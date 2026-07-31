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Костюм Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион

На торги выставят костюм Мии Уоллес, героини Умы Турман из «Криминального чтива» Квентина Тарантино. Простой наряд, в котором жена мафиози отправляется с Винсентом Вегой (Джон Траволта) в закусочную Jack Rabbit Slim's, за более чем 30 лет стал одним из самых узнаваемых образов фильма 1994 года.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Фото: Miramax Films

Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Фото: Miramax Films

Лот включает приталенную белую рубашку на пуговицах и слегка укороченные расклешенные брюки от Agnes B. — по словам художницы по костюмам Бетси Хайманн, брюки пришлось обрезать из-за нехватки бюджета и роста Турман, и получившийся образ фактически предвосхитил моду на укороченные брюки, которой в начале 1990-х еще не существовало. Саму рубашку для актрисы также сшили специально для фильма.

Аукционный дом Propstore оценивает костюм в $15–30 тыс., начальная цена — $7,5 тыс. Торги пройдут 26 августа в Peterson Automotive Museum в Лос-Анджелесе.

Фотогалерея

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«Высокая, худощавая блондинка, с голубыми глазами, местами тощая, местами толстая. Короче, обычная такая девчонка» &lt;br>Ума Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне в семье буддистов, которые назвали ее в честь индийской богини Парвати в одной из ее реинкарнаций. Сначала она стеснялась своего необычного имени и представлялась Дианой, но позже привыкла. Кроме необычного имени Турман была награждена нестандартной внешностью, из-за чего тоже комплексовала до тех пор, пока модельное агентство не пригласило ее сняться в рекламе

«Высокая, худощавая блондинка, с голубыми глазами, местами тощая, местами толстая. Короче, обычная такая девчонка»
Ума Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне в семье буддистов, которые назвали ее в честь индийской богини Парвати в одной из ее реинкарнаций. Сначала она стеснялась своего необычного имени и представлялась Дианой, но позже привыкла. Кроме необычного имени Турман была награждена нестандартной внешностью, из-за чего тоже комплексовала до тех пор, пока модельное агентство не пригласило ее сняться в рекламе

Фото: John Barrett/Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа» &lt;br>Работая моделью, Турман переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в качестве актрисы. После многочисленных кастингов ей удалось пробиться на эпизодическую роль Венеры в картине Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988). Первую большую роль и признание молодой актрисе принес фильм «Генри и Джун» (1990) о писателе Генри Миллере, чью жену и сыграла Турман &lt;br>На фото: Ума Турман и актер Роберт Де Ниро

«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа»
Работая моделью, Турман переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в качестве актрисы. После многочисленных кастингов ей удалось пробиться на эпизодическую роль Венеры в картине Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988). Первую большую роль и признание молодой актрисе принес фильм «Генри и Джун» (1990) о писателе Генри Миллере, чью жену и сыграла Турман
На фото: Ума Турман и актер Роберт Де Ниро

Фото: Michel Lipchitz / AP

Выход «Криминального чтива» (кадр из фильма на фото) в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х, а Турман поставил в один ряд с самыми востребованными актрисами Голливуда, принеся ей первую номинацию на «Оскар»

Выход «Криминального чтива» (кадр из фильма на фото) в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х, а Турман поставил в один ряд с самыми востребованными актрисами Голливуда, принеся ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Jersey Films

«Криминальное чтиво» стало удачным проектом для всех, кто принял в нем участие. Фильм закрепил за Квентином Тарантино (на фото) статус культового режиссера, законодателя киномоды 1990-х, вернул былую популярность Джону Траволте, позволил Брюсу Уиллису показать, что он больше, чем «крепкий орешек»

