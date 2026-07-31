После двухлетней реставрации открыли первый каменный шатровый храм Руси

В музее-заповеднике «Коломенское» 28 июля торжественно открыли церковь Вознесения Господня — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник XVI века вновь доступен для посетителей после масштабных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Специалисты восстановили фасады и интерьеры, обновили защитное покрытие шатра и заново позолотили крест с декоративным «яблоком». На Царском месте и цоколе намеренно законсервировали исторические утраты, расчистили подлинную кирпичную кладку и белокаменные резные капители. В основном объеме открылась сезонная экспозиция об иконостасах храма. В подклете заработала постоянная выставка «Молитва в камне», один из залов которой рассказывает об обретении здесь в марте 1917 года Державной иконы Божией Матери — в тот самый день, когда император Николай II отрекся от престола.

Церковь возвели в 1532 году по заказу великого князя Василия III; по легенде, строительство было связано с рождением наследника — будущего Ивана Грозного. Высота в 62 метра делала ее самым высоким зданием государства вплоть до надстройки колокольни Ивана Великого в 1600 году. Считается, что автором проекта мог быть итальянский архитектор Петрок Малый. В список ЮНЕСКО храм включили в 1994 году.

Теперь церковь действует и как музей, и как место богослужений. Само здание храма открыто только в теплое время года, подклет с выставкой — круглогодично. В дни великих праздников здесь планируют проводить службы.