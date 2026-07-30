Французский ресторан оштрафовали за засорение шлюза ракушками от мидий

Во Франции в исторической коммуне Сент-Альбен (департамент Верхняя Сона), известной своим каналом и судоходным тоннелем, сезонный ресторан поплатился штрафом в €22 тыс. за замусоривание шлюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francois Lenoir / Reuters Фото: Francois Lenoir / Reuters

Работники заведения на протяжении длительного времени сбрасывали в судоходный канал отходы от морепродуктов, в частности пустые раковины от моллюсков. В итоге это привело к серьезной поломке шлюзового механизма.

Проблему заметили еще в июле 2024 года, когда одна из створок шлюза перестала закрываться, нарушая необходимый для навигации уровень воды. А к октябрю 2025 года шлюз оказался практически заблокирован. Первая инспекция водолазов не дала особых результатов, однако повторная экспертиза шокировала специалистов: на дне канала обнаружили слой из пустых раковин длиной 20 м и толщиной почти 40 см.

Государственная организация VNF («Судоходные пути Франции») провела масштабную очистку: сначала в течение двух дней мусор собирали водолазы, а в феврале 2025 года канал осушили и за четыре дня извлекли остатки экскаватором. Общий вес отходов, среди которых также нашли столовые приборы и осколки тарелок, составил 5,5 тонны.

Ресторан отказался платить и сам обратился в суд. Суд прошел в этом месяце и не только обязал заведение возместить расходы по очистке (€18,6 тыс.), но и назначил дополнительный штраф (€3 тыс.).

Екатерина Наумова