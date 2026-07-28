Cosmoscow объявила участников нового выпуска

С 4 по 6 сентября 2026 года на двух этажах и во дворе «Тимирязев Центра» экспонируют 113 галерейных стендов, более 20 совместных кураторских проектов и девять некоммерческих культурных инициатив, а дискуссионная программа развернется в лектории и на медиафоруме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ярмарки Cosmoscow Фото: пресс-служба ярмарки Cosmoscow

Состав участников сформирован по итогам экспертного отбора: за время приема заявок организаторы получили 190 заявок — рекорд для ярмарки. Решения принимал экспертный совет в составе Маргариты Пушкиной (основательница платформы Cosmoscow), Елены Селиной (XL Gallery), Эльвиры Тарноградской (Syntax Gallery) и куратора Валентина Дьяконова; отдельный совет — Маргарита Пушкина, историк искусства Мария Савостьянова и историк дизайна Алена Сокольникова — отбирал участников секции «Дизайн».

Галереи распределены по шести секциям: «База» (институции с постоянным пространством и системной работой с художниками), «Контур» (галереи без своей площадки и с опытом до пяти лет), «Тираж» (тиражная графика и скульптура), «Цифра» (медиа-арт и цифровое искусство), «Дизайн» (предметный дизайн) и «Сообщества» (образовательные и инфраструктурные проекты). Из 108 участников 20 появятся на ярмарке впервые, 27 представляют региональную сцену, 15 покажут работы зарубежных авторов.

Среди заявленных имен: Никита Алексеев на стенде Iragui Gallery, видео-арт группы «Синий суп» у XL Gallery, Евгений Музалевский в Alina Pinsky Gallery, Иван Горшков у галереи Х.Л.А.М., литография Марка Шагала на стенде Altmans Gallery и моностенд «Художника года» Cosmoscow 2026 Игоря Самолета у szena. Региональную географию представят владивостокская Галерея «Арка» с работами Александра Киряхно и уфимская Мирас с произведениями Расиха Ахметвалиева; из зарубежных имен: канадский дизайнер Флоранс Прованше-Пру (GSL), японский художник Таро Камода (Savour Gallery), а в секции «Дизайн» — Винченцо Де Котис (Krassky), Освальдо Вигас («Рафинад») и Оскар Нимейер (WE Gallery).