Скульптура знаменосца Бэнкси может стать постоянной

Арт-объект авторства Бэнкси, установленный в центре Лондона этой весной, останется на своем месте еще несколько недель — об этом газете The Art Newspaper сообщил представитель совета Вестминстера. Работа изображает мужчину в костюме, несущего большой флаг, который закрывает ему лицо. В конце апреля Бэнкси подтвердил авторство в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Пока неизвестно, останется ли скульптура на постоянной основе: по словам совета, окончательное решение еще не принято, но его ожидают к концу лета, а до тех пор работа продолжит стоять на своем месте еще несколько недель. Скульптура установлена на Ватерлоо-плейс, в районе Сент-Джеймс,— по соседству с джентльменскими клубами, галереями и люксовыми бутиками, а также неподалеку от правительственных зданий и иностранных посольств Вестминстера.