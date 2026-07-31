Мартин Скорсезе появился в мини-сериале своей дочери

Режиссер Мартин Скорсезе снялся в пятисерийном проекте Family Blend, который для кофейного бренда Lavazza поставила его дочь Франческа. В эпизодах также появляются актеры Джейсон Биггс и Эдриен Броуди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Скорсезе с дочерью Франческой на Берлинале, 2024

Фото: Annegret Hilse / Reuters Мартин Скорсезе с дочерью Франческой на Берлинале, 2024

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Съемки прошли в знаковых для режиссера местах — Маленькой Италии на Манхэттене и в Martin Scorsese Virtual Production Center при Нью-Йоркском университете. Сериал исследует диалог двух творческих взглядов, а кофе выступает мостом между поколениями. «Family Blend показывает, как кофе объединяет разные истории»,— отметил Карло Кольпо, директор по маркетингу Lavazza Group.

Первый эпизод «But First... Coffee» уже вышел. В августе покажут «Elizabeth Street» — про улицу детства Скорсезе, в сентябре — «Back To Tisch» об учебе в университете, в октябре — серию в гастрономе Di Palo’s, а в ноябре — финал «But Last… Coffee» в кафе, где Франческа и Биггс попробуют расширить кофейные привычки режиссера.