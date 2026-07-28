Теодор Курентзис представил обновленную «Кармен» в Зальцбурге

На Зальцбургском фестивале с триумфом прошла премьера оперы «Кармен» с оркестром Utopia и Асмик Григорян в главной партии. Зрители устроили минутную овацию солистам и дирижеру Теодору Курентзису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с представления в Зальцбурге

Фото: SF / Virginia Rota Кадр с представления в Зальцбурге

Фото: SF / Virginia Rota

Режиссер Габриэла Каррисо (труппа Peeping Tom) добавила в спектакль танцоров-акробатов, которые через движение передавали эмоции героев. Тенор Джонатан Тетельман показал превращение Дона Хозе из влюбленного в обезумевшего от ревности, сорвав аплодисменты после «Арии Хозе». Асмик Григорян сыграла не просто роковую женщину, а сильную и свободную личность. Ее героиня бросает убийце: «Я родилась свободной и свободной умру». Каррисо отметила, что сегодня опера звучит как высказывание о фемициде.

Премьера «Кармен» Жоржа Бизе прошла в 1875 году и получила неоднозначные отзывы, но со временем стала одной из самых исполняемых опер. Курентзис и Utopia продолжат показы до 26 августа.