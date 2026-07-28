Французская таможня подарила музею забытого на 20 лет Шагала

Офорт Марка Шагала «Акробат со скрипкой», почти два десятилетия пролежавший на таможенном складе, официально передан музею изобразительных искусств и археологии французского города Безансон. Посетители увидят работу в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

В 2005 году на франко-швейцарской границе остановили грузовик с произведениями искусства. У двух швейцарцев не оказалось разрешений на вывоз гравюры Шагала 1924 года и рисунка авангардиста Осипа Цадкина 1959 года. Перевозчиков оштрафовали за сокрытие культурных ценностей, а сами предметы поместили на склад. Из-за бюрократической неразберихи о них забыли и обнаружили заново лишь два года назад. Рисунок Цадкина отправился в парижский музей, а офорт Шагала — в Безансон. «Таможня оказала нам огромную честь», — заявил мэр города Людовик Фаго.

Гравюра, выполненная в технике травления металла, «Акробат со скрипкой» напечатана по заказу арт-дилера Амбруаза Воллара тиражом 150 экземпляров. В 2016 году похожий оттиск ушел с аукциона за $5 тыс. Для сравнения, рекорд художника — $28,5 млн за полотно «Влюбленные» 1928 года.