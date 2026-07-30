BTS отказываются от борьбы за «Грэмми»

Южнокорейская группа BTS не станет выдвигать свои работы на 69-ю церемонию «Грэмми», которая пройдет в феврале 2027 года. Все семь участников опубликовали в соцсетях одинаковое заявление, где объяснили решение желанием, чтобы музыку воспринимали «такой, какая она есть, вне зависимости от региона или языка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BTS выступают на шоу в финале чемпионата мира по футболу, Нью-Джерси, 2026

Фото: Julio Cortez / AP BTS выступают на шоу в финале чемпионата мира по футболу, Нью-Джерси, 2026

Фото: Julio Cortez / AP

Отказ последовал через несколько недель после того, как Академия звукозаписи учредила номинацию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки», требующую «значимого использования» азиатского языка. Поскольку новый альбом «Arirang» и его лид-сингл «Swim» более чем на 80% написаны на английском, группа теряла шанс попасть в эту категорию, хотя аналитики прочили им борьбу за «Альбом года» и «Песню года». Решение академии вызвало споры: многие поклонники заявили, что K-pop-артистов намеренно отделяют от основных наград.

BTS — одни из самых продаваемых поп-исполнителей, чей текущий тур по сборам может сравниться с «The Eras Tour» Тейлор Свифт. Группа пять раз номинировалась на «Грэмми», но ни разу не победила; все участники имеют право голоса в академии с 2019 года.