«Криминальное чтиво» стало удачным проектом для всех, кто принял в нем участие. Фильм закрепил за Квентином Тарантино (на фото) статус культового режиссера, законодателя киномоды 1990-х, вернул былую популярность Джону Траволте, позволил Брюсу Уиллису показать, что он больше, чем «крепкий орешек»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Отчаяние — это вечный спутник молодых актеров. И поэтому, так приятно, когда ты можешь от него избавиться. Если будешь постоянно поддаваться этому чувству, в конце концов, оно может сгубить тебя. Многие вообще доходят до сумасшествия или, что еще страшнее, до смерти. Но все эти варианты не для меня» &lt;br>На фото слева направо: Ариэль Домбаль, Жерар Депардье и Ума Турман

«Отчаяние — это вечный спутник молодых актеров. И поэтому, так приятно, когда ты можешь от него избавиться. Если будешь постоянно поддаваться этому чувству, в конце концов, оно может сгубить тебя. Многие вообще доходят до сумасшествия или, что еще страшнее, до смерти. Но все эти варианты не для меня»
На фото слева направо: Ариэль Домбаль, Жерар Депардье и Ума Турман

Фото: Reuters

«Любовь не проходит: какой-то частью себя я продолжаю любить всех тех, кого любила когда-то» &lt;br>Ума Турман была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Гэри Олдмен, но через полтора года пара распалась. В 1998 году актриса вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука (на фото). У них родились двое детей — дочь Майя Рэй (1998) и сын Левон Роэн (2002). Тем не менее, они разошлись в 2002 году. Некоторое время Турман жила с финансистом Арпадом Буссоном. В июле 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс

«Любовь не проходит: какой-то частью себя я продолжаю любить всех тех, кого любила когда-то»
Ума Турман была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Гэри Олдмен, но через полтора года пара распалась. В 1998 году актриса вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука (на фото). У них родились двое детей — дочь Майя Рэй (1998) и сын Левон Роэн (2002). Тем не менее, они разошлись в 2002 году. Некоторое время Турман жила с финансистом Арпадом Буссоном. В июле 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Я поняла, что падение — еще не финал. Мне раз десять казалось, что моей карьере пришел конец. Неудачи казались мне дуновениями смерти. Что приятно: после многих попыток, успехов, падений, потерь, профессиональных и личных, ты осознаешь, что жизнь не кончена. Переживаешь, но справляешься. Можешь провести три месяца в постели, но рано или поздно тебе придется с нее встать» &lt;br>Фильмы конца 1990-х в основном были неудачными для Турман. «Бэтмэн и Робин» (1997), «Мстители» (1998) и «Отверженные» (1998) провались в прокате, получив негативные оценки критиков. Утраченные позиции Уме помог вернуть фильм Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» (1999)

«Я поняла, что падение — еще не финал. Мне раз десять казалось, что моей карьере пришел конец. Неудачи казались мне дуновениями смерти. Что приятно: после многих попыток, успехов, падений, потерь, профессиональных и личных, ты осознаешь, что жизнь не кончена. Переживаешь, но справляешься. Можешь провести три месяца в постели, но рано или поздно тебе придется с нее встать»
Фильмы конца 1990-х в основном были неудачными для Турман. «Бэтмэн и Робин» (1997), «Мстители» (1998) и «Отверженные» (1998) провались в прокате, получив негативные оценки критиков. Утраченные позиции Уме помог вернуть фильм Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» (1999)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Начало 2000-х было отмечено для Турман участием в картинах «Золотая Чаша» (2000) и «Ватель» (2000). В 2002 году вышел фильм «Истерическая слепота», который принес Уме «Золотой глобус»

Начало 2000-х было отмечено для Турман участием в картинах «Золотая Чаша» (2000) и «Ватель» (2000). В 2002 году вышел фильм «Истерическая слепота», который принес Уме «Золотой глобус»

Фото: Gerald Herbert / AP

«Чтобы подготовиться к съемкам, мне пришлось несколько месяцев заниматься боевыми искусствами. Моя героиня не только прекрасно дерется, но и владеет практически всеми видами оружия, так что тренировалась я очень упорно и почти ежедневно. Скажу вам честно, что ни в чем подобном я раньше не участвовала» &lt;br>Картина Тарантино «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Турман была номинирована на несколько премий, в том числе «Золотой глобус», но так и не была награждена

