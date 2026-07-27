Гора Олимп и пляжи высадки союзников в Нормандии: Список ЮНЕСКО пополнился новыми объектами

На заседании комитета ЮНЕСКО в Пусане, Южная Корея, в Список всемирного наследия включили пляжи высадки союзников времен Второй мировой войны на севере Франции и гору Олимп в Греции. 6 июня 1944 года на этих пляжах высадились более 150 тысяч солдат союзных войск - они стали ключевым плацдармом кампании по освобождению Западной Европы от нацистской оккупации. На этой территории сохранились значительные остатки немецкого Атлантического вала, включая казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем и узлы сопротивления, а также Американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митикас — высочайшая вершина Олимпа и Греции

Фото: Stolbovsky / Wikimedia Митикас — высочайшая вершина Олимпа и Греции

Фото: Stolbovsky / Wikimedia

Включение в список горы Олимп, в свою очередь, стало итогом двенадцатилетних усилий Греции добиться признания горы как объекта культурного и природного наследия. Вершина Митикас высотой 2918 метров и ее окрестности считались царством двенадцати богов-олимпийцев древнегреческой мифологии.

Комитет также включил в список древние японские столицы Асука и Фудзивара, древний город Сарнатх в Индии, десять итальянских театров XVIII-XIX веков, финский завод Аалто, каменные мечети в Казахстане, Национальный парк Гарамба в Демократической Республике Конго и другие объекты. Сессия будет проходить в Пусане до среды, 29 июля.