексея Киселева. В меню — солянка из самых востребованных блюд европейской и русской кухни. Пицца, по большинству отзывов, очень даже приличная.
Пиццерия «Тиамо»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
3. Кафе «Дворик-Босфорик»
Д. Ново-Ямская (район Старицы), ул. Ветеранов, 9
Его держит семья из Турции. Тут знают толк в кофе, в кебабах и кёфте. Кофе, приготовленный на песке, подают в маленькой джезве, тут же — чашечка, немного рахат-лукума. Крепостью напиток разбудит спавшего на печи 33 года Илью Муромца.
Кафе «Дворик-Босфорик»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
4. Кафе «Чебуречная»
Ул. Советская, 26
Слава о здешних чебуреках — маслянистых, с тонким эластичным тестом и сочной мясной начинкой — дошла до Твери. Пончики тоже не подводят.
Кафе «Чебуречная»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
5. Kaфe «Пельменная»
Ул. Ленина, 41
На первом этаже того же здания, в котором второй этаж занимает Музей пекарского дела. Для посетителей экспозиции — скидка. В меню пельмени с мясом, с рыбой, вареники. Для детей есть наггетсы и картофель фри. По договоренности с гостями и хозяевами — дог-френдли.
Kaфe «Пельменная»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
6. «Чайная»
Ул. Карла Маркса, 38
На втором этаже тут узнают историю появления чая в России, смотрят на разные самовары и прочую посуду в музее. На первом — пьют чай со слойками Вульфа с яблоками по рецепту, который, рассказывают, попал в семью друзей Пушкина из Германии, слушают старый патефон — на нем часто крутится пластинка Леонида Утесова. Рецепт слойки, кстати, переизобрели не управляющие «Чайной», а владельцы отеля «Особняк на Карла Маркса» старичане Алексей Киселев и Валерий Фетискин. И эта слоеная булочка с яблоками и медом — сегодня один из самых узнаваемых кулинарных символов Старицы.
Переночевать
1. «Резиденция братьев Нобель»
Ул. Половинкина, 15Г
Отелем, которому всего год, управляет сын московского предпринимателя Николая Пестрова, ему помогает брат, будущий шеф-повар, и родители. Основной кирпичный корпус и барнхаусы с таунхаусами возведены на земле, где раньше стояли складские постройки крупных шведских промышленников — Товарищества братьев Нобель, одним из которых был тот Альфред, спонсор всем известной премии. Потому домики носят имена лауреатов Нобелевки из России.
2. Гостевой дом «На Старчёнке»
Ул. Река Старчёнка, 7
Построен в традициях русской купеческой архитектуры — каменный низ и деревянный верх из массивного кругляка. С террасы красивые закаты, на завтрак — сырники из свежайшего творога от местных поставщиков и помидоры из своей теплицы.
3. «Постоялый двор 1612»
Ул. Захарова, 36
Туристическая новинка этого лета в древней постройке с цоколем XVII века, первым этажом XVIII и вторым — XIX века. Внизу — ресторан, наверху — два этажа номеров, всего их 11. Есть стандартные, есть двухкомнатные для семей с детьми. Устроил тут все по своему вкусу владелец дома — московский антиквар и коллекционер Михаил Шикалев. Любитель и собиратель по деревням старинной мебели, зеркал, торшеров и люстр, все жилые и общественные пространства он украсил предметами своего собрания. Также на стенах — живопись и графика из коллекции владельца, например работы художника Николая Фомичева, выпускника ВХУТЕМАСа, и современной художницы Виты Ястромской.
4. «Особняк на Карла Маркса»
Ул. Карла Маркса, 59
Открытый в 2014 году в историческом доме купца Ивана Чирьева «Особняк» — еще один проект старицких предпринимателей Валерия Фетискина и Алексея Киселева. До середины XX века за особняком приглядывали наследники купца. В 1950-е здесь открыли инкубаторную станцию и стали выращивать цыплят. Поэтому старичане ласково называют гостиницу «инкубатор» или «чикен-отель».
«Особняк на Карла Маркса»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
5. Гостевой дом Свято-Успенского монастыря
Ул. Пушкина, 1а
Шанс обрести опыт монастыринга — а для курильщиков еще и выдержать бездымную аскезу. Условия проживания — как в хостеле, шесть восьми- или шестиместных комнат. В каждой — свой санузел и душ. Питание — обед и ужин в монастырской трапезной. Завтраков нет, мясо не готовят. Зато вместо будильника — перезвон колоколов.
6. Отель «Старицкая слобода» (готовится к открытию)
Ул. Приволжская, за Свято-Успенским монастырем
Проживание — в отдельных домиках с двумя спальнями или студиях с видом на Волгу. Можно готовить самим, можно питаться в монастырской трапезной.
Отель «Старицкая слобода» (готовится к открытию
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»
7. Гостиница-коммуна «Волга» (готовится к открытию)
Ул. Адмирала Корнилова, 11
Конструктивистская постройка в самом центре, с вывеской в советском стиле. С 1961 года тут 60 лет работала гостиница. Теперь идет реконструкция, после которой появятся многоместные номера хостельного типа и обычные гостиничные. Будет зона столовой для приготовления и разогревания пищи, будет кофейный уголок с набором вкусных старицких булочек.
Съездить
1. Апухлицкое болото
Деревня Апухлицы
Прогуляться по болоту ледникового происхождения и окрестным заброшенным деревням предлагают владельцы семейной пасеки в деревне Апухлицы. А с собой можно потом купить местного меда.
2. Усадьба Вульфов — Музей Пушкина в Бернове
Д. Берново, пл. Мира, 9
У Вульфов, в каменном доме конца XVIII века, Александр Пушкин бывал пять раз. Гостил подолгу, плодотворно работал. А еще гулял по здешнему саду, сиживал у пруда, может, и в соседнюю церковь XVII века заглядывал. В какой-то момент стал местной легендой и писал другу Антону Дельвигу, как один из обитателей Берново пошутил над детьми, пообещав им: «Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут, и всем вам будет по кусочку». И дети требовали, конечно, такого угощения.
Музей в Бернове пережил реставрацию фасадов пару лет назад. Внутри все скорее чопорно, строго и по старому музейному канону.
3. «Усадьба Рыблово»
Д. Сельцо, ул. Приволжская, 1
Дома на семью или компанию в аренду, с удобствами, но без излишеств. Готовиться придется самим, а потом — вкушать трапезу в охотничьих интерьерах. Зато весь спектр развлечений на природе в доступе.
4. «Усадьба купца Баева»
Деревня Степурино, ул. Центральная, 15
Бутик-отель на шесть номеров с антикварной мебелью. Рядом сад и пруд. На мини-ферме — курочки, их яйца предложат на завтрак, и овечки.
А еще здесь едят. Сюда, в деревню в получасе на машине от Старицы, приезжают за кулинарными впечатлениями. Но это не ресторан: тут, в стилизованных под дворянскую усадьбу интерьерах с массивными столами и настоящей печью, предлагают спецтрапезы по запросу. Так что пообщаться с хозяйкой Еленой Морозовой, перебравшейся сюда из Москвы, стоит заранее.
5. Загородный комплекс «Чукавино»
Ново-Ямское сельское поселение, д. Чукавино
Тут два гостиничных дома: «Парковый отель» и «Лесной трактир», а из развлечений — центр разведения северных ездовых собак.
Загородный комплекс «Чукавино»
Фото: пресс-служба фестиваля «Карандаш-фест»