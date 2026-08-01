В мексиканской пещере нашли 179 ритуальных артефактов доколумбовой эпохи

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили на юго-востоке страны, в штате Чьяпас, пещеру Мундо-Соке с 13 ритуальными захоронениями. Внутри находились 179 керамических предметов, оставленных индейским народом соке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Josuhe Lozada / INAH Фото: Josuhe Lozada / INAH

Спуск в пещеру длиной более 100 метров, расположенную возле природной скальной арки Арко-дель-Тьемпо в каньоне реки Ла-Вента, возможен только по веревке на десятиметровую глубину, затем проход периодически затапливается водой. Труднодоступность уберегла святилище от разграбления. В январе этого года его случайно обнаружил местный гид Хайро Диас Баррейро, после чего с февраля по июнь шли исследования.

В захоронениях позднеклассического периода (600–900 гг. н. э.) археологи нашли курильницы, урны с фигурками и чаши с изображениями ягуаров, сов и змей. «Ягуар — хранитель подземного мира, сова — ночи, а змея — цикла жизни»,— пояснил археолог Хосуэ Лосада Толедо. В главном зале обнаружены пять захоронений с оранжевой керамикой и курильница с мотивом четырех сторон света, увенчанная 32-сантиметровой ручкой-змеей.

Ученые полагают, что пещера служила для ритуалов плодородия и вызова дождя. В дальнейшем планируется 3D-съемка пространства и лабораторный анализ остатков внутри сосудов.