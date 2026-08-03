Third Place Art Fair 2026 объявила участников шестого выпуска

В ярмарке современного искусства Third Place Art Fair (TPAF), которая пройдет с 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» в Санкт-Петербурге, примут участие 81 независимый художник и творческие объединения, работающие с живописью, графикой, скульптурой, керамикой, фотографией, текстилем и в смешанных техниках. Всего на участие была подана тысяча заявок из 12 городов, отбирал которые экспертный совет ярмарки во главе с коллекционером Денисом Химиляйне, художником Александром Дашевским, директором TPAF Ольгой Звагольской, куратором Юлией Юсмой и основателем DIDI Gallery Ревазом Жванией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс служба галереи «Третье место» Фото: Пресс служба галереи «Третье место»

«Во время отбора мы не искали единый стиль или направление,— говорит Ольга Звагольская,— наоборот, стремились собрать множество разных художественных высказываний, которые вступают друг с другом в диалог. Именно это разнообразие взглядов делает современное искусство живым и открытым. Мне радостно видеть, как расширяется география заявок — от Петербурга и Москвы до Иркутска и Тюмени».

Тема года — «Поле колеблющихся смыслов» — отразится в архитектурном и декоративном оформлении ярмарки. В программе: арт-группа «Паразит», объединение «Кружок», «Институт хрупкости», Community Print, «Рабочий стол» от «Пушкинской-10», дизайн-бюро «Простые вещи», проект психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца «Пряжка» с работами, созданными на арт-терапевтических занятиях, и не только.