В музее декоративного искусства открылась выставка городецкой росписи

Выставки «Диво дивное городецкое», посвященная городецкой росписи — одному из самых узнаваемых художественных промыслов России, открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. Экспозиция объединяет около 250 экспонатов XVIII–XX веков и современные работы фабрики «Городецкая роспись», показывая промысел как живую традицию — от старообрядческих истоков и иконописи до сегодняшних мастеров. Яркие кони, птицы и цветочные гирлянды складываются в узнаваемый образный язык, где повседневность превращается в праздник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тарелка «Всадники», 1959 Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Панно «Посев в деревне», 1930-е Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Тарелка настенная, 1969 Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Донце прялки, конец XVIII — начало XIX века Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Панно «Гуляние», 1981 Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Следующая фотография 1 / 5 Тарелка «Всадники», 1959 Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Панно «Посев в деревне», 1930-е Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Тарелка настенная, 1969 Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Донце прялки, конец XVIII — начало XIX века Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства Панно «Гуляние», 1981 Фото: Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства

Среди экспонатов — донце прялки Ф.С. Красноярова, панно Игнатия Мазина, тарелка Александра Коновалова, резные подзоры и праздничные костюмы с золотным шитьем.

«Прошлое живет в деревянных домах, музейных предметах, мастерских фабрики и в людях, которые продолжают создавать городецкую роспись. Выставка приглашает почувствовать эту непрерывность традиции, увидеть не только историю промысла, но и его живое продолжение в современности»,— говорит куратор выставки Маргарита Юдина-Надеждина.