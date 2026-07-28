Портрет Charli XCX пополнил коллекцию Национальной портретной галереи

Лондонский музей приобрел для своей коллекции знаковый портрет Charli XCX — снимок, ставший одним из ключевых образов в продвижении альбома Brat. Автор фотографии — Харли Уэйр, снявшая певицу еще в 2023 году. На кадре Чарли изображена стоящей у стены в белом укороченном топе и расстегнутых черных джинсах. Работу включили в раздел History Makers Now, посвященный фигурам, определившим современную культуру. Покупку профинансировал фонд Bukhman Foundation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: National Portrait Gallery Фото: National Portrait Gallery

Приобретение портрета совпало с выходом восьмого студийного альбома Чарли — Music, Fashion, Film. В текстах песен певица рефлексирует над темами искусства и славы после того, как Brat превратил ее в звезду мейнстрима.

Национальная портретная галерея в Лондоне — первая в мире портретная галерея, основанная в 1856 году и хранящая изображения знаменитых британцев. В ее собрании находятся портреты Шекспира, Джейн Остен, сестер Бронте, а также Дэмиена Херста, Элтона Джона, участников The Beatles и Rolling Stones и другие.