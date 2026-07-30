BTS отказываются от борьбы за «Грэмми»
Южнокорейская группа BTS не станет выдвигать свои работы на 69-ю церемонию «Грэмми», которая пройдет в феврале 2027 года. Все семь участников опубликовали в соцсетях одинаковое заявление, где объяснили решение желанием, чтобы музыку воспринимали «такой, какая она есть, вне зависимости от региона или языка».
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Фото: Julio Cortez / AP
Отказ последовал через несколько недель после того, как Академия звукозаписи учредила номинацию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки», требующую «значимого использования» азиатского языка. Поскольку новый альбом «Arirang» и его лид-сингл «Swim» более чем на 80% написаны на английском, группа теряла шанс попасть в эту категорию, хотя аналитики прочили им борьбу за «Альбом года» и «Песню года». Решение академии вызвало споры: многие поклонники заявили, что K-pop-артистов намеренно отделяют от основных наград.
BTS — одни из самых продаваемых поп-исполнителей, чей текущий тур по сборам может сравниться с «The Eras Tour» Тейлор Свифт. Группа пять раз номинировалась на «Грэмми», но ни разу не победила; все участники имеют право голоса в академии с 2019 года.