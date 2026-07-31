Пол Маккартни, Оливия Дин и Raye вошли в шорт-лист премии Mercury Prize
Объявлен шорт-лист британской музыкальной премии Mercury Prize 2026 года — в него попал Пол Маккартни за сольный альбом «The Boys Of Dungeon Lane», посвященный воспоминаниям о детстве в Ливерпуле.
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Полный список из 12 номинантов также включает британского рэпера Дэйв с альбомом «The Boy Who Played The Harp», Florence + The Machine с «Everybody Scream» (уже четвертая номинация группы), Оливию Дин с «The Art Of Loving», Raye с «This Music May Contain Hope», Nia Archives с «Emotional Junglist», Suede с «Antidepressants», а также дебютантов премии Dove Ellis, Jade, Knats и Kojey Radical. Замыкает список благотворительный сборник War Child Records «Help(2)».
Церемонию награждения проведут 22 октября в Utilita Arena в Ньюкасле.