Показали кадры с Дакотой Джонсон и Эллен Бёрстин в образе Мэрилин Монро

Vanity Fair представили первые кадры короткометражного фильма Flesh Impact («Влияние плоти»), приуроченного к столетию со дня рождения Мэрилин Монро. Автором и сценаристом стала Мэгги Джилленхол: в основу фильма легли ее размышления о том, чего Монро могла бы добиться, будь у нее еще 60 лет жизни. Сама Джилленхол называет проект смесью реальной Мэрилин и собственной фантазии о ней. В фильме показаны две версии Монро — их сыграли Дакота Джонсон и Эллен Бёрстин. Джонсон предстает в образе Монро на пике славы, а Бёрстин воплощает ее уже в старости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дакота Джонсон в фильме «Влияние плоти» (2026)

Фото: Genesis Дакота Джонсон в фильме «Влияние плоти» (2026)

Фото: Genesis

Премьера пройдет на Венецианском кинофестивале в сентябре. Показ совпадет с награждением Бёрстин почетным «Золотым львом» за вклад в кинематограф, а Джилленхол в этом году возглавит жюри основного конкурса фестиваля. Сам Венецианский кинофестиваль состоится с 2 по 12 сентября.