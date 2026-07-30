Майкл Джей Фокс получит премию «Эмми» за исследование болезни Паркинсона

Телевизионная академия наградит Майкла Джей Фокса гуманитарной премией имени Боба Хоупа «в знак признания его определяющего вклада в изучение болезни Паркинсона и в защиту прав пациентов». Он получит награду на церемонии «Эмми» 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

Премия имени Боба Хоупа учреждена в 2002 году и присуждается представителю телеиндустрии, чья благотворительная деятельность отражает многолетний альтруизм самого Боба Хоупа и оказала долговременное влияние на общество. Среди прошлых лауреатов – Опра Уинфри, комик Дэнни Томас (посмертно), Джордж Клуни и Шон Пенн. А в прошлом году награду впервые получила супружеская пара - актеры и филантропы Тед Дэнсон и Мэри Стинберджен.

За свою карьеру Фокс пять раз становился лауреатом «Эмми», а в этом году получил уже 19-ю по счету номинацию за эпизодическую роль в сериале Apple TV «Терапия» Билла Лоуренса. Три награды подряд он получил в 1986-1988 годах за роль Алекса Китона в ситкоме «Семейные узы», четвертую - в 2000 году за комедийный сериал «Спин Сити», а пятую в 2009-м за эпизодическую роль в драме «Спаси меня».

В 1998 году Фокс публично рассказал о своем диагнозе: у актера была ранняя форма болезни Паркинсона. В 2000-м он основал Фонд Майкла Джей Фокса по изучению недуга, который с тех пор стал одной из крупнейших в мире некоммерческих организаций. В этом году НКО поставила цель привлечь 700 млн долларов на финансирование научных исследований и грантов.