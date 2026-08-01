Хранители. Мария Тенишева

Ее изображали Серов, Маковский, Репин и Врубель. Она создавала школы живописи и ремесленные мастерские, устраивала выставки искусства из России в Париже. Ее коллекция акварели — гордость собрания Русского музея. Еще одна ее коллекция — основа фонда музея «Русская старина» в Смоленске. А собственный ее талант проявился в искусстве, которое она возродила,— в художественной эмали.

Текст: Алексей Алексеев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Врубель. «Валькирия (Портрет М.К.Тенишевой)», 1899

Фото: Одесский художественный музей Михаил Врубель. «Валькирия (Портрет М.К.Тенишевой)», 1899

Фото: Одесский художественный музей

Без имени и счастья

Ее детство было не самым счастливым. «Я боялась матери, трепетала перед ней. Ее черные строгие глаза леденили меня... Мне было жутко...» — это из мемуаров княгини Марии Тенишевой «Впечатления моей жизни. Воспоминания». СНОСКА СНОСКА Здесь и далее в кавычках — цитаты из мемуаров.

Мать никогда ее не ласкала и строго наказывала.

Однажды Мария услышала от подруги, что муж матери не родной ее отец, настоящий ее папа умер. О том, что ей открылась тайна ее происхождения, вызнала и гувернантка, которая занималась воспитанием Марии. И, угрожая обо всем поведать матери, она устраивала подопечной настоящий психологический террор.

Свои настоящие отчество и фамилию Мария узнала при вступлении в брак: не Морицовна фон Дезен, а Клавдиевна Пятковская...

Из родительского дома, где ее не любили, Мария попала в дом мужа, Рафаила Николаева. Супружество счастья ей не принесло. Мужа интересовала только игра в карты. «Он — высокий, белокурый, чистенький, 23-х лет, женственный, бывший правовед»,— описывала его Мария.

Людей, с которыми Марии было бы интересно, в окружении мужа и его родителей не было. Исключением был разве что иногда приходивший в гости поэт Алексей Апухтин. Он беспрестанно шутил, читал свои стихи. Апухтин страдал сильным ожирением и однажды под ним сломался стул. Специально для него Николаевы купили железный стул.

У Марии родилась дочь. Роды были тяжелыми — тянулись четверо суток, потом случилась родильная горячка, от которой молодая мать оправлялась очень медленно. Отношения с мужем-игроком ухудшались.

Марии нравилось петь. Ее голос на многих производил впечатление. По совету знакомых она обратилась к оперному певцу Ипполиту Прянишникову, не возьмется ли он ее учить. Тот, в свою очередь, порекомендовал ей отправиться в Париж к знаменитой преподавательнице Матильде Маркези.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Соколов. «Портрет М.К.Тенишевой», 1898

Фото: Государственный Русский музей Александр Соколов. «Портрет М.К.Тенишевой», 1898

Фото: Государственный Русский музей

«Когда я заявила о своем намерении ехать за границу учиться петь, все ужаснулись. Конечно, последовал на все категорический отказ». Но Мария была непоколебима, требуя от мужа две вещи — ребенка и паспорт для выезда за границу. И добилась своего. В 1885 году супруги развелись.

С мужем и теремком

Оперной певицей Мария не стала, хотя у Маркези занималось успешно. Ее голос понравился импресарио. «Он тут же предложил мне турне на шесть месяцев в Барселону и Мадрид за двадцать тысяч франков…

В разговоре понемногу он взял мою руку выше локтя, с каждым словом крепче и значительнее прижимая ее, упорно и как-то неприятно глядя в глаза… Манеры эти показались мне оскорбительными».

Контракт подписан не был.

В Париже Мария познакомилась с художником Константином Маковским. Он написал ее портрет в костюме Марии Стюарт. А потом, к ее удивлению, продал кому-то просто как этюд женской головки. Могла бы она тогда подозревать, что впоследствии за право писать ее портреты будут бороться лучшие российские художники? Сама она во Франции также начала брать уроки рисования.

Париж был зимой, летом — снова Россия.

Однажды в Санкт-Петербурге фрейлина двора Александра Зыбина позвала ее в гости и попросила захватить ноты. Зыбина сказала, что хочет познакомить ее со своим братом, князем Тенишевым: «Брат большой любитель музыки, и, я уверена, будет в восторге от вашего голоса».

Брат действительно пришел в восторг. И не только от голоса. На следующий день он прислал Марии огромную корзину ландышей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илья Репин. «Портрет М.К. Тенишевой» 1896 Фото: Смоленская художественная галерея Леон Бонн. «Портрет князя Вячеслава Тенишева», 1896 Фото: Государственный Эрмитаж Следующая фотография 1 / 2 Илья Репин. «Портрет М.К. Тенишевой» 1896 Фото: Смоленская художественная галерея Леон Бонн. «Портрет князя Вячеслава Тенишева», 1896 Фото: Государственный Эрмитаж

Князь Вячеслав Тенишев стал ее вторым мужем.

