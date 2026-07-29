Пес нового премьера Британии не переедет на Даунинг-стрит из-за кота

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем не станет перевозить свою собаку Акселя в лондонскую резиденцию, чтобы не беспокоить главного мышелова кабмина — кота Ларри. В интервью BBC он пояснил, что его питомец породы кавапу (помесь бишона-фризе и пуделя) обладает нравом «маленького сердитого человечка» и останется на севере Англии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

«Не думаю, что страна была бы мне благодарна, если бы я привез Акселя сюда и нарушил привычный мир Ларри»,— сказал Бернем, занявший пост ровно неделю назад.

Кот Ларри, живущий в резиденции с 2011 года, отреагировал на заявление в своем аккаунте в X, известном едкими постами о политиках: «Чертовски верно». За 15 лет он видел уже шестерых глав правительства — от Дэвида Кэмерона до Кира Стармера, которого Бернем сменил 20 июля 2026 года.