Фильм про молодого шеф-повара Энтони Бурдена покажут в России

Студия A24 показала первый трейлер байопика об Энтони Бурдене — знаменитом американском шеф-поваре, писателя и телеведущем — под названием «Тони». Главную роль исполнил Доминик Сесса, известный по фильмам «Оставленные», «Иллюзия обмана 3». Действие разворачивается в 1976 году, когда 19-летний Бурден устраивается в ресторан в Массачусетсе на работу, которая изменит его жизнь. В трейлере он признается: «Я вообще-то не повар. Я писатель. Но я сказал, что умею готовить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Тони» (2026)

Фото: А24 Кадр из фильма «Тони» (2026)

Фото: А24

Режиссером выступил Мэтт Джонсон, ранее снявший «Кто убил BlackBerry» и комедию «Нирвана, группа, шоу, фильм» (Nirvanna the Band the Show the Movie). В актерском составе также Антонио Бандерас, сыгравший бразильского ресторатора, который берет молодого Тони под свое крыло, а также Эмилия Джонс, Лео Вудолл, Дагмара Доминчик, Рич Соммер и Ставрос Халкиас.

Господин Бурден известен как шеф-повар нью-йоркского ресторана Brasserie Les Halles и автор книги «О еде: cтрого конфиденциально. Записки из кулинарного подполья». Также он был ведущим нескольких телепередач о кулинарии, включая тревел-шоу «Энтони Бурден: Без предварительных заказов» и другие. Бурден покончил с собой в 2018 году в Страсбурге в возрасте 61 года.

В мировой прокат «Тони» выйдет в августе, а в российских кинотеатрах 3 сентября. Кинопрокатчики – A-One и онлайн-кинотеатр «Амедиатека».