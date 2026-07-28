Криштиану Роналду снимется в сериале от создателя «Kingsman»

Португальский футболист готовится к своему первому появлению в игровом сериале: он выступит в проекте под названием Day 1s («День первый») и в качестве исполнительного продюсера, и в актерском составе. Режиссером выступил Мэттью Вон, известный по серии «Kingsman», «Людям Икс: Первый класс», «Пороку на экспорт» и ленте «Карты, деньги, два ствола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maria Lysaker / Reuters Фото: Maria Lysaker / Reuters

Сериал расскажет вымышленную историю футбольного агента по имени Стэнли Далтон. Главную роль исполнит Дэмиан Льюис, знакомый зрителям по сериалам «Родина», «Миллиарды» и «Сага о Форсайтах». Ожидается, что в сериале также появятся бывший форвард сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри и рэпер Dave. Сериал выйдет под брендом совместной студии Роналду и Вона UR•Marv Studios. Съемки уже стартовали в Лондоне.