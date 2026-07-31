Костюм Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион

На торги выставят костюм Мии Уоллес, героини Умы Турман из «Криминального чтива» Квентина Тарантино. Простой наряд, в котором жена мафиози отправляется с Винсентом Вегой (Джон Траволта) в закусочную Jack Rabbit Slim's, за более чем 30 лет стал одним из самых узнаваемых образов фильма 1994 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Фото: Miramax Films

Лот включает приталенную белую рубашку на пуговицах и слегка укороченные расклешенные брюки от Agnes B. — по словам художницы по костюмам Бетси Хайманн, брюки пришлось обрезать из-за нехватки бюджета и роста Турман, и получившийся образ фактически предвосхитил моду на укороченные брюки, которой в начале 1990-х еще не существовало. Саму рубашку для актрисы также сшили специально для фильма.

Аукционный дом Propstore оценивает костюм в $15–30 тыс., начальная цена — $7,5 тыс. Торги пройдут 26 августа в Peterson Automotive Museum в Лос-Анджелесе.