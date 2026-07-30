В кургане раскопали тысячелетний крест и топор дружинников Рюрика

В Староладожском урочище Плакун археологи вскрыли курган №11 и обнаружили погребение, которое может оказаться древнейшим христианским захоронением Восточной Европы. Среди находок — крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и послание исследователей из 1968 года, оставленное в капсуле времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатора Ленинградской области Фото: Телеграм-канал губернатора Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что итог раскопок превзошел ожидания, и подчеркнул прямую связь памятника с окружением Рюрика. «Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году», — заявил он. Раскопки инициировал председатель регионального комитета по печати Тимур Зайнуллин, работы вела Староладожская экспедиция ИИМК РАН при поддержке АНО «Центр развития Ладоги».

Образцы уже направлены на лабораторные исследования, которые позволят уточнить датировку и статус погребения. Старая Ладога остается одним из ключевых центров ранней русской истории: именно сюда, согласно «Повести временных лет», в 862 году призвали варяжского князя Рюрика.