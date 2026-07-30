Фестиваль искусств «Табуретка» пройдет 1 августа в Мурманской области

1 августа в Мончегорске пройдет юбилейный, десятый фестиваль искусств «Табуретка» — с программой, выстроенной вокруг шести человеческих чувств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля «Табуретка» Фото: Пресс-служба фестиваля «Табуретка»

Обонянию и вкусу посвящены мастер-классы: директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова поможет гостям собрать композиции из ароматов Кольского полуострова, а художница Ирина Иванникова-Давыдова представит съедобные северные фотографии.

Значительная часть программы посвящена совместному творчеству: художники Центра современного искусства «Сияние» создадут с гостями коллективные арт-объекты, писатели — участники литературного челленджа «Табуретки» — прочтут рассказы о северных существах, а 14 городов Мурманской области представят собственные программы о местных промыслах и традициях. Кроме того, площадку дополнят инсталляцией «Хрупкость Севера» из тающего карамельного льда.

Вечером состоится премьера фильма «Вечная теплота», где сыграли известные северяне Андрей Малахов, Алексей Гоман и DJ Грув, а хедлайнером финального концерта станет Антоха МС. Организатор фестиваля — фонд «Живая классика» при поддержке ГМК «Норильский никель» и Министерства культуры Мурманской области.

Мероприятия займут весь день на площади Революции, вход свободный.