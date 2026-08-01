Крупнейший Музей Гуггенхайма откроется в Абу-Даби

Музей Гуггенхайма в Абу-Даби примет первых посетителей 11 декабря 2026 года. Спроектированное Фрэнком Гери здание на острове Саадият станет самым большим филиалом фонда, превзойдя площадки в Нью-Йорке, Венеции и Бильбао.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gehry Partners Фото: Gehry Partners

Внутренние галереи займут 11,6 тыс. кв. м, открытые выставочные пространства — 23 тыс. кв. м. Тридцать залов, соединенных центральным атриумом, представят коллекцию, которую собирали с 2009 года. В нее войдет современное искусство Африки, Ближнего Востока и Южной Азии начиная с 1960-х, организованное по тематическим, а не хронологическим принципам. «Это переломный момент в нашем культурном пути»,— заявил председатель департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммед Халифа Аль-Мубарак, добавив, что музей создаст возможности для обучения и культурного обмена.

О проекте впервые объявили в 2006 году. Строительство стартовало в 2011-м, приостанавливалось на несколько лет, возобновилось в 2019-м и обошлось эмирату более чем в $1 млрд. Открытие не раз переносилось. Музей войдет в культурный квартал, где уже работают Лувр Абу-Даби и Национальный музей имени шейха Зайда.