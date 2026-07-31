Южный ветер

Ростов-на-Дону и Краснодар хорошо дополняют друг друга. У первого — богатая история, у второго — впечатляющее настоящее. В паре они полноценно закрывают потребность путешественника в русском юге. Weekend делает замер на момент июля 2026 года. Чем заняться в двух городах искателям архитектурных, вкусовых и культурных впечатлений — в материале Weekend.

Текст: Алексей Свиридов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов-на-Дону

Фото: iStock Ростов-на-Дону

Фото: iStock

Краснодар

Быстрый способ добраться до Ростова-на-Дону из Москвы и Петербурга — по воздуху через Краснодар, где расположен один из самых больших и, что немаловажно, работающих аэропортов в регионе. Чем не лишний повод задержаться подольше в городе, который в некоторых своих проявлениях держит даже не федеральный, а мировой уровень?

Новые грани парка Галицкого

Из песни слов не выкинешь, а опустив рассказ о парке «Краснодар» (в народе — парк Галицкого), пришлось бы отказаться от целого куплета. Сегодня это сердце города, притягивающее архитектурные, благоустроительные, культурные и гастрономические новшества, без которых современный Краснодар представить нельзя.

В 2011 году Сергей Галицкий, тогда владелец сети «Магнит» и ФК «Краснодар», заинтересовался территорией, которую делили между собой пустырь и цветочный рынок. Первоначально он намеревался построить здесь домашнюю арену для собственного клуба. В итоге за следующие несколько лет на не самом центральном участке земли вырос, во-первых, один из самых больших, во-вторых — один из красивейших стадионов страны, его практически сразу местные прозвали «Гализеем». Итальянский характер постройки подчеркнули не только формой, но и бежевым травертином — им же среди прочего облицован оригинальный Колизей и собор Святого Петра в Риме. На момент открытия, в 2017-м, скромные 23 гектара парка — впоследствии они утроятся — шли в комплекте с ареной как место отдыха и тренировок для жителей, но в итоге стали главной и, что совсем уж нетипично, постоянно развивающейся и переизобретающей себя достопримечательностью города. Гамбургское бюро устроило безбарьерную и вместе с тем разнообразную среду, в которую и сегодня продолжают вписывать все новые объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стадион «Краснодар» в парке Галицкого Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ / купить фото Виды парка Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Стадион «Краснодар» в парке Галицкого Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото Виды парка Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото

В последние три года обустраивалась часть, прозванная парком Облаков — за текучесть и округлость форм. Это самая высокая часть пространства, где искусственные насыпи поднимаются до 27 метров.

Среди рекреаций, образовавшихся тут за последний год,— футуристический (как, впрочем, и все новые объекты) водоем «Отражение», насыпной холм, через который проходят мультимедийные лазы (на стены проецируются то красоты морского дна, то пустота космического пространства), громадный амфитеатр со своей водной режиссурой и совсем свежий, очень масштабный даже по местным меркам «Грот». Тут так сразу и не ответишь, «что хотел сказать автор». Новое пространство напоминает кратер от упавшего метеорита, любовно обработанный современными архитекторами, и дубайский молл одновременно. Конструкция, призванная, казалось бы, только удивлять, имеет и применение: по краям «Грота» работают летние рестораны, а вершину его заняла спешелти-кофейня третьей волны.

Что уж точно не имеет практического применения, так это недавно открытые арт-объекты, далекие от коммерции так же, как облака от земли. Новый злободневный резидент парка — гигантская фигура древнегреческой богини Гайи, обнимающая земной шар, реплика скульптуры итальянского мастера Лоренцо Куинна. В «облачной» зоне появились каучуковые головы недовольных младенцев, разработанные лондонской компанией IL Nature, а также объект «Геолокация» — неправильная сфера, растущая из воды, с рельефным изображением окружающего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арт-объект «Грот» Фото: Фотобанк Лори Арт-объект «Гайя» Фото: Фотобанк Лори Скульптуры эмоций в парке Фото: Фотобанк Лори Арт-объект «Геолокация» Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ / купить фото Арт-объект «Кроличья нора» Фото: Фотобанк Лори Фонтан «Отражение» Фото: Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 6 Арт-объект «Грот» Фото: Фотобанк Лори Арт-объект «Гайя» Фото: Фотобанк Лори Скульптуры эмоций в парке Фото: Фотобанк Лори Арт-объект «Геолокация» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото Арт-объект «Кроличья нора» Фото: Фотобанк Лори Фонтан «Отражение» Фото: Фотобанк Лори

