Поезда к самолетам

Хайтек в депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале легко уживается с кошкой Морозко и иконкой на приборной панели поездов. Корреспондент Weekend, который погулял по нему с групповой экскурсией и чуть не сорвал рейс нажатием одной кнопки, узнал, чем отечественные поезда схожи с «жигулями» и как европейских коллег в свое время удивляли российские железнодорожники и наши технологии. Репортаж из места, откуда стартуют составы, на которых начинают путешествие многие москвичи — и продолжают гости столицы.

Текст: Александр Рыльский

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале

Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале

Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ

«Аэроэкспресс» любит водить к себе в депо гостей на экскурсии — для компании такие мероприятия стали доброй традицией. Восторженные отзывы о них, опубликованные в ЖЖ в середине 2010-х, до сих пор появляются в поисковых системах. Кликаете по ссылкам, а оттуда на вас смотрят базовые поезда ЭД4М с плоской «мордой» в корпоративных цветах — их на линии нет много лет.

А вот про атмосферу в депо нельзя сказать, что она с тех пор сильно изменилась, хотя новизны определенно добавилось. К очарованной группе экскурсантов в самом начале подходит один из сотрудников, чтобы напомнить о суровой действительности и попросить не снимать фасад конца XIX века. Хотя снимки постройки с вывеской «Локомотивное депо им. Ильича» можно найти в интернете без труда.

Пытаюсь уточнить у нашего сопровождающего, начальника отдела технического развития компании Вадима Бахитова, суть запрета. Он разводит руками: «Всегда все фотографировали, и никогда вопросов не было. Два дня назад детей сюда водили — и их на фоне снимали...» И задумывается.

Внутри депо никаких ограничений нет. Нам выдают зеленые жилетки, читают инструктаж по безопасности, который сводится к тому, что было бы неплохо иногда смотреть под ноги, и отправляют изучать разобранный ЭШ2 (известный также как Stadler) — двухэтажный поезд швейцарского, а затем белорусского производства, который обслуживает основной поток пассажиров компании. «Аэроэкспресс» эксплуатирует их с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский

Господин Бахитов добрую часть времени тратит на описание всех преимуществ состава, привезенного из-за границы, над его одноэтажными отечественными конкурентами. Делает это со страстью, улыбкой и чувством полного превосходства. В «Аэроэкспрессе» знают разницу между ними до последней детали: у компании действует договор с АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК), которое на своих электричках возит пассажиров во всех направлениях Московской железной дороги. По этому договору «Аэроэкспресс» обслуживает и ремонтирует в своем депо поезда коллег: те же ЭД4М, ЭП2Д, созданные на Демиховском машиностроительном заводе, и совершенно новые «Иволги».

Еще господин Бахитов ловко жонглирует сложными аббревиатурами, которыми обозначают названия составов, но, поскольку не видит в глазах экскурсантов влюбленной заинтересованности, переходит к более простым наименованиям: «белые поезда», которыми владеет ЦППК и которые постоянно курсируют на Московских центральных диаметрах, «двухэтажные», которые принадлежат «Аэроэкспрессу»...

«Белые поезда» старой разработки в обслуживании сложнее, рассказывает он. Их отправляют в депо на обслуживание чаще, им необходимы сутки простоя в депо раз в месяц, и ими занимается бригада из 50 человек. Часть рабочих трудится на крыше, часть работает внутри, еще несколько человек отвечают за кабину экипажа. Оставшиеся изучают нижнюю часть вагонов.

У двухэтажных поездов обслуживание проходит раз в месяц. Процедура занимает всего четыре часа и требует внимания всего четырех человек.

Зато «белые поезда» и стоят дешевле. В 2013 году один такой состав обходился в 400 млн руб.— за зарубежные Stadler платили в три раза больше. Но верить в экономию нельзя, говорит господин Бахитов и проводит понятную аналогию: «"Жигули" тоже стоят дешево, а какой-то хороший европейский автомобиль — гораздо дороже. Но через 20 лет мы на него потратим гораздо меньше денег, чем на отечественный! И здесь то же самое. Наш поезд рассчитан на срок эксплуатации 40 лет. "Белые поезда" — на 28 лет. Наш ЭШ-2 сейчас проходит первый самый крупный ремонт с 2017 года (и так нам довелось посмотреть на ЭШ-2, расцепленный повагонно,— большая редкость.— Weekend). «Белые поезда» у нас попадают на крупный ремонт раз в полтора-два года...»

«Иволги», которыми пользуется ЦППК, тоже сделаны под европейскую систему обслуживания. Специалисты работают с ними реже, чем с «белыми составами», которые основаны на разработках 1950-х, отдает должное экскурсовод. В этом смысле они близки к ЭШ-2 и достаточно инновационны, говорит он, переходя на слегка снисходительный тон. Но, несмотря на инновационность, «Иволги» все еще проходят обкатку и иногда сталкиваются с небольшими техническими сбоями: «Как раз два дня назад "Иволгу" смотрели, и мы ее ночью завести не смогли, чтобы отогнать из депо. Бывает, да,— рассказывает Вадим Бахитов.— На самом деле, новая техника в любом случае ломается, она менее изучена и не так знакома. Они активно начали курсировать всего пять-семь лет назад»,— объясняет он.

