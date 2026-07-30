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Найти своих и упокоиться

Кинопремьеры недели

В эти выходные можно не только испытать себя на терпимость ко «взрослой» авторской анимации (привет ценителям «Непокоя» Леонида Шмелькова, у которого уже много поклонников) и ознакомиться с индонезийской хоррор-культурой (не проходите мимо «Призрака в клетке»), но и порадовать себя чуть более простыми, но оттого не менее полезными душе развлечениями.

Текст: Павел Пугачев

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

«Ограбить Лондон»

Режиссер Дэвид Маккензи

О чем фильм: в центре Лондона сапер (Аарон Тейлор-Джонсон) обезвреживает случайно найденную неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. И пока район оцеплен, группа дерзких грабителей (Тео Джеймс, Сэм Уортингтон и др.) одновременно под шумок и втихую обносит банковское хранилище.

Кто снял: Дэвид Маккензи — режиссер с совершенно непредсказуемой фильмографией, в которой есть олдскульный триллер («Диспетчер», 2024), неовестерн («Любой ценой», 2016), незабываемая мелодрама («Последняя любовь на земле», 2010) и удивительно приличный фильм с Эштоном Кутчером («Бабник», 2008),— а еще у него редкий талант делать кино чуть лучше и тоньше, чем требуется.

На что похоже: на странную, но зацепившую некоторых критиков смесь фильмов-ограблений вроде «11 друзей Оушена» (2001) с социальными памфлетами Спайка Ли. К слову, в фильмографии последнего было одно схожим образом устроенное кино: «Не пойман — не вор» (2006).

Кому понравится: тем, кто от жанрового кино ждет и исполнения привычных ожиданий, и чуть-чуть сверх этого.

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Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Следующая фотография
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Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

Кадр из фильма «Ограбить Лондон». Режиссер Дэвид Маккензи, 2025

Фото: Anton, Sigma Films, Sky Original Films

«Все, что мы потеряли»

Режиссер Хорхе Алонсо

О чем фильм: художница Леа (Маргарида Корсейру) потеряла вдохновение и вкус к жизни после гибели родителей, но все может вернуть Аксель (Макси Иглесиас) — лучший друг ее брата, на время приютивший девушку у себя. Морское побережье, атлетически сложенный красавец и долгие разговоры под луной помогают лучше всякой психотерапии, если верить авторам духоподъемных мелодрам.

Кто снял: куда интереснее режиссера здесь фигура автора книги-первоисточника. Фильм является экранизацией одноименного романа-бестселлера, написанного испанкой Алисой Келлен (в российском книгоиздательском бизнесе принято называть ее Элис Келлен), прямо сейчас считающейся одной из важнейших писательниц мелодраматического жанра. Ее фишка — категорически нетоксичные и чуткие истории любви.

На что похоже: на спокойную вечернюю прогулку под любимый плейлист после жаркого летнего дня.

Кому понравится: ждущим от мелодрам не социальных качелей, а покачиваний на гамаке. А также тем, кто помнит подростковую мыльную оперу «Физика или химия» (2008–2011), где в роли сердцееда Кабано блистал исполнитель главной мужской роли.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Следующая фотография
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Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Режиссер Хорхе Алонсо, 2026

Фото: Наше кино

«Пиноккио: Раскрепощенный»

Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд

О чем фильм: изобретатель Джепетто дарит своему внучку говорящую деревянную куклу. Но чудо-юдо-друг не хочет довольствоваться ролью человекозаменителя — а чтобы обрести плоть и кровь, ему нужно убивать.

Кто снял: британец Рис Фрейк-Уотерфилд, с середины 2010-х снимавший и продюсировавший микробюджетные треш-хорроры, но сорвавший банк со слэшером «Винни-Пух: Кровь и мед» (2023) и дальнейшей франшизой с героями диснеевских мультфильмов, формально перешедших в общественное достояние. Досталось уже Питеру Пэну («Питер Пэн. Кошмар в Нетландии», 2025) и Бэмби («Бэмби. Лесной кошмар», 2025). Впереди — «Пухвёрс: Монстры, объединяйтесь».

На что похоже: на изуродованные версии сказок, которые старшие братья и сестры рассказывают младшим, желая их напугать на ночь глядя.

Кому понравится: не сильно взыскательным любителям старомодных и скорее веселых, чем страшных ужастиков категории B и ниже.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Следующая фотография
1 / 10

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Пиноккио: Раскрепощенный». Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, 2026

Фото: Jagged Edge Productions