Вкусы

Еще один впечатляющий парковый долгострой, при этом во всех отношениях самостоятельный — Японский сад, «автономный мир восточной философии» на русском юге, как его называл Галицкий. В последние годы сад (который по масштабам, конечно, парк) обзавелся несколькими знаковыми гастропроектами. Среди них — ресторан «Ретей», признанный недавно пришедшим в город Ultima Guide «Яндекс Еды» лучшим рестораном города — за японские продукты, собранные в редкие не только для Краснодара, но и для всей России блюда: тут подают устрицы муроцу, голубого тунца чу торо, говядину вагю категории А5 и не только.

«Ретей» — часть ресторанной экосистемы «Провинциалы», три точки которой представлены в одном только Японском саду. В тиспрессо-баре «Каппу Ча» подают замысловатые напитки на основе чая, но сделанные как кофе: типучино и холодный пуэр-тоник, например. А в кофейне Kissaten к европейскому напитку предлагают весь спектр восточных десертов и японские сэндвичи с хлебом «Хоккайдо».

В парке «Краснодар» работают еще два ресторана группы — Cafe Krasnodar и Burger Bar, еще несколько разбросано по городу. У каждого — своя концепция кухни, разной степени удаленности от типичных вкусов русского юга. Византийская таверна Yia Yia, например, предлагает продегустировать Восточное Средиземноморье, а в японском лиснинг-баре Jazz Kissa винтажные интерьерные решения работают в паре с японской классикой суси и роллов.

Такая география — Япония, Средиземноморье, континентальная Европа — забавна только на первый взгляд, но по духу выборка отражает культурное разнообразие, которым город известен. Краснодар с самого начала лежал на перекрестке экономических и культурных маршрутов, так что даже далекие восточноазиатские мотивы здесь, на фоне греко-армяно-казачьих связей, вполне органичны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Ryotei Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана Ryotei Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана «Каппу Ча» Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Ресторан Kissaten Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Ресторан Cafe Krasnodar Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана Jazz Kissa Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана Yiayia Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Следующая фотография 1 / 7 Ресторан Ryotei Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана Ryotei Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана «Каппу Ча» Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Ресторан Kissaten Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Ресторан Cafe Krasnodar Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана Jazz Kissa Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы» Интерьер ресторана Yiayia Фото: пресс-служба ресторанной группы «Провинциалы»

Ростов-на-Дону

Этот город — один из ярких перекрестков русской истории. Вдоль Дона прослеживаются следы возмутителя спокойствия Степана Разина, остатки наследия казаков, а в соседнем Новочеркасске — их последователей, бунтующих шахтеров. Это же видно и в материальной культуре города: последние два века европейской архитектуры — от классицизма до капрома — здесь представлены, с поправкой на масштаб, так же концентрированно, как в Москве.

Современное искусство

В молодой галерее современного искусства Culture до конца лета работает групповая выставка «Больше не будет». Ее название, поясняет куратор Виктория Мизиано, отсылает к тому сложноописуемому чувству, которое испытывает вчерашний школьник и завтрашний студент на летних каникулах. Чтобы насколько возможно полно передать это ощущение, куратор собрала десятки работ художников со всей страны — как молодых, так и уже признанных. А еще выставка в Culture — это смешение нескольких медиумов: фотографии Инны Суминой, керамика Веры Вайлер, живопись Марии Голосной, а также инсталляции и пространственные работы. В центре экспозиции — масштабный полиптих Иванны Степановой «Шарик улетел», нагляднее других показывающий, что как раньше — «больше не будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция «Больше не будет» Фото: пресс-служба галереи Culture Экспозиция «Больше не будет» Фото: пресс-служба галереи Culture Экспозиция «Больше не будет» Фото: пресс-служба галереи Culture Следующая фотография 1 / 3 Экспозиция «Больше не будет» Фото: пресс-служба галереи Culture Экспозиция «Больше не будет» Фото: пресс-служба галереи Culture Экспозиция «Больше не будет» Фото: пресс-служба галереи Culture

