Вышел трейлер «Плетеного мужа» с Александром Скарсгордом и Питером Динклейджем

Компания Black Bear показала первый трейлер фантастического ромкома «Плетеный муж» — экранизации одноименного рассказа Урсулы Уиллс-Джонс. По сюжету одинокая рыбачка (Оливия Колман), которую местные жители постоянно высмеивают за отсутствие мужа, заказывает себе супруга у деревенского плетельщика корзин (Питер Динклейдж). Плетеный муж (Александр Скарсгорд) оказывается куда более впечатляющим, чем героиня могла себе представить, что вызывает зависть и любопытство деревенских жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Плетеный муж» (2026)

Фото: Escape Plan Productions Кадр из фильма «Плетеный муж» (2026)

Фото: Escape Plan Productions

Компанию актерам составили Элизабет Дебики, Марли Сиу, Набхаан Ризван, Элла Бруколери и Ричард Э. Грант. Режиссеры Алекс Хастон Фишер и Элинор Уилсон сами же написали сценарий, а оператором выступил Лол Кроули, снявший «Бруталиста». Фильм уже успел с успехом дебютировать на «Сандэнсе» и на данный момент держит 91–95% свежести на Rotten Tomatoes.

Мировая премьера фильма состоится 30 октября.