Свадебное путешествие они совершили на пароходе «Благодать», принадлежавшем князю. В плавании они встретили другой его пароход — «Князь Тенишев», а по окончании путешествия «Благодать» была переименована в «Марию», в честь новобрачной.

Второй муж Марии не любил искусства, не понимал многие увлечения жены, но смотрел на них снисходительно. Перефразируя пословицу, он говорил: «Чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила».

А увлечений, которые сегодня бы назвали культурно-просветительными проектами, становилось все больше. Школа для крестьянских детей, ремесленное училище, столовая и клуб для рабочих завода в Бежице (сейчас — район Брянска), которым несколько лет управлял князь Тенишев.

Еще была коллекция акварелей, которую княгине помогал собирать Александр (Шура) Бенуа. Со временем коллекция так разрослась, что перестала помещаться в особняке на Английской набережной в Петербурге. Тогда Тенишева передала часть коллекции — работы русских мастеров — в дар открывшемуся в 1898 году Русскому музею императора Александра III. Княгиня основала две художественные школы — в Санкт-Петербурге, где преподавал Илья Репин, и в Смоленске. Вместе с Саввой Мамонтовым она спонсировала журнал «Мир искусства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Теремок во Фленове Фото: iStock Церковь в Талашкино в Смоленской области Фото: iStock Особняк Тенишевых, Английская набережная, дом 14, Санкт-Петербург Фото: Фотобанк Лори Реклама магазина «Родник» Талашкинских мастерских княгини Марии Тенишевой Фото: Б. Зворыкин Следующая фотография 1 / 4 Теремок во Фленове Фото: iStock Церковь в Талашкино в Смоленской области Фото: iStock Особняк Тенишевых, Английская набережная, дом 14, Санкт-Петербург Фото: Фотобанк Лори Реклама магазина «Родник» Талашкинских мастерских княгини Марии Тенишевой Фото: Б. Зворыкин

Одним из центров жизни княгини Тенишевой было имение Талашкино. Оно было куплено у подруги детства Екатерины Святополк-Четвертинской, затем к нему был присоединен соседний хутор Флёново. Во Флёнове Тенишева открыла сельскохозяйственную школу, в Талашкино — художественно-промышленные мастерские. Мастерские выпускали изделия в традиционном русском стиле: мебель, музыкальные инструменты, керамика, вышивки на полотенцах и тканях. Еще в Талашкино был построен храм Святого Духа, все внутреннее убранство которого было изготовлено в местных мастерских. Неподалеку на склоне горы был выстроен домик в русском стиле — «теремок», где расположилась изба-читальня. Потом теремок заняли вышивальные мастерские, а в 1910-е он превратился в гостевой домик.

В советское время, до 1960-х, теремок был жилым, а потом стал музейным центром.

Одно время в Талашкино жил Михаил Врубель с женой. Он написал портрет княгини в образе валькирии.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже в русском кустарном отделе были выставлены балалайки, изготовленные в Талашкино и расписанные художниками Михаилом Врубелем, Александром Головиным, Натальей Давыдовой, Константином Коровиным, Сергеем Малютиным. Две балалайки княгиня расписала сама.

«С годами все чаще и чаще, все более и более русские древности останавливали мое внимание, манили, и все шире и шире открывался передо мной целый, до сих пор неведомый мне мир, и этот мир все сильнее приковывал меня к себе. Я вдруг почувствовала, что все это близкое, свое, родное». Княгиня стала увлеченно коллекционировать предметы русской старины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей «Русская старина» в Смоленске Фото: smolensk-museum.ru Фото: smolensk-museum.ru Музей «Русская старина» в Смоленске Фото: smolensk-museum.ru Музей «Русская старина» в Смоленске Фото: smolensk-museum.ru Следующая фотография 1 / 4 Музей «Русская старина» в Смоленске Фото: smolensk-museum.ru Фото: smolensk-museum.ru Музей «Русская старина» в Смоленске Фото: smolensk-museum.ru Музей «Русская старина» в Смоленске Фото: smolensk-museum.ru

В Смоленске на средства Тенишевой было построено здание музея, в котором разместилась собранная ей коллекция.

В1917 году фонды музея были национализированы. Одно время он почему-то носил имя Н.К. Крупской, несколько раз менялся профиль институции. В 2022-м музей «Русская старина» был воссоздан таким, каким видела его основательница.

В огне и металле

Князь Вячеслав Тенишев скончался в 1903 году. Его отпевали в еще недостроенном талашкинском храме Святого Духа. Там же, в храме, был оставлен гроб — на время постройки усыпальницы.