«Чтобы подготовиться к съемкам, мне пришлось несколько месяцев заниматься боевыми искусствами. Моя героиня не только прекрасно дерется, но и владеет практически всеми видами оружия, так что тренировалась я очень упорно и почти ежедневно. Скажу вам честно, что ни в чем подобном я раньше не участвовала»
Картина Тарантино «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Турман была номинирована на несколько премий, в том числе «Золотой глобус», но так и не была награждена

Фото: Miramax Films

«Уметь вовремя и посочувствовать, и пожалеть – все это и есть дорога любви и дорога для долгих отношений» &lt;br>Уму Турман Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом». Режиссер сыграл ключевую роль в ее карьере

«Уметь вовремя и посочувствовать, и пожалеть – все это и есть дорога любви и дорога для долгих отношений»
Уму Турман Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом». Режиссер сыграл ключевую роль в ее карьере

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Иногда люди называют своих богов, но если их спросить о Шиве или Парвати, они теряются и не могут ничего сказать» &lt;br>На фото: Ума Турман раздает автографы на церемонию вручения премии Bambi 2014 в Берлине

«Иногда люди называют своих богов, но если их спросить о Шиве или Парвати, они теряются и не могут ничего сказать»
На фото: Ума Турман раздает автографы на церемонию вручения премии Bambi 2014 в Берлине

Фото: DPA Jens Kalaene / AP

«Я на собственном опыте убедилась, что каждая работающая мать – это супер-женщина»

«Я на собственном опыте убедилась, что каждая работающая мать – это супер-женщина»

Фото: Miguel Villagran / AP

В 2005 году Турман сыграла в картине Гэри Грэя «Будь круче» (2005). По признанию режиссера, он остановил свой выбор именно на Уме из-за ее «потрясающей скрытой сексуальности». Далее последовали успешные ленты «Мой лучший любовник» (2006), «Моя супер-бывшая» (2006), «Случайный муж» (2008)

В 2005 году Турман сыграла в картине Гэри Грэя «Будь круче» (2005). По признанию режиссера, он остановил свой выбор именно на Уме из-за ее «потрясающей скрытой сексуальности». Далее последовали успешные ленты «Мой лучший любовник» (2006), «Моя супер-бывшая» (2006), «Случайный муж» (2008)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Как и большинство людей, я не умела строить отношения с близкими, была очень эмоциональна, мне не хватало внутренней собранности. Я долгое время ходила к психоаналитику, и это помогло мне научиться концентрироваться, лучше понимать других и свой внутренний мир» &lt;br>На фото: Ума Турман со своим сыном Левоном Роэном Турманом-Хоуком

«Как и большинство людей, я не умела строить отношения с близкими, была очень эмоциональна, мне не хватало внутренней собранности. Я долгое время ходила к психоаналитику, и это помогло мне научиться концентрироваться, лучше понимать других и свой внутренний мир»
На фото: Ума Турман со своим сыном Левоном Роэном Турманом-Хоуком

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

«Мне нравится быть актрисой, но я хочу жить в свое удовольствие и проводить как можно больше времени с детьми» &lt;br> В 2009 году на экраны вышла социальная драма «Материнство». Критики говорили, что картина может стать новым этапом в карьере актрисы, доказавшей, что она способна на серьезные драматические роли

«Мне нравится быть актрисой, но я хочу жить в свое удовольствие и проводить как можно больше времени с детьми»
В 2009 году на экраны вышла социальная драма «Материнство». Критики говорили, что картина может стать новым этапом в карьере актрисы, доказавшей, что она способна на серьезные драматические роли

