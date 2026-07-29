В испанском музее Faro Santander откроются выставки Фриды Кало и Леоноры Каррингтон

8 сентября на северном побережье Испании откроется новый музей и культурный центр Faro Santander с программой дебютных выставок. Музей расположился в бывшей штаб-квартире банка, построенного в XVIII веке площадью 10 тыс. кв. м. Над реконструкцией работал британский архитектор Дэвид Чипперфилд, лауреат Притцкеровской премии,— он перестроил здание в десятиэтажный комплекс с дополнительной мастерской для художников и смотровой площадкой на крыше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raquel Cunha / Reuters Фото: Raquel Cunha / Reuters

На одном из этажей откроют экспозицию из коллекции Banco Santander, включающей более 1000 произведений живописи, скульптуры и декоративного искусства от II века до н. э. и по сегодняшний день. На ней выставят произведения Эль Греко, Тициана, Франсиско Гойи, Ники де Сен-Фалль и других.

Вторая выставка «Современная Мексика в коллекции Гельман, Сантандер» (Modern Mexico in the Gelman Santander Collection) представит более 300 работ, включая произведения из собрания коллекционеров Жака и Наташи Гельман,— среди них картины Фриды Кало и Диего Риверы. Однако вокруг их коллекции разгорелся конфликт: в январе стало известно, что права на нее теперь принадлежат мексиканской семье Замбрано. Выставка продлится только до 10 января 2027 года.

Программу дополнит выставка «Леонора Каррингтон: симптоматический сюрреализм» (Leonora Carrington: The Symptomatic Surreal), ранее показанная в лондонском Музее Фрейда,— она впервые объединит две картины художницы, написанные во время ее пребывания в психиатрической лечебнице.