Во время революции 1905 года Тенишева вместе с княгиней Святополк-Четвертинской и ее матерью уехала в Париж. Они купили дом на улице Октав Фелье. В нем княгиня устроила мастерскую и занялась эмалями. «Я проводила за работой по восемь-десять часов, не сходя с места, увлекаясь делом и не чувствуя утомления».

Эмали ее интересовали уже давно. Еще во время строительства храма в Талашкино она в тайне от других практиковалась в эмали, чтобы внести в постройку церкви свой вклад. И вот в Париже она погрузилась в свое увлечение. «В Лувре, в Musee de Cluny были вещи, от которых я с трудом отрывалась... Работа эмали в произведениях древних мастеров сильно восхищала меня и интересовала. Эмаль так сильно манила и приковывала к себе, что мои работы в портрете и прикладном искусстве, несмотря на достигнутые успехи, переставали меня занимать. Меня не тянуло выставлять и добиваться имени как портретистки — к тому же меня никогда не удовлетворяло то, что я делала. Взявшись за эмаль, я ревниво пряталась от всех и не признавалась никому. Никогда у меня не было намерения выступать перед публикой, и если я желала достичь известного совершенства, то только чтобы послужить моей церкви».

Она обратилась к знакомому парижскому ювелиру Рене Лалику с просьбой взять ее в ученицы. Тот, посмотрев образцы ее работы, сказал, что ей нечему учиться, у нее уже есть свой неповторимый стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Тенишева позирует скульптору Павлу Трубецкому, лето 1898

Фото: Государственный Русский музей Мария Тенишева позирует скульптору Павлу Трубецкому, лето 1898

Фото: Государственный Русский музей

Вместе с другим знакомым, художником Франсуа Жакеном, она занялась созданием новых красок для эмали. «Иногда, домогаясь получить какой-нибудь определенный тон, мы составляли его по двадцати раз, терпеливо начиная всю работу сначала. После многих трудных опытов и усилий мы стали достигать желанных результатов, и мне наконец удалось обновить свою палитру… В конце концов я получила больше двухсот тонов непрозрачной эмали, выдерживающих сильнейший огонь и не боящихся никаких кислот».

Следующей целью стало восстановление заброшенного много веков назад способа изготавливать так называемую выемчатую эмаль (шанлеве). Технология состоит в том, что выемки на металле не дают эмали растекаться, и различные тона могут быть в близком соседстве.

Княгиня устроила показ своих работ в этой технике членам французского национального общества изящных искусств. «Накануне открытия выставки министр изящных искусств, господин Дюжарден-Бомец, обходя залы выставки в сопровождении всех членов общества и нескольких художников, остановился перед моей витриной, долго любовался ею и, как мне потом передавали, громогласно воскликнул: "Вот, господа, я давно говорю, что эмалевое дело во Франции падает. Посмотрите, мы дожили до того, что иностранцы приезжают учить нас"». В 1914 году Тенишева выставляла свои эмали в Риме и получила почетный диплом итальянского Министерства народного просвещения, а также была избрана почетным членом Римского археологического общества.

В 1916 году Тенишева защитила в Московском археологическом институте диссертацию «Эмаль и инкрустация», была удостоена звания ученого археолога и награждена золотой медалью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мария Тенишева. Шкатулка «Голубь», 1908 Фото: sotheby's Мария Тенишева. Подсвечники, около 1907 Фото: sotheby's Мария Тенишева. Шкатулка «Рыба», 1908 Фото: sotheby's Следующая фотография 1 / 3 Мария Тенишева. Шкатулка «Голубь», 1908 Фото: sotheby's Мария Тенишева. Подсвечники, около 1907 Фото: sotheby's Мария Тенишева. Шкатулка «Рыба», 1908 Фото: sotheby's

В настоящее время известно 87 эмалевых работ Марии Тенишевой, подавляющее большинство находится в частных коллекциях или за рубежом.

В 1919 году Мария Тенишева покинула советскую Россию. В эмиграции княгиня опубликовала мемуары. Она скончалась 14 апреля 1928 года и была похоронена на Старом кладбище Ла-Сель-Сен-Клу. Надгробие на ее могиле выполнено по проекту Ивана Билибина. В той же могиле захоронены близкие ей люди —княгиня Екатерина Святополк-Четвертинская, горничная Марии Елизавета Грабкина и руководитель оркестра балалаечников Василий Лидин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Репин. «М. К. Тенишева за работой», 1897

Фото: Национальная картинная галерея Армении Илья Репин. «М. К. Тенишева за работой», 1897

Фото: Национальная картинная галерея Армении

С кем еще была знакома княгиня Мария Тенишева