Фото: Jason DeCrow / AP

«Красивой я себя никогда не считала. Хотя находила в этом некоторое удовольствие: дескать, в Голливуде одни штампованные гламурные секс-бомбы, а я не вписываюсь в стандарт и этим замечательна. А что касается поклонников, то многие во мне разочаровываются. Я ведь глупая и хладнокровная женщина. Ледяная, как айсберг!» &lt;br>На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2014 году

«Красивой я себя никогда не считала. Хотя находила в этом некоторое удовольствие: дескать, в Голливуде одни штампованные гламурные секс-бомбы, а я не вписываюсь в стандарт и этим замечательна. А что касается поклонников, то многие во мне разочаровываются. Я ведь глупая и хладнокровная женщина. Ледяная, как айсберг!»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2014 году

Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ

В 2013 году Ума Турман сыграла в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка». Критики отметили, что даже эпизодическую роль она смогла исполнить ярко и по-своему

В 2013 году Ума Турман сыграла в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка». Критики отметили, что даже эпизодическую роль она смогла исполнить ярко и по-своему

Фото: Jason DeCrow / AP

«Женщина, как вино — чем старше, тем благородней. И без пластических хирургов можно выглядеть хорошо. Просто любить себя надо и следить за собой» &lt;br>На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2017 году

«Женщина, как вино — чем старше, тем благородней. И без пластических хирургов можно выглядеть хорошо. Просто любить себя надо и следить за собой»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2017 году

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: председатель совета директоров компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, актрисы Николь Кидман, Ума Турман и фотограф Питер Линдберг на презентации календаря Pirelli на 2017 год

Слева направо: председатель совета директоров компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, актрисы Николь Кидман, Ума Турман и фотограф Питер Линдберг на презентации календаря Pirelli на 2017 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Ума Турман на презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Ума Турман на презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Ума Турман (в центре) после презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Ума Турман (в центре) после презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2018 году вышли сразу три кинокартины с участием актрисы: комедийный фильм «Аферисты поневоле», триллер «Дальше по коридору» и работа Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», а в 2020 году — семейная комедия «Война с дедом» &lt;br>На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2023 году

В 2018 году вышли сразу три кинокартины с участием актрисы: комедийный фильм «Аферисты поневоле», триллер «Дальше по коридору» и работа Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», а в 2020 году — семейная комедия «Война с дедом»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Daniel Cole / AP

В 2023 году на экраны вышли два фильма с участием актрисы: «Красный, Белый и Королевский Синий» и «Искусство по понятиям»&lt;br> На фото: Ума Турман и Джон Траволта на показе фильма «Криминальное чтиво», посвященном 30-летию фильма

В 2023 году на экраны вышли два фильма с участием актрисы: «Красный, Белый и Королевский Синий» и «Искусство по понятиям»
На фото: Ума Турман и Джон Траволта на показе фильма «Криминальное чтиво», посвященном 30-летию фильма

Фото: Chris Pizzello / AP

«Интересно, что, когда тебе за сорок, и ты оцениваешь успех, берешь на себя ответственность за принесенные обиды и боль, и пытаешься простить себя и других» На фото слева направо: Ума Турман, актер Ричард Гир и его супруга, публицист и общественный деятель Алехандра Сильва на Каннском кинофестивале в 2024 году

«Интересно, что, когда тебе за сорок, и ты оцениваешь успех, берешь на себя ответственность за принесенные обиды и боль, и пытаешься простить себя и других» На фото слева направо: Ума Турман, актер Ричард Гир и его супруга, публицист и общественный деятель Алехандра Сильва на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Скука — отличный мотиватор»&lt;br> На фото: Ума Турман во время фотосессии съемочной группы фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале в 2024 году

«Скука — отличный мотиватор»
На фото: Ума Турман во время фотосессии съемочной группы фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ума Турман и Квентин Тарантино на благотворительном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, 2024 год

