В камере графа

Годовщина свадьбы принца Чарльза, будущего короля Карла III, и Дианы Спенсер — повод поговорить о человеке, глазами которого эту свадьбу увидел и до сих пор видит мир. Речь о Патрике Личфилде, 5-м графе Личфилде. Или просто Личфилде. О фотографе, который на протяжении полувека был главным хроникером красивой жизни и красивых людей, от Мика Джаггера, Джейн Биркин и Пеле до членов британской королевской семьи, каковым к тому же приходился близким родственником.

Текст: Николай Зубов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Личфилд, 1975

Фото: Hulton Archive / Getty Images Патрик Личфилд, 1975

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Кадры юности

Человек, который если и не придумал в целом жанр гламурной фотографии, то долгое время был его законодателем, фотографом становиться был не должен. И не потому что ему недоставало таланта. Просто так не было принято: даже самый захудалый наследственный пэр Британии не может и не должен работать по найму и получать зарплату или гонорар. А Патрик был отнюдь не захудалым. Его отец имел титул виконта Энсона, а мать и вовсе была племянницей Елизаветы Боуз-Лайон, супруги короля Георга VI и будущей королевы-матери.

Правда, детство Патрика (по рождению — Томаса Патрика Джона Энсона) не было типичным для его круга. И дело не в том, что в шесть лет мать подарила ему фотоаппарат, а он вскоре сделал через окно фотографию спящей горничной их родового поместья Шагборо-холл.

В 1948 году, когда Патрику было девять, брак его родителей распался. Скандал вышел громким. Мало того что в то время разводы в среде высшей аристократии были крайне редки, так мать еще подлила масла в огонь, вскоре выйдя замуж за принца Георга Вальдемара Датского и переехав в Копенгаген. Патрик остался в Англии с отцом и дедом (4-м графом Личфилдом), но, впрочем, часто мать навещал.

Учиться Патрик отправился в закрытую школу Харроу (до него заведение окончили, кроме прочих, лорд Байрон и Уинстон Черчилль), что тоже было вполне типично. Но именно там у Патрика впервые появилась идея зарабатывать фотографией. Более того, там он сразу же воплотил задуманное.

В школе существовала традиция: выпускники обменивались карточками на память. Занимался съемкой выпускников и продажей фотографий через школьную лавку специально нанятый профессиональный фотограф. Стоил выпускной портрет 1 шиллинг и 3 пенса. Патрик подсчитал, что на свой маленький Kodak вполне может делать фотографии одноклассников и продавать их куда дешевле. Выпускники оценили идею и стали массово фотографироваться у него.

После своего первого коммерческого успеха Патрик, однако, продолжал играть по правилам семьи и общества. Окончив Харроу, он поступил в военную академию Сандхерст и после выпуска, в 1959 году, был зачислен в едва ли не самое элитное подразделение британской армии — Гренадерскую гвардию, один из старейших полков, который, кроме всего прочего, охраняет королевские резиденции.

Надо сказать, что командиры были не очень довольны Патриком: уж слишком много времени он уделял фотографии. Случился даже скандал, когда стало известно, что молодой лейтенант тайно оборудовал полноценную фотолабораторию в казарме полка и даже провел в нее воду и электричество. От трибунала юношу спасли только громкое имя и близость к королевской семье.

В 1960 году умер его дед, и Патрик стал графом Личфилдом. И вот тогда оказалось, что вовсе без заработка ему никак не прожить. Дед, как выяснилось, продал изрядную часть поместья. Это лишило Патрика значительных средств, что было плохо. Однако была и хорошая сторона: исчезла необходимость становиться помещиком и заниматься имением. Патрику тогда был 21 год. В октябре 1962-го он уволился с армейской службы, решив профессионально заняться тем, что ему интересно,— фотографией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лорд Патрик Личфилд с принцем Ренье Монакским, его женой, принцессой Грейс и британской принцессой Мариной на скачках Royal Ascot. Аскорт, 1966 Фото: AP Бритт Экленд и лорд Личфилд, 1970 Фото: © Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Патрик Литчфилд с моделью Самантой Бонд, 1971 Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Лорд Патрик Личфилд с принцем Ренье Монакским, его женой, принцессой Грейс и британской принцессой Мариной на скачках Royal Ascot. Аскорт, 1966 Фото: AP Бритт Экленд и лорд Личфилд, 1970 Фото: © Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Патрик Литчфилд с моделью Самантой Бонд, 1971 Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Светские кадры

С первым местом работы тоже случился скандал. 23-летний молодой человек устроился помощником фотографа в более или менее обычную лондонскую фотомастерскую. Возмущенные родственники объявили ему, чтобы он более не рассчитывал на их финансовую поддержку.