Лиминальные пространства

Ростов примечателен, например, тем, что красоту можно встретить там, где в постсоветских городах ждешь прямо обратного,— в подземных переходах. Несколько таких, казалось бы, чисто утилитарных пространств в городе украшены плиточными панно с изображенными на них сценами из «Тихого Дона», походами Петра I, а также картой звездного неба, которую в 1970-е создали всамделишные астрофизики. Всего восемь переходов — эксперимент городских властей, заказавших облицовщику Юрию Лабинцеву несколько панно в центральных подземных переходах. Эскизы отрисовал архитектор Салават Самокаев, а команда Лабинцева стала воплощать замысел из обычной чешской облицовочной плитки. На каждый объект уходило от нескольких месяцев до полугода, а всего работа заняла 12 лет — с 1972-го по 1984-й. Кроме того, та же бригада отделала мозаикой стенки бассейна в сквере у консерватории, фонтан у Дома книги и здание зоомагазина на Университетском проспекте.

Десятилетия спустя плитка начала осыпаться, так что местные власти уже готовятся к масштабной реставрации, и сейчас — последний шанс увидеть знаковые для города объекты в первозданном виде. Тем более что ростовские мозаики не прямо наследуют советской декоративной школе, а во многом вытекают из личных художественных решений бригады Юрия Лабинцева. Одна из самых масштабных работ, на Буденновском проспекте, посвящена детству. За время квартирования в Ростове мимо нее придется пройти не раз, и лучше извлечь из этого пользу — смотреть по сторонам, вылавливая все новые детали. Что, впрочем, справедливо не только для этого перехода, но и для всего Ростова-на-Дону в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мозаика в подземном переходе Фото: Фотобанк Лори Мозаика в подземном переходе Фото: Фотобанк Лори Мозаика в подземном переходе Фото: Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 3 Мозаика в подземном переходе Фото: Фотобанк Лори Мозаика в подземном переходе Фото: Фотобанк Лори Мозаика в подземном переходе Фото: Фотобанк Лори

Вкусы

Визуальная эклектичность в данном случае не обязательно определяет вкусовой портрет района, который в Ростове-на-Дону относительно консервативен. Например, в одном из известнейших ресторанов города, «Онегин Дача», хиты русской кухни приправляют Францией — из чего и собирается понятный для XIX века, но редкий сегодня дворянский стол: паштет крем-брюле, пельмени с щучьей икрой, утка конфи, томленная по-французски. Сейчас классические позиции — от тартара и стейка до жюльена — украшают лисичками из сезонного меню.

Вообще, еда для Ростова — важная часть местного кода, что можно понять, прогулявшись по ростовскому базару, особенно в летний сезон. Южных альтернатив этой площадке предостаточно, но в более северных городах — практически нет, и местные могут всерьез обидеться, если их поэтический «базар» недогадливый турист снизит до обыкновенного «рынка». Ассортимент здесь и правда базарный — разобраться в нем любезно помогает бренд-шеф бутик-отеля «39», расположенного неподалеку, Максим Артюхов (экскурсии он водит три раза в неделю). Во-первых, эксперт погружает в вокабуляр, разъясняя разницу (или ее отсутствие) между свеклой и бураком, судаком и сулой, крупным лещом и чабаком. Во-вторых, дает практические советы, как выбрать, например, самый сладкий кривянский томат — специалитет любого ростовского стола — в форме сердца.

Кстати, свои находки на базаре шеф переносит и в меню ресторана при отеле, состоящее из переосмысленных ростовских блюд. Здесь можно попробовать устриц (обязательный атрибут купеческого города и особенно Ростова) с тартаром из тунца и клубникой, сморчки с щучьим муссом и стейк с сырным блином.