Ума Турман и Квентин Тарантино на благотворительном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению, чувствую, что она больше похожа на реалити-шоу»&lt;br> На фото: Ума Турман на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи» в Нью-Йорке в апреле 2025 года

«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению, чувствую, что она больше похожа на реалити-шоу»
На фото: Ума Турман на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи» в Нью-Йорке в апреле 2025 года

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

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«Высокая, худощавая блондинка, с голубыми глазами, местами тощая, местами толстая. Короче, обычная такая девчонка»
Ума Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне в семье буддистов, которые назвали ее в честь индийской богини Парвати в одной из ее реинкарнаций. Сначала она стеснялась своего необычного имени и представлялась Дианой, но позже привыкла. Кроме необычного имени Турман была награждена нестандартной внешностью, из-за чего тоже комплексовала до тех пор, пока модельное агентство не пригласило ее сняться в рекламе

Фото: John Barrett/Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа»
Работая моделью, Турман переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в качестве актрисы. После многочисленных кастингов ей удалось пробиться на эпизодическую роль Венеры в картине Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988). Первую большую роль и признание молодой актрисе принес фильм «Генри и Джун» (1990) о писателе Генри Миллере, чью жену и сыграла Турман
На фото: Ума Турман и актер Роберт Де Ниро

Фото: AP / Michel Lipchitz

Выход «Криминального чтива» (кадр из фильма на фото) в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х, а Турман поставил в один ряд с самыми востребованными актрисами Голливуда, принеся ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Jersey Films

«Криминальное чтиво» стало удачным проектом для всех, кто принял в нем участие. Фильм закрепил за Квентином Тарантино (на фото) статус культового режиссера, законодателя киномоды 1990-х, вернул былую популярность Джону Траволте, позволил Брюсу Уиллису показать, что он больше, чем «крепкий орешек»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Отчаяние — это вечный спутник молодых актеров. И поэтому, так приятно, когда ты можешь от него избавиться. Если будешь постоянно поддаваться этому чувству, в конце концов, оно может сгубить тебя. Многие вообще доходят до сумасшествия или, что еще страшнее, до смерти. Но все эти варианты не для меня»
На фото слева направо: Ариэль Домбаль, Жерар Депардье и Ума Турман

Фото: Reuters

«Любовь не проходит: какой-то частью себя я продолжаю любить всех тех, кого любила когда-то»
Ума Турман была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Гэри Олдмен, но через полтора года пара распалась. В 1998 году актриса вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука (на фото). У них родились двое детей — дочь Майя Рэй (1998) и сын Левон Роэн (2002). Тем не менее, они разошлись в 2002 году. Некоторое время Турман жила с финансистом Арпадом Буссоном. В июле 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Я поняла, что падение — еще не финал. Мне раз десять казалось, что моей карьере пришел конец. Неудачи казались мне дуновениями смерти. Что приятно: после многих попыток, успехов, падений, потерь, профессиональных и личных, ты осознаешь, что жизнь не кончена. Переживаешь, но справляешься. Можешь провести три месяца в постели, но рано или поздно тебе придется с нее встать»
Фильмы конца 1990-х в основном были неудачными для Турман. «Бэтмэн и Робин» (1997), «Мстители» (1998) и «Отверженные» (1998) провались в прокате, получив негативные оценки критиков. Утраченные позиции Уме помог вернуть фильм Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» (1999)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Начало 2000-х было отмечено для Турман участием в картинах «Золотая Чаша» (2000) и «Ватель» (2000). В 2002 году вышел фильм «Истерическая слепота», который принес Уме «Золотой глобус»

Фото: Gerald Herbert / AP

«Чтобы подготовиться к съемкам, мне пришлось несколько месяцев заниматься боевыми искусствами. Моя героиня не только прекрасно дерется, но и владеет практически всеми видами оружия, так что тренировалась я очень упорно и почти ежедневно. Скажу вам честно, что ни в чем подобном я раньше не участвовала»
Картина Тарантино «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Турман была номинирована на несколько премий, в том числе «Золотой глобус», но так и не была награждена

