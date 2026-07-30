Найти своих и упокоиться
Кинопремьеры недели
В эти выходные можно не только испытать себя на терпимость ко «взрослой» авторской анимации (привет ценителям «Непокоя» Леонида Шмелькова, у которого уже много поклонников) и ознакомиться с индонезийской хоррор-культурой (не проходите мимо «Призрака в клетке»), но и порадовать себя чуть более простыми, но оттого не менее полезными душе развлечениями.
Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026
Фото: Наше кино
«Ограбить Лондон»
Режиссер Дэвид Маккензи
О чем фильм: в центре Лондона сапер (Аарон Тейлор-Джонсон) обезвреживает случайно найденную неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. И пока район оцеплен, группа дерзких грабителей (Тео Джеймс, Сэм Уортингтон и др.) одновременно под шумок и втихую обносит банковское хранилище.
Кто снял: Дэвид Маккензи — режиссер с совершенно непредсказуемой фильмографией, в которой есть олдскульный триллер («Диспетчер», 2024), неовестерн («Любой ценой», 2016), незабываемая мелодрама («Последняя любовь на земле», 2010) и удивительно приличный фильм с Эштоном Кутчером («Бабник», 2008),— а еще у него редкий талант делать кино чуть лучше и тоньше, чем требуется.
На что похоже: на странную, но зацепившую некоторых критиков смесь фильмов-ограблений вроде «11 друзей Оушена» (2001) с социальными памфлетами Спайка Ли. К слову, в фильмографии последнего было одно схожим образом устроенное кино: «Не пойман — не вор» (2006).
Кому понравится: тем, кто от жанрового кино ждет и исполнения привычных ожиданий, и чуть-чуть сверх этого.
«Все, что мы потеряли»
Режиссер Хорхе Алонсо
О чем фильм: художница Леа (Маргарида Корсейру) потеряла вдохновение и вкус к жизни после гибели родителей, но все может вернуть Аксель (Макси Иглесиас) — лучший друг ее брата, на время приютивший девушку у себя. Морское побережье, атлетически сложенный красавец и долгие разговоры под луной помогают лучше всякой психотерапии, если верить авторам духоподъемных мелодрам.
Кто снял: куда интереснее режиссера здесь фигура автора книги-первоисточника. Фильм является экранизацией одноименного романа-бестселлера, написанного испанкой Алисой Келлен (в российском книгоиздательском бизнесе принято называть ее Элис Келлен), прямо сейчас считающейся одной из важнейших писательниц мелодраматического жанра. Ее фишка — категорически нетоксичные и чуткие истории любви.
На что похоже: на спокойную вечернюю прогулку под любимый плейлист после жаркого летнего дня.
Кому понравится: ждущим от мелодрам не социальных качелей, а покачиваний на гамаке. А также тем, кто помнит подростковую мыльную оперу «Физика или химия» (2008–2011), где в роли сердцееда Кабано блистал исполнитель главной мужской роли.
«Пиноккио: Раскрепощенный»
Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд
О чем фильм: изобретатель Джепетто дарит своему внучку говорящую деревянную куклу. Но чудо-юдо-друг не хочет довольствоваться ролью человекозаменителя — а чтобы обрести плоть и кровь, ему нужно убивать.
Кто снял: британец Рис Фрейк-Уотерфилд, с середины 2010-х снимавший и продюсировавший микробюджетные треш-хорроры, но сорвавший банк со слэшером «Винни-Пух: Кровь и мед» (2023) и дальнейшей франшизой с героями диснеевских мультфильмов, формально перешедших в общественное достояние. Досталось уже Питеру Пэну («Питер Пэн. Кошмар в Нетландии», 2025) и Бэмби («Бэмби. Лесной кошмар», 2025). Впереди — «Пухвёрс: Монстры, объединяйтесь».
На что похоже: на изуродованные версии сказок, которые старшие братья и сестры рассказывают младшим, желая их напугать на ночь глядя.
Кому понравится: не сильно взыскательным любителям старомодных и скорее веселых, чем страшных ужастиков категории B и ниже.