Казалось бы, с его связями и происхождением ему будет легко. Но, как позже говорил сам Личфилд, его родство с королевой «закрывало столько же дверей, сколько и открывало». Несколько лет Патрик честно выполнял обязанности помощника фотографа, который поручал ему задания, никак не связанные с творчеством: проявить пленку, рассортировать фотографии, сообщить клиенту о готовности снимков. Зато в свободное время Патрик создавал собственный бизнес. Он был на каждой вечеринке с участием знаменитостей из мира музыки и кино. Он был завсегдатаем самых эксклюзивных клубов, проводя вечер за одним столиком с битлами, Миком Джаггером, моделями или актерами. В каких-то случаях проникать на закрытые вечеринки ему помогали происхождение и статус, в каких-то — личное обаяние.

Разумеется, Патрик не просто заводил дружбу со знаменитостями, но и фотографировал их. А еще он просто гулял по улицам Лондона и фотографировал кипевшую на них жизнь, по сути дела фиксируя атмосферу эпохи, которую позже назовут свингующими шестидесятыми.

В середине 1960-х Личфилд уже был настолько уверен в своих силах, что открыл студию. И ее клиентами постепенно стали все те рок-звезды, модели и актеры, с которыми он познакомился и подружился. Говорят, что лучшие фотографии Мика Джаггера и всех роллингов делал именно Патрик. Ведь он снимал их не как отстраненный репортер, а как друг.

Джаггер доверил Личфилду съемку своей свадьбы с Бьянкой Перес-Мора Масиас. Их фотографии (Бьянка была в белом смокинге Yves Saint Laurent, надетом на голое тело) стали символом заката эпохи свингующих 1960-х и начала глэм-рока 1970-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Патрик Личфилд (на заднем плане в центре) на свадьбе Мика и Бьянки Джаггер. Сен-Тропе, 1971 Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Патрик Личфилд с Бьянкой Перес-Мора Масиас на ее свадьбе с Миком Джаггером в Сен-Тропе, 1971 Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Ведущие британские фэшн-фотографы лорд Патрик Личфилд (справа) и Дэвид Бейли с фотомоделью Пенелопой Три. Остров Капри, 1968 Фото: AP Выставка, посвященная принцессе Анне, в магазине в Токио. Япония, 1973 Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Патрик Личфилд (на заднем плане в центре) на свадьбе Мика и Бьянки Джаггер. Сен-Тропе, 1971 Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Патрик Личфилд с Бьянкой Перес-Мора Масиас на ее свадьбе с Миком Джаггером в Сен-Тропе, 1971 Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Ведущие британские фэшн-фотографы лорд Патрик Личфилд (справа) и Дэвид Бейли с фотомоделью Пенелопой Три. Остров Капри, 1968 Фото: AP Выставка, посвященная принцессе Анне, в магазине в Токио. Япония, 1973 Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

В 1967 году случился настоящий прорыв. Американский журнал Vogue, делавший материал о герцоге и герцогине Виндзорских (бывшем короле Эдуарде VIII и Уоллис Симпсон, ради которой он отрекся от престола), предложил молодому фотографу съездить в Париж и попытаться поснимать эту довольно меланхоличную пару. Патрик вернулся с грандиозными снимками, на которых их высочества выглядели максимально расслабленными, максимально довольными, максимально живыми. Легендарная Диана Вриланд, редактор американского Vogue и человек, которого считают едва ли не изобретательницей и глянца в его современном понимании, и профессии модного редактора, была настолько потрясена, что предложила Патрику десятилетний контракт с Vogue. Он согласился, разумеется. Кузен королевы Елизаветы в один миг стал еще и протеже великой Дианы — неизвестно, что важнее для мира фотографии и глянца.

Эра Vogue

Начав работать на Vogue, Патрик продолжал потрясать мир глянца своими новыми работами. Но, как оказалось, думал уже не только о фотографиях. В конце 1960-х он рискнул, вложив едва ли не все свои средства в лондонскую постановку скандальнейшего мюзикла «О, Калькутта!». Учитывая, что герои в нем разговаривали, кажется, только о сексе, а на сцене часто появлялись совершенно обнаженными, это был большой риск. Но Личфилд любил испытывать судьбу. Премьера мюзикла состоялась в 1970 году, и сразу стало ясно, что «О, Калькутту!» ждет невероятный финансовый успех. Так и произошло. Проценты от сборов принесли графу настоящее состояние. Собственно, его роскошная вилла на острове Мюстик в Карибском море — главном курорте рок-звезд и королевских особ — была оплачена этими самыми «калькуттскими» деньгами. А Мюстик потом стал местом, где зародилась дружба Патрика с принцессой Маргарет, сестрой королевы и его родственницей. Их виллы были неподалеку.

