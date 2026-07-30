Найти своих и упокоиться

В эти выходные можно не только испытать себя на терпимость ко «взрослой» авторской анимации (привет ценителям «Непокоя» Леонида Шмелькова, у которого уже много поклонников) и ознакомиться с индонезийской хоррор-культурой (не проходите мимо «Призрака в клетке»), но и порадовать себя чуть более простыми, но оттого не менее полезными душе развлечениями.

Текст: Павел Пугачев

«Ограбить Лондон»

Режиссер Дэвид Маккензи

О чем фильм: в центре Лондона сапер (Аарон Тейлор-Джонсон) обезвреживает случайно найденную неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. И пока район оцеплен, группа дерзких грабителей (Тео Джеймс, Сэм Уортингтон и др.) одновременно под шумок и втихую обносит банковское хранилище.

Кто снял: Дэвид Маккензи — режиссер с совершенно непредсказуемой фильмографией, в которой есть олдскульный триллер («Диспетчер», 2024), неовестерн («Любой ценой», 2016), незабываемая мелодрама («Последняя любовь на земле», 2010) и удивительно приличный фильм с Эштоном Кутчером («Бабник», 2008),— а еще у него редкий талант делать кино чуть лучше и тоньше, чем требуется.

На что похоже: на странную, но зацепившую некоторых критиков смесь фильмов-ограблений вроде «11 друзей Оушена» (2001) с социальными памфлетами Спайка Ли. К слову, в фильмографии последнего было одно схожим образом устроенное кино: «Не пойман — не вор» (2006).

Кому понравится: тем, кто от жанрового кино ждет и исполнения привычных ожиданий, и чуть-чуть сверх этого.