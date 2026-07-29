В музее декоративного искусства открылась выставка городецкой росписи
Выставки «Диво дивное городецкое», посвященная городецкой росписи — одному из самых узнаваемых художественных промыслов России, открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. Экспозиция объединяет около 250 экспонатов XVIII–XX веков и современные работы фабрики «Городецкая роспись», показывая промысел как живую традицию — от старообрядческих истоков и иконописи до сегодняшних мастеров. Яркие кони, птицы и цветочные гирлянды складываются в узнаваемый образный язык, где повседневность превращается в праздник.
Среди экспонатов — донце прялки Ф.С. Красноярова, панно Игнатия Мазина, тарелка Александра Коновалова, резные подзоры и праздничные костюмы с золотным шитьем.
«Прошлое живет в деревянных домах, музейных предметах, мастерских фабрики и в людях, которые продолжают создавать городецкую роспись. Выставка приглашает почувствовать эту непрерывность традиции, увидеть не только историю промысла, но и его живое продолжение в современности»,— говорит куратор выставки Маргарита Юдина-Надеждина.