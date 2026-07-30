Побит рекорд по самому дальнему и продолжительному перелету

Тестовый полет прошел на Airbus A350-1000ULR, который провел в воздухе более суток на беспосадочном перелете из австралийского города Мельбурн в Тулузу во Франции. Самолет неофициально установил рекорды дальности и продолжительности полета для коммерческого авиалайнера, результаты представлены в приложении Flightradar24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Hepher / File Photo / Reuters Фото: Tim Hepher / File Photo / Reuters

Полет составил 24 часа и 24 минуты и длился в восточном направлении — расстояние составило более 23 тыс. км. Неделей ранее лайнер также добирался из Тулузы в Мельбурн примерно за 19 часов 12 минут, пролетев около 16,9 тыс. км, однако в этот раз он изменил маршрут.

Полет совершен в рамках совместного проекта Airbus и Qantas Airways под названием Project Sunrise, цель которого — запустить прямые беспосадочные рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Сообщается, что A350-1000ULR обладает увеличенной дальностью полета (около 18,5 тыс. км). Первый рейс планируют запустить из Сиднея в Лондон в октябре 2027 года, а первую поставку самолета авиакомпания ожидает уже в апреле.