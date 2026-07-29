Ариана Гранде подала в суд на хакеров, укравших ее треки, фото и видео

Как сообщает People, Ариана Гранде подала в суд Лос-Анджелеса иск против неизвестных хакеров, которых обвиняет в краже и утечке ее неизданной музыки, фотографий и видео. Согласно документу, злоумышленники получали доступ к аккаунтам фотографов, продюсеров и других людей из близкого окружения Гранде, после чего скачивали неизданные песни, материалы со студийных сессий, кадры для клипов и закулисные фотографии, а затем продавали их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В иске описано сразу несколько инцидентов за последние годы: в 2019 году были похищены данные Dropbox-аккаунта одного из фотографов, годом позже — взломан телефон продюсера, работавшего с певицей, что привело к утечке еще не готовых мастер-записей, демо и других материалов. Лишь в 2023 году в сеть утекли 45 неизданных песен Гранде, а всего с начала ее карьеры в 2011 году произошли сотни подобных утечек. Последний известный случай произошел в 2024 году, когда хакеры организовали фишинговую кампанию против технического специалиста, работавшего с одним из фотографов певицы, создав поддельные имейл-аккаунт и сайт настоящего фотографа, и таким образом убедили сотрудника передать материалы Гранде.

По утверждению юристов певицы, похищенный контент впоследствии продавался на теневых интернет-площадках за крупные суммы, что нанесло Гранде серьезный ущерб из-за нарушения приватности. Цель иска — установить личности хакеров, стоящих за атаками.