Экскурсовод провожает нас к другой секции депо и проводит вдоль состава ЭП2Д, о котором он отозвался достаточно сдержанно. Этот поезд совсем не старый — выпускается с 2015 года,— хоть и создан на базе более пожилого и уже не раз упомянутого ЭД4М. Над ним корпят несколько рабочих в синей униформе. Люди, которые тут работают,— самые разные, от уже пожилых трудяг, подозрительно косящихся в нашу сторону, до совсем молодых, у которых под обязательными касками видны в ушах модные наушники-вкладыши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский Депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский

Господин Бахитов переходит к человеческому. И знакомит нас с кошкой Морозко — работники нашли ее зимой на железнодорожных путях, отогрели, и она осталась жить в депо. Теперь пресс-служба пишет о ней в соцсетях. А раньше в депо жила собака — слесари в последние годы ее жизни даже смастерили специальную тележку, когда ей стало сложно ходить. И скидывались на лечение.

Еще господин Бахитов показывает нам металлическую коробку со стружкой, которая остается после обтачивания колесных пар,— из нее в будущем сделают новые колеса. Тут же со знанием дела стукает молоточком по одному из колес, ожидающих обточки,— звук звонкий, значит, оно исправно. И снова уходит в техническое: рассказывает про подвеску, сцепные устройства, токоприемники, двигатели — на ЭШ-2 и «Иволгах» все оказывается совершеннее и практичнее, чем на старых поездах. Например, у новых составов есть пневморессоры, которые автоматически подстраивают мягкость в зависимости от количества пассажиров, а у старых поездов колесная база простая и пружинная. Экскурсовод снова невольно прибегает к сравнению «жигулей» с иномарками.

Разница между поездами очевидна и в самых мелочах: «Двухэтажный поезд управляется одним ключом. Им можно открыть любой ящик, замок, завести поезд... А чтобы завести наш поезд, нужна целая связка ключей!»— произносит господин Бахитов так выразительно, будто каждое утро сам лично отправляет в путь все составы.

Однако и ЭШ-2 не совершенны, признает он. В двухэтажных поездах нет USB-розеток, а поставить их крайне сложно и дорого: поезд импортный, любое изменение требует долгих официальных согласований с заводом-изготовителем. В бизнес-классе больше нет проводников, которые подавали чай и кофе,— их заменили кофе-аппаратами из соображений экономии.

Ажитацию в рядах экскурсантов вызывает приглашение посидеть в кабине экипажа ЭШ-2 на кресле машиниста — оно, по словам Вадима Бахитова, стоит €7,5 тыс.— и разрешение подвигать разные переключатели. Тянусь к самой большой и яркой красной кнопке в кабине, но меня останавливают. «Ее лучше не нажимать. У нас случай был: после экскурсии поезд ночью не смогли завести. Там часа два голову ломали, а потом оказалось, что нажали аварийную кнопку. Кто-то бах рукой по ней... Век живи — век учись»,— резюмирует наш сопровождающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В кабине «Аэроэкспресса» Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ В кабине «Аэроэкспресса» Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Иконки в кабине «Аэроэкспресса» Фото: Александр Рыльский / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 В кабине «Аэроэкспресса» Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский В кабине «Аэроэкспресса» Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский Иконки в кабине «Аэроэкспресса» Фото: Коммерсантъ / Александр Рыльский

Следом он отчитывается, что в ЭШ-2 встроена отечественная система безопасности, «самая крутая в мире», которую, по его словам, признали и очень высоко оценили на швейцарском заводе-производителе. Выглядит она так: в кабине установлена специальная рукоятка бдительности, и при движении поезда периодически раздается громкий звуковой сигнал. Машинист, услышав его, должен нажать на эту рукоятку, чтобы подтвердить, что он контролирует ситуацию. Если в течение нескольких секунд этого не происходит, автоматика самостоятельно активирует экстренное торможение и поезд останавливается.

Пока экскурсанты разглядывают цветные кнопки, господин Бахитов развлекает их байкой: «Значит, приехали к нам сюда швейцарцы — директор их и прочие. Повезли его на одноэтажной "эдэшке" в Шереметьево. Он попросил в кабине посидеть — интересно же. Вот, проезжаем, значит, платформу Лианозово: там бабки, дети — гуди не гуди, они все равно пробегают прямо перед паровозом. Поезд едет, а швейцарец уже глаза закрыл, говорит: "Вы что делаете? Там люди! Надо уже,— говорит,— тормозить!" А машинист ему: "Да если я заторможу, они тут будут целый день ходить!"»

Еще господин Бахитов рассказывает про порядок действий машиниста в случае наезда на человека. А я вдруг замечаю на приборной панели небольшую иконку с надписью «Спаси и сохрани». Кажется, самая надежная и проверенная временем деталь в железнодорожном деле.