Все новые проекты Личфилд уже делал с оглядкой на прибыль. Он снимал для Playboy. А его визитной карточкой стали рекламные календари для компании Unipart — яркие и откровенные фотографии красивейших женщин планеты на фоне экзотических пейзажей. Он продолжал снимать для Vogue и других журналов и стал постоянным хроникером британской королевской семьи. То, что он был ее членом, помогало: никто, кроме него, не мог бы сделать такие удивительные фотографии из серии «за кадром».

Кровь не вода, поэтому Патрик оставался своим для королевской семьи, несмотря на все свои чудачества и иногда сомнительные бизнес-решения. Он женился и развелся, после того как был уличен в неверности. Он признавал свою вину, рассказывал о том, каким эмоциональным ударом для него стал развод. А потом добавлял: «Выйти замуж за фотографа, который мотается по всему миру в окружении самых красивых девушек, не самая надежная перспектива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лорд Личфилд со своей женой Леонорой. Лондон, 1982 Фото: Anwar Hussein / Getty Images Принцесса Александра Греческая и ее сестра, принцесса Ольга Греческая, позируют для лорда Личфилда в Лондоне, 1991 Фото: Luc Castel / GettyImages Следующая фотография 1 / 2 Лорд Личфилд со своей женой Леонорой. Лондон, 1982 Фото: Anwar Hussein / Getty Images Принцесса Александра Греческая и ее сестра, принцесса Ольга Греческая, позируют для лорда Личфилда в Лондоне, 1991 Фото: Luc Castel / GettyImages

Королевская эра

В 1981 году Патрик Личфилд был выбран на роль официального фотографа свадьбы наследника престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. Разумеется, он и до того был известен сотням тысяч людей. Но после свадьбы его (или по крайней мере его снимки) облетели весь мир.

Личфилд активно работал — в качестве и портретиста, и в качестве рекламного фотографа. Правда, новая роль заставила его полностью прекратить сотрудничество с Playboy. Зато он пользовался возросшей известностью, активно издавая альбомы своих работ. Свет увидели «Lichfield on Photography» (1981), «A Royal Album» (1982), «Lichfield on Travel Photography» (1986), а также знаковые подборки королевских портретов «Queen Mother: the Lichfield selection» (1990) и «Elizabeth R» (1991). Перевод названий альбомов?

В 1989 году Патрик Личфилд приезжал в СССР. Здесь он создал свою серию черно-белых снимков «Moscow Underground.1989», снимая обнаженных моделей прямо на станциях и эскалаторах московского метро. Еще один образ, ставший почти легендарным,— советский автомобиль ЗИМ-12 на фоне главного здания МГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка фотографа Патрика Личфилда «Обнаженные тела» в галерее Little Black Gallery. Лондон, 2012 Фото: Jonathan Short / AP Выставка фотографа Патрика Личфилда «Обнаженные тела» в галерее Little Black Gallery. Лондон, 2012 Фото: Jonathan Short / AP Выставка фотографа Патрика Личфилда «Обнаженные тела» в галерее Little Black Gallery. Лондон, 2012 Фото: Jonathan Short / AP Отель «Астория» в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба гостиницы Астория Следующая фотография 1 / 4 Выставка фотографа Патрика Личфилда «Обнаженные тела» в галерее Little Black Gallery. Лондон, 2012 Фото: Jonathan Short / AP Выставка фотографа Патрика Личфилда «Обнаженные тела» в галерее Little Black Gallery. Лондон, 2012 Фото: Jonathan Short / AP Выставка фотографа Патрика Личфилда «Обнаженные тела» в галерее Little Black Gallery. Лондон, 2012 Фото: Jonathan Short / AP Отель «Астория» в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба гостиницы Астория

Кстати, в память о творчестве Патрика в петербургской «Астории» один из баров в его честь назван Lichfield. Интерьер, разумеется, украшен работами королевского фотографа.

Уже в конце 1990-х Личфилд стал одним из первых профессиональных фотографов, принявших цифровизацию. Более того, он подвел под нее финансовую основу, подсчитав, что переход на цифру позволит ему экономить в год как минимум £95 тыс. на фотопленке. Впрочем, не это было главным для него. Личфилд виртуозно комбинировал студийные портреты с архивными фонами.

И разумеется, он продолжил официально снимать королевскую семью. В 2002 году, за три года до смерти, Патрик Личфилд сделал портреты королевы Елизаветы II и принца Филиппа к золотому юбилею восшествия на престол.

Лорд Личфилд умер 11 ноября 2005 года после инсульта. Интересно, что после смерти автора совершенно лишились скандальности самые откровенные его работы. А в 2012 году была даже проведена особая выставка «Patrick Lichfield: Nudes», где выставлялись и известные кадры для Unipart, и архивные материалы, многие из которых до того были неизвестны.