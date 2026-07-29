Нолан назвал романтическую комедию одним из сложнейших жанров кино

Кристофер Нолан впервые снял полнометражный фильм на 70-миллиметровые IMAX-камеры, превратив «Одиссею» в зрелище эпического размаха, но признался телеведущему Джимми Фэллону, что в одном жанре никогда не рискнет себя попробовать. Режиссер назвал романтические комедии невероятно сложным испытанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«В комедии нельзя спрятаться за тем, что зритель чего-то не понял»,— объяснил постановщик. Если в его научно-фантастических триллерах или исторических драмах можно списать недовольство на сложность замысла, то неудачную шутку аудитория не прощает. По словам Нолана, заставлять людей смеяться — одна из труднейших режиссерских задач и сама мысль о ромкоме вызывает у него страх.

При этом хоррор пугает его куда меньше. Он рассказал, что некоторые сцены «Одиссеи» разожгли в нем интерес к жанру, однако для фильма ужасов нужна исключительная концептуальная идея — такая же мощная, как в «Обсессии». Пока же Нолан продолжает покорять прокат: его картина с Мэттом Деймоном, Томом Холландом и Энн Хэтауэй во второй уикенд заработала в США $87 млн, достигнув $286,4 млн домашних сборов и $639,6 млн в мире.