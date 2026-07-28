Орбитальные сдвиги погубили цивилизации бронзового века

Гибель Микенской, Минойской и Хеттской цивилизаций около 3,2 тыс. лет назад спровоцировало не одиночное климатическое событие, а наложение сразу нескольких естественных ритмов. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского университета, реконструировав с помощью климатической модели 8000-летнюю эволюцию осадков в Восточном Средиземноморье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как показало исследование, медленные орбитальные сдвиги Земли тысячелетиями иссушали Левант. Когда на этот долгосрочный тренд накладывались периодические изменения температуры поверхности Атлантики и циркуляции воздуха, возникали сверхинтенсивные засухи. «Совокупность этих процессов подтолкнула Восточное Средиземноморье за критический гидроклиматический порог, что привело к сокращению доступности воды и усилению давления на сельское хозяйство и продовольственную безопасность в и без того уязвимых обществах»,— пояснила ведущий автор Кэтрин Пауэр.

Результаты важны для оценки будущих рисков: Средиземноморье является горячей точкой глобального потепления. По словам ученых, засушливость столетия будет зависеть не только от антропогенного нагрева, но и от того, как с ним совпадут природные ритмы Атлантического океана.