Костюм Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион
На торги выставят костюм Мии Уоллес, героини Умы Турман из «Криминального чтива» Квентина Тарантино. Простой наряд, в котором жена мафиози отправляется с Винсентом Вегой (Джон Траволта) в закусочную Jack Rabbit Slim's, за более чем 30 лет стал одним из самых узнаваемых образов фильма 1994 года.
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Фото: Miramax Films
Лот включает приталенную белую рубашку на пуговицах и слегка укороченные расклешенные брюки от Agnes B. — по словам художницы по костюмам Бетси Хайманн, брюки пришлось обрезать из-за нехватки бюджета и роста Турман, и получившийся образ фактически предвосхитил моду на укороченные брюки, которой в начале 1990-х еще не существовало. Саму рубашку для актрисы также сшили специально для фильма.
Аукционный дом Propstore оценивает костюм в $15–30 тыс., начальная цена — $7,5 тыс. Торги пройдут 26 августа в Peterson Automotive Museum в Лос-Анджелесе.