Фото: Miramax Films

«Уметь вовремя и посочувствовать, и пожалеть – все это и есть дорога любви и дорога для долгих отношений»
Уму Турман Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом». Режиссер сыграл ключевую роль в ее карьере

Фото: AP / Lionel Cironneau

«Иногда люди называют своих богов, но если их спросить о Шиве или Парвати, они теряются и не могут ничего сказать»
На фото: Ума Турман раздает автографы на церемонию вручения премии Bambi 2014 в Берлине

Фото: AP / DPA Jens Kalaene

«Я на собственном опыте убедилась, что каждая работающая мать – это супер-женщина»

Фото: AP / Miguel Villagran

В 2005 году Турман сыграла в картине Гэри Грэя «Будь круче» (2005). По признанию режиссера, он остановил свой выбор именно на Уме из-за ее «потрясающей скрытой сексуальности». Далее последовали успешные ленты «Мой лучший любовник» (2006), «Моя супер-бывшая» (2006), «Случайный муж» (2008)

Фото: Reuters / Eric Gaillard

«Как и большинство людей, я не умела строить отношения с близкими, была очень эмоциональна, мне не хватало внутренней собранности. Я долгое время ходила к психоаналитику, и это помогло мне научиться концентрироваться, лучше понимать других и свой внутренний мир»
На фото: Ума Турман со своим сыном Левоном Роэном Турманом-Хоуком

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

«Мне нравится быть актрисой, но я хочу жить в свое удовольствие и проводить как можно больше времени с детьми»
В 2009 году на экраны вышла социальная драма «Материнство». Критики говорили, что картина может стать новым этапом в карьере актрисы, доказавшей, что она способна на серьезные драматические роли

Фото: AP / Jason DeCrow

«Красивой я себя никогда не считала. Хотя находила в этом некоторое удовольствие: дескать, в Голливуде одни штампованные гламурные секс-бомбы, а я не вписываюсь в стандарт и этим замечательна. А что касается поклонников, то многие во мне разочаровываются. Я ведь глупая и хладнокровная женщина. Ледяная, как айсберг!»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В 2013 году Ума Турман сыграла в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка». Критики отметили, что даже эпизодическую роль она смогла исполнить ярко и по-своему

Фото: AP / Jason DeCrow

«Женщина, как вино — чем старше, тем благородней. И без пластических хирургов можно выглядеть хорошо. Просто любить себя надо и следить за собой»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2017 году

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: председатель совета директоров компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, актрисы Николь Кидман, Ума Турман и фотограф Питер Линдберг на презентации календаря Pirelli на 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ума Турман на презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ума Турман (в центре) после презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году вышли сразу три кинокартины с участием актрисы: комедийный фильм «Аферисты поневоле», триллер «Дальше по коридору» и работа Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», а в 2020 году — семейная комедия «Война с дедом»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Daniel Cole / AP

В 2023 году на экраны вышли два фильма с участием актрисы: «Красный, Белый и Королевский Синий» и «Искусство по понятиям»
На фото: Ума Турман и Джон Траволта на показе фильма «Криминальное чтиво», посвященном 30-летию фильма

Фото: Chris Pizzello / AP

«Интересно, что, когда тебе за сорок, и ты оцениваешь успех, берешь на себя ответственность за принесенные обиды и боль, и пытаешься простить себя и других» На фото слева направо: Ума Турман, актер Ричард Гир и его супруга, публицист и общественный деятель Алехандра Сильва на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Скука — отличный мотиватор»
На фото: Ума Турман во время фотосессии съемочной группы фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ума Турман и Квентин Тарантино на благотворительном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению, чувствую, что она больше похожа на реалити-шоу»
На фото: Ума Турман на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи» в Нью-Йорке в апреле 2025 года

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

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