Пол Маккартни, Оливия Дин и Raye вошли в шорт-лист премии Mercury Prize

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел "Let it be", а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»

На